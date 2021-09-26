https://ria.ru/20210926/sanktsii-1751876124.html

Песков назвал возможные санкции против россиян глупостью

Песков назвал возможные санкции против россиян глупостью - РИА Новости, 26.09.2021

Песков назвал возможные санкции против россиян глупостью

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что ему хочется надеется, что такая глупость, как новые санкции против россиян, введена не будет. РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T14:22

2021-09-26T14:22

2021-09-26T14:29

политика

сша

дмитрий песков

владимир соловьев (телеведущий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что ему хочется надеется, что такая глупость, как новые санкции против россиян, введена не будет."И здесь, конечно, хочется надеяться, что такой глупости совершено не будет, а по-иному это квалифицировать не получается. И что не будет просто секирой такой бездумной нанесен вред, причем сокрушительный, наверное, вред, духу и атмосфере Женевы", - сказал он в интервью Владимиру Соловьеву программе "Москва Кремль. Путин" на телеканале "Россия", отвечая на вопрос о заявлениях конгресса США о новых санкциях против россиян.

https://ria.ru/20210925/sanktsii-1751793251.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, сша, дмитрий песков, владимир соловьев (телеведущий)