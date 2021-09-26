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Песков назвал возможные санкции против россиян глупостью
Песков назвал возможные санкции против россиян глупостью - РИА Новости, 26.09.2021
Песков назвал возможные санкции против россиян глупостью
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что ему хочется надеется, что такая глупость, как новые санкции против россиян, введена не будет. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T14:22
2021-09-26T14:29
политика
сша
дмитрий песков
владимир соловьев (телеведущий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что ему хочется надеется, что такая глупость, как новые санкции против россиян, введена не будет."И здесь, конечно, хочется надеяться, что такой глупости совершено не будет, а по-иному это квалифицировать не получается. И что не будет просто секирой такой бездумной нанесен вред, причем сокрушительный, наверное, вред, духу и атмосфере Женевы", - сказал он в интервью Владимиру Соловьеву программе "Москва Кремль. Путин" на телеканале "Россия", отвечая на вопрос о заявлениях конгресса США о новых санкциях против россиян.
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политика, сша, дмитрий песков, владимир соловьев (телеведущий)
14:22 26.09.2021 (обновлено: 14:29 26.09.2021)
 
Песков назвал возможные санкции против россиян глупостью

Песков: надеемся, что такая глупость, как новые санкции против россиян, введена не будет

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что ему хочется надеется, что такая глупость, как новые санкции против россиян, введена не будет.
"И здесь, конечно, хочется надеяться, что такой глупости совершено не будет, а по-иному это квалифицировать не получается. И что не будет просто секирой такой бездумной нанесен вред, причем сокрушительный, наверное, вред, духу и атмосфере Женевы", - сказал он в интервью Владимиру Соловьеву программе "Москва Кремль. Путин" на телеканале "Россия", отвечая на вопрос о заявлениях конгресса США о новых санкциях против россиян.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 17:57
Для реагирования на санкции нужна подушка безопасности, заявил Путин
 
ПолитикаСШАДмитрий ПесковВладимир Соловьев (телеведущий)
 
 
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