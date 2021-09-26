https://ria.ru/20210926/sanktsii-1751876124.html
Песков назвал возможные санкции против россиян глупостью
Песков назвал возможные санкции против россиян глупостью - РИА Новости, 26.09.2021
Песков назвал возможные санкции против россиян глупостью
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что ему хочется надеется, что такая глупость, как новые санкции против россиян, введена не будет. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T14:22
2021-09-26T14:22
2021-09-26T14:29
политика
сша
дмитрий песков
владимир соловьев (телеведущий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что ему хочется надеется, что такая глупость, как новые санкции против россиян, введена не будет."И здесь, конечно, хочется надеяться, что такой глупости совершено не будет, а по-иному это квалифицировать не получается. И что не будет просто секирой такой бездумной нанесен вред, причем сокрушительный, наверное, вред, духу и атмосфере Женевы", - сказал он в интервью Владимиру Соловьеву программе "Москва Кремль. Путин" на телеканале "Россия", отвечая на вопрос о заявлениях конгресса США о новых санкциях против россиян.
https://ria.ru/20210925/sanktsii-1751793251.html
сша
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политика, сша, дмитрий песков, владимир соловьев (телеведущий)
14:22 26.09.2021 (обновлено: 14:29 26.09.2021)
Песков назвал возможные санкции против россиян глупостью
Песков: надеемся, что такая глупость, как новые санкции против россиян, введена не будет