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Путина не задевают ремарки Зеленского в свой адрес, заявил Песков

Путина не задевают ремарки Зеленского в свой адрес, заявил Песков - РИА Новости, 26.09.2021

Путина не задевают ремарки Зеленского в свой адрес, заявил Песков

Президента РФ Владимира Путина не задевают личностные ремарки, которые позволяет себе президент Украины Владимир Зеленский и его подчиненные, это может вызвать... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T14:16

2021-09-26T14:16

2021-09-26T14:37

украина

киев

владимир путин

дмитрий песков

владимир зеленский

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен — РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина не задевают личностные ремарки, которые позволяет себе президент Украины Владимир Зеленский и его подчиненные, это может вызвать только сожаление, заявил пресс секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет. Путина это не задевает. Скорее это может вызывать только сожаление", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос в эфире телеканала "Россия" в интервью Владимиру Соловьеву в программе "Москва. Кремль. Путин".

https://ria.ru/20210925/pushkov-1751733076.html

украина

киев

россия

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украина, киев, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, россия