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Путина не задевают ремарки Зеленского в свой адрес, заявил Песков
Путина не задевают ремарки Зеленского в свой адрес, заявил Песков - РИА Новости, 26.09.2021
Путина не задевают ремарки Зеленского в свой адрес, заявил Песков
Президента РФ Владимира Путина не задевают личностные ремарки, которые позволяет себе президент Украины Владимир Зеленский и его подчиненные, это может вызвать... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T14:16
2021-09-26T14:16
2021-09-26T14:37
украина
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дмитрий песков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен — РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина не задевают личностные ремарки, которые позволяет себе президент Украины Владимир Зеленский и его подчиненные, это может вызвать только сожаление, заявил пресс секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет. Путина это не задевает. Скорее это может вызывать только сожаление", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос в эфире телеканала "Россия" в интервью Владимиру Соловьеву в программе "Москва. Кремль. Путин".
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украина, киев, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, россия
14:16 26.09.2021 (обновлено: 14:37 26.09.2021)
Путина не задевают ремарки Зеленского в свой адрес, заявил Песков
Песков: Путина не задевают ремарки Зеленского и его подчиненных в свой адрес