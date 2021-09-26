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На референдуме в Швейцарии побеждают сторонники однополых браков

На референдуме в Швейцарии побеждают сторонники однополых браков - РИА Новости, 26.09.2021

На референдуме в Швейцарии побеждают сторонники однополых браков

Свыше 60% участников референдума в Швейцарии, по предварительным итогам голосования, в воскресенье поддержали инициативу "брак для всех", предполагающую... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T16:45

2021-09-26T16:45

2021-09-26T16:51

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ЦЮРИХ, 26 сен - РИА Новости. Свыше 60% участников референдума в Швейцарии, по предварительным итогам голосования, в воскресенье поддержали инициативу "брак для всех", предполагающую легализацию в стране однополых союзов.Согласно данным социологического института gfs.bern, опубликованным швейцарской телерадиокомпанией SRF, к 16.03 мск в поддержку инициативы высказались 63,5% проголосовавших в 23 кантонах и полукантонах из 26.Парламент Швейцарии в конце прошлого года одобрил "брак для всех", в том числе разрешил предоставлять лесбийским парам доступ к банкам спермы. Позднее против инициативы выступили в основном представители двух партий конфедерации – парламентской Швейцарской народной партии и консервативного Федерально-демократического союза (EDU), которые подали подписи в поддержку проведения референдума по инициативе "брак для всех".С 2007 года в Швейцарии лица одного пола могли оформлять отношения в виде так называемого зарегистрированного партнерства. Однако членам таких союзов, в частности, не разрешалось усыновлять детей.

https://ria.ru/20210718/espch-1741671767.html

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в мире, швейцария, федеральное собрание швейцарии