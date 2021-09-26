https://ria.ru/20210926/referendum-1751832945.html

В Швейцарии пройдет референдум по вопросу легализации однополых браков

В Швейцарии пройдет референдум по вопросу легализации однополых браков - РИА Новости, 26.09.2021

В Швейцарии пройдет референдум по вопросу легализации однополых браков

Общенациональный референдум по инициативе "брак для всех", предполагающей легализацию однополых союзов, состоится в Швейцарии в воскресенье. РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T00:51

2021-09-26T00:51

2021-09-26T00:51

в мире

швейцария

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ЦЮРИХ, 26 сен - РИА Новости. Общенациональный референдум по инициативе "брак для всех", предполагающей легализацию однополых союзов, состоится в Швейцарии в воскресенье.Парламент страны в конце прошлого года одобрил "брак для всех", в том числе разрешил предоставлять лесбийским парам доступ к банкам спермы. Позднее против инициативы выступили в основном представители двух партий Конфедерации – парламентской Швейцарской народной партии и консервативного Федерально-демократического союза (EDU), которые собрали необходимое количество подписей для референдума по вопросу легализации однополых браков.Летом правительство страны рекомендовало гражданам поддержать "брак для всех". По мнению властей, пары одного пола должны иметь те же права, что и пары разного пола. Такие пары тоже должны иметь возможность вступать в гражданский брак, говорилось в обращении правительства.Исследования в преддверии голосования говорят о том, что инициатива, скорее всего, будет поддержана. Так, по данным социологического института gfs.bern, около 70% жителей Швейцарии, собирающихся принять участие в референдуме 26 сентября, готовы проголосовать за "брак для всех".С 2007 года в Швейцарии лица одного пола могли оформлять отношения в виде так называемого зарегистрированного партнерства. Однако членам таких союзов, в частности, не разрешалось усыновлять детей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210912/lgbt-1749777303.html

https://ria.ru/20210922/polsha-1751386781.html

швейцария

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в мире, швейцария