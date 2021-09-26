Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210926/referendum-1751832945.html
В Швейцарии пройдет референдум по вопросу легализации однополых браков
В Швейцарии пройдет референдум по вопросу легализации однополых браков - РИА Новости, 26.09.2021
В Швейцарии пройдет референдум по вопросу легализации однополых браков
Общенациональный референдум по инициативе "брак для всех", предполагающей легализацию однополых союзов, состоится в Швейцарии в воскресенье. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T00:51
2021-09-26T00:51
в мире
швейцария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/148581/50/1485815015_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_e13386257fc9729e64e643cd2906ec1b.jpg
ЦЮРИХ, 26 сен - РИА Новости. Общенациональный референдум по инициативе "брак для всех", предполагающей легализацию однополых союзов, состоится в Швейцарии в воскресенье.Парламент страны в конце прошлого года одобрил "брак для всех", в том числе разрешил предоставлять лесбийским парам доступ к банкам спермы. Позднее против инициативы выступили в основном представители двух партий Конфедерации – парламентской Швейцарской народной партии и консервативного Федерально-демократического союза (EDU), которые собрали необходимое количество подписей для референдума по вопросу легализации однополых браков.Летом правительство страны рекомендовало гражданам поддержать "брак для всех". По мнению властей, пары одного пола должны иметь те же права, что и пары разного пола. Такие пары тоже должны иметь возможность вступать в гражданский брак, говорилось в обращении правительства.Исследования в преддверии голосования говорят о том, что инициатива, скорее всего, будет поддержана. Так, по данным социологического института gfs.bern, около 70% жителей Швейцарии, собирающихся принять участие в референдуме 26 сентября, готовы проголосовать за "брак для всех".С 2007 года в Швейцарии лица одного пола могли оформлять отношения в виде так называемого зарегистрированного партнерства. Однако членам таких союзов, в частности, не разрешалось усыновлять детей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210912/lgbt-1749777303.html
https://ria.ru/20210922/polsha-1751386781.html
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/148581/50/1485815015_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_03155b5168c25534baf4174d5b748253.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, швейцария
00:51 26.09.2021
 
В Швейцарии пройдет референдум по вопросу легализации однополых браков

В Швейцарии пройдет референдум по инициативе "брак для всех"

© Fotolia / Santosha57Цюрих, Швейцария
Цюрих, Швейцария - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© Fotolia / Santosha57
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 26 сен - РИА Новости. Общенациональный референдум по инициативе "брак для всех", предполагающей легализацию однополых союзов, состоится в Швейцарии в воскресенье.
Парламент страны в конце прошлого года одобрил "брак для всех", в том числе разрешил предоставлять лесбийским парам доступ к банкам спермы. Позднее против инициативы выступили в основном представители двух партий Конфедерации – парламентской Швейцарской народной партии и консервативного Федерально-демократического союза (EDU), которые собрали необходимое количество подписей для референдума по вопросу легализации однополых браков.
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
12 сентября, 21:19В мире
Сторонники ЛГБТ-сообщества организовали акцию в Харькове
Летом правительство страны рекомендовало гражданам поддержать "брак для всех". По мнению властей, пары одного пола должны иметь те же права, что и пары разного пола. Такие пары тоже должны иметь возможность вступать в гражданский брак, говорилось в обращении правительства.
Исследования в преддверии голосования говорят о том, что инициатива, скорее всего, будет поддержана. Так, по данным социологического института gfs.bern, около 70% жителей Швейцарии, собирающихся принять участие в референдуме 26 сентября, готовы проголосовать за "брак для всех".
С 2007 года в Швейцарии лица одного пола могли оформлять отношения в виде так называемого зарегистрированного партнерства. Однако членам таких союзов, в частности, не разрешалось усыновлять детей.
Люди с флагами Евросоюза и Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 23:34
Польский регион отменил резолюцию "Анти-ЛГБТ" ради финансирования из ЕС
 
В миреШвейцария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03При сходе пассажирского поезда с рельсов в США пострадали более 50 человек
04:51В США при сходе пассажирского поезда с рельсов погибли три человека
04:40В США сошел с рельсов пассажирский поезд, есть пострадавшие
04:00СМИ сообщили, что осведомитель ФБР оказался в числе штурмовавших Капитолий
03:34Трамп вновь заявил, что выиграл президентские выборы 2020 года
03:26Кикина может побить рекорд пребывания россиянок в космосе
03:21Синоптики пообещали жителям Центральной России "золотую осень"
03:18Названа самая “ходовая” фраза мошенников, заставляющая им поверить
03:10В Мали заявили, что придется "заполнить пустоту" после вывода армии Франции
03:00Названы категории россиян, которым с 1 октября поднимут зарплату
02:59Трамп обвинил Байдена в разгуле нелегальной иммиграции
02:52Погранслужба США задержала заблудившихся солдат из Мексики
02:23Назван способ снизить риск рака и инсульта
02:17Эксперт объяснил, как выявить недолив топлива на АЗС
02:11Генсек ООН и глава МИД Сирии обсудили ситуацию в стране
02:08Названа неожиданная польза горьких огурцов
01:45В Великобритании приняли пакет мер по трудовым мигрантам
01:35Франция удвоит число вакцин от COVID-19, предоставляемых Африке
01:16Россиянам разъяснили, когда мужчина может получить маткапитал
01:10Глава Евросовета призвал к деэскалации в Косово
Лента новостейМолния