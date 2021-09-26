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Главе СК доложат о деле полицейского, обвиняемого в изнасиловании девочки
Главе СК доложат о деле полицейского, обвиняемого в изнасиловании девочки - РИА Новости, 26.09.2021
Главе СК доложат о деле полицейского, обвиняемого в изнасиловании девочки
Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о деле полицейского, которого обвиняют в сексуальном насилии над 12-летней девочкой в... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T22:34
2021-09-26T22:34
происшествия
первоуральск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
жилье
россия
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о деле полицейского, которого обвиняют в сексуальном насилии над 12-летней девочкой в Первоуральске, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, двое мужчин обвиняются в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении 12-летней девочки. В настоящее время мужчины задержаны. Один из них является участковым уполномоченным полиции, а второй фигурант имеет несколько судимостей."Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил... доложить о ходе расследования уголовного дела в отношении двух мужчин, обвиняемых в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении 12-летней девочки в городе Первоуральске", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Также в ходе расследования будет выясняться, каким образом участковый был принят на службу в МВД.Добавляется, что ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.
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происшествия, первоуральск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), жилье, россия
22:34 26.09.2021
 
Главе СК доложат о деле полицейского, обвиняемого в изнасиловании девочки

Главе СК Бастрыкину о деле полицейского, обвиняемого в изнасиловании 12-летней девочки

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о деле полицейского, которого обвиняют в сексуальном насилии над 12-летней девочкой в Первоуральске, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, двое мужчин обвиняются в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении 12-летней девочки. В настоящее время мужчины задержаны. Один из них является участковым уполномоченным полиции, а второй фигурант имеет несколько судимостей.
"Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил... доложить о ходе расследования уголовного дела в отношении двух мужчин, обвиняемых в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении 12-летней девочки в городе Первоуральске", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Также в ходе расследования будет выясняться, каким образом участковый был принят на службу в МВД.
Добавляется, что ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.
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ПроисшествияПервоуральскАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)ЖильеРоссия
 
 
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