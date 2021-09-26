11:29 26.09.2021 (обновлено: 13:32 26.09.2021)
Нарышкин раскритиковал доклад разведки США о происхождении коронавируса
Нарышкин назвал доклад разведки США о происхождении коронавируса непрофессиональным
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Директор СВР Сергей Нарышкин назвал доклад американской разведки о происхождении коронавируса непрофессиональным.
"Совсем недавно разведсообщество США опубликовало свой доклад, где содержались очень расплывчатые и политизированные оценки, что, конечно, несвойственно разведслужбам и является непрофессиональным. Я думаю, что это связано с кризисом, вызванным попытками разведки политизировать свою деятельность", — сказал он в интервью телеканалу RT.
По мнению Нарышкина, вирус появился в природе естественным путем.
Ранее в США опубликовали выдержки из документа, который разведчики представили президенту Джо Байдену. Его авторы пришли к выводу, что SARS-CoV-2 не разрабатывался как биологическое оружие, но не смогли выработать единого мнения по поводу его происхождения. Они рассматривают две версии: естественный контакт с инфицированным животным и инцидент в лаборатории.
При этом в докладе утверждается, что Пекин продолжает препятствовать расследованию, так как боится его возможных результатов. Власти КНР раскритиковали документ, назвав его сфабрикованным, политизированным и "научно неубедительным".
С самого начала пандемии COVID-19 неоднократно появлялись слухи о том, что ее причиной могла быть утечка из лаборатории Уханьского института вирусологии. Эксперты ВОЗ, побывавшие в Китае в марте, назвали эту версию "крайне маловероятной" — по их мнению, коронавирус, скорее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.
В начале августа республиканцы из палаты представителей США опубликовали отчет, в котором пришли к выводу, что SARS-CoV-2 возник в лаборатории в Ухане. При этом они основывались на данных из открытых источников и косвенных свидетельствах.
Эксперты китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в свою очередь, предположили, что коронавирус могли завезти в Ухань на упаковках замороженных продуктов. Эту же гипотезу выдвигали члены рабочей группы ВОЗ, но они не сочли ее приоритетной.