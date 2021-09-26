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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210926/razvedka-1751859000.html
Нарышкин раскритиковал доклад разведки США о происхождении коронавируса
Нарышкин раскритиковал доклад разведки США о происхождении коронавируса - РИА Новости, 26.09.2021
Нарышкин раскритиковал доклад разведки США о происхождении коронавируса
Директор СВР Сергей Нарышкин назвал доклад американской разведки о происхождении коронавируса непрофессиональным. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T11:29
2021-09-26T13:32
распространение коронавируса
в мире
сша
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Директор СВР Сергей Нарышкин назвал доклад американской разведки о происхождении коронавируса непрофессиональным. "Совсем недавно разведсообщество США опубликовало свой доклад, где содержались очень расплывчатые и политизированные оценки, что, конечно, несвойственно разведслужбам и является непрофессиональным. Я думаю, что это связано с кризисом, вызванным попытками разведки политизировать свою деятельность", — сказал он в интервью телеканалу RT.По мнению Нарышкина, вирус появился в природе естественным путем.Ранее в США опубликовали выдержки из документа, который разведчики представили президенту Джо Байдену. Его авторы пришли к выводу, что SARS-CoV-2 не разрабатывался как биологическое оружие, но не смогли выработать единого мнения по поводу его происхождения. Они рассматривают две версии: естественный контакт с инфицированным животным и инцидент в лаборатории. При этом в докладе утверждается, что Пекин продолжает препятствовать расследованию, так как боится его возможных результатов. Власти КНР раскритиковали документ, назвав его сфабрикованным, политизированным и "научно неубедительным".С самого начала пандемии COVID-19 неоднократно появлялись слухи о том, что ее причиной могла быть утечка из лаборатории Уханьского института вирусологии. Эксперты ВОЗ, побывавшие в Китае в марте, назвали эту версию "крайне маловероятной" — по их мнению, коронавирус, скорее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.В начале августа республиканцы из палаты представителей США опубликовали отчет, в котором пришли к выводу, что SARS-CoV-2 возник в лаборатории в Ухане. При этом они основывались на данных из открытых источников и косвенных свидетельствах.Эксперты китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в свою очередь, предположили, что коронавирус могли завезти в Ухань на упаковках замороженных продуктов. Эту же гипотезу выдвигали члены рабочей группы ВОЗ, но они не сочли ее приоритетной.
https://ria.ru/20210925/zhurnal-1751785107.html
https://ria.ru/20210926/naryshkin-1751858809.html
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в мире, сша, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), коронавирус covid-19
11:29 26.09.2021 (обновлено: 13:32 26.09.2021)
 
Нарышкин раскритиковал доклад разведки США о происхождении коронавируса

Нарышкин назвал доклад разведки США о происхождении коронавируса непрофессиональным

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Директор СВР Сергей Нарышкин назвал доклад американской разведки о происхождении коронавируса непрофессиональным.
"Совсем недавно разведсообщество США опубликовало свой доклад, где содержались очень расплывчатые и политизированные оценки, что, конечно, несвойственно разведслужбам и является непрофессиональным. Я думаю, что это связано с кризисом, вызванным попытками разведки политизировать свою деятельность", — сказал он в интервью телеканалу RT.
По мнению Нарышкина, вирус появился в природе естественным путем.
Ранее в США опубликовали выдержки из документа, который разведчики представили президенту Джо Байдену. Его авторы пришли к выводу, что SARS-CoV-2 не разрабатывался как биологическое оружие, но не смогли выработать единого мнения по поводу его происхождения. Они рассматривают две версии: естественный контакт с инфицированным животным и инцидент в лаборатории.
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При этом в докладе утверждается, что Пекин продолжает препятствовать расследованию, так как боится его возможных результатов. Власти КНР раскритиковали документ, назвав его сфабрикованным, политизированным и "научно неубедительным".
С самого начала пандемии COVID-19 неоднократно появлялись слухи о том, что ее причиной могла быть утечка из лаборатории Уханьского института вирусологии. Эксперты ВОЗ, побывавшие в Китае в марте, назвали эту версию "крайне маловероятной" — по их мнению, коронавирус, скорее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.
В начале августа республиканцы из палаты представителей США опубликовали отчет, в котором пришли к выводу, что SARS-CoV-2 возник в лаборатории в Ухане. При этом они основывались на данных из открытых источников и косвенных свидетельствах.
Эксперты китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в свою очередь, предположили, что коронавирус могли завезти в Ухань на упаковках замороженных продуктов. Эту же гипотезу выдвигали члены рабочей группы ВОЗ, но они не сочли ее приоритетной.
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время заседания круглого стола, посвящённого исторической роли России в освоении космоса - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
Вчера, 11:26
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Распространение коронавирусаВ миреСШАСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Коронавирус COVID-19
 
 
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