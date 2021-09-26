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Британцы оценили фотографии Путина на отдыхе в Сибири
Британцы оценили фотографии Путина на отдыхе в тайге
Британцы оценили фотографии Путина на отдыхе в Сибири
Британская газета Daily Mail разместила публикацию об отдыхе президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу в сибирской тайге. Статья... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T21:55
2021-09-26T23:54
в мире
великобритания
владимир путин
daily mail
россия
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Британская газета Daily Mail разместила публикацию об отдыхе президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу в сибирской тайге. Статья вызвала бурное обсуждение среди читателей.Путин отправился в отпуск в начале сентября. На кадрах видно, как он рыбачит, гуляет по горам, сплавляется по реке на катере, а также ночует в палатке."Так и должен выглядеть сильный лидер", — написал Meady83."На некоторых фото он похож на австралийских золотоискателей", — прокомментировал geologistharry."Мужчина, который контролирует границы своей страны", — добавил big hat."А теперь взгляните на Байдена", — призвал один из комментаторов."Посмотрите на Рыжего мальчика", — ответил ему другой читатель, вероятно, имея в виду экс-президента США Дональда Трампа."А у нас есть фотографии смущенного Байдена, поедающего мороженое", — напомнила SandySh."Байден не может даже по лестнице подняться, не спотыкаясь", — добавил rickky."Кто более мужественный: он или Борис?" — спросил taff 49."Борис — великолепный неуклюжий зверь", — ответил ему Vakarian."Путин должен помочь Борису, который, кажется, не знает, как руководить государством", — уверена Isabel Oliveira.
https://ria.ru/20210418/putin-1728811609.html
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в мире, великобритания, владимир путин, daily mail, россия
21:55 26.09.2021 (обновлено: 23:54 26.09.2021)
 
Британцы оценили фотографии Путина на отдыхе в Сибири

Читателей газеты Daily Mail поразили фотографии Путина на отдыхе в Сибири

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время рыбалки в тайге
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки в тайге - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Британская газета Daily Mail разместила публикацию об отдыхе президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу в сибирской тайге. Статья вызвала бурное обсуждение среди читателей.
Путин отправился в отпуск в начале сентября. На кадрах видно, как он рыбачит, гуляет по горам, сплавляется по реке на катере, а также ночует в палатке.
"Так и должен выглядеть сильный лидер", — написал Meady83.
"На некоторых фото он похож на австралийских золотоискателей", — прокомментировал geologistharry.
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"Мужчина, который контролирует границы своей страны", — добавил big hat.
"А теперь взгляните на Байдена", — призвал один из комментаторов.
"Посмотрите на Рыжего мальчика", — ответил ему другой читатель, вероятно, имея в виду экс-президента США Дональда Трампа.
"А у нас есть фотографии смущенного Байдена, поедающего мороженое", — напомнила SandySh.
"Байден не может даже по лестнице подняться, не спотыкаясь", — добавил rickky.
"Кто более мужественный: он или Борис?" — спросил taff 49.
"Борис — великолепный неуклюжий зверь", — ответил ему Vakarian.
"Путин должен помочь Борису, который, кажется, не знает, как руководить государством", — уверена Isabel Oliveira.
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