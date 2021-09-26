https://ria.ru/20210926/putin-1751912202.html

Британцы оценили фотографии Путина на отдыхе в Сибири

Британцы оценили фотографии Путина на отдыхе в тайге

Британцы оценили фотографии Путина на отдыхе в Сибири

Британская газета Daily Mail разместила публикацию об отдыхе президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу в сибирской тайге. Статья... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T21:55

2021-09-26T21:55

2021-09-26T23:54

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владимир путин

daily mail

россия

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Британская газета Daily Mail разместила публикацию об отдыхе президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу в сибирской тайге. Статья вызвала бурное обсуждение среди читателей.Путин отправился в отпуск в начале сентября. На кадрах видно, как он рыбачит, гуляет по горам, сплавляется по реке на катере, а также ночует в палатке."Так и должен выглядеть сильный лидер", — написал Meady83."На некоторых фото он похож на австралийских золотоискателей", — прокомментировал geologistharry."Мужчина, который контролирует границы своей страны", — добавил big hat."А теперь взгляните на Байдена", — призвал один из комментаторов."Посмотрите на Рыжего мальчика", — ответил ему другой читатель, вероятно, имея в виду экс-президента США Дональда Трампа."А у нас есть фотографии смущенного Байдена, поедающего мороженое", — напомнила SandySh."Байден не может даже по лестнице подняться, не спотыкаясь", — добавил rickky."Кто более мужественный: он или Борис?" — спросил taff 49."Борис — великолепный неуклюжий зверь", — ответил ему Vakarian."Путин должен помочь Борису, который, кажется, не знает, как руководить государством", — уверена Isabel Oliveira.

https://ria.ru/20210418/putin-1728811609.html

https://ria.ru/20210323/putin-1602412942.html

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в мире, великобритания, владимир путин, daily mail, россия