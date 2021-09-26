Палатка, костер и рыбалка: отпуск Путина в сибирской тайге

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Читать ria.ru в

В начале сентября Владимир Путин провел короткий отпуск в сибирской тайге. Рыбалка, прогулка по горам, палатка и, конечно, задушевные разговоры у костра. Президент в этих местах не в первый раз, но невероятная красота тайги притягивает снова и снова.