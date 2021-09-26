https://ria.ru/20210926/putin-1751878749.html
Палатка, костер и рыбалка: отпуск Путина в сибирской тайге
Палатка, костер и рыбалка: отпуск Путина в сибирской тайге - РИА Новости, 26.09.2021
Палатка, костер и рыбалка: отпуск Путина в сибирской тайге
В начале сентября Владимир Путин провел короткий отпуск в сибирской тайге. Рыбалка, прогулка по горам, палатка и, конечно, задушевные разговоры у костра. Президент в этих местах не в первый раз, но невероятная красота тайги притягивает снова и снова.
2021-09-26T15:01
2021-09-26T15:01
2021-09-26T15:01
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Палатка, костер и рыбалка: отпуск Путина в сибирской тайге
В начале сентября Владимир Путин провел короткий отпуск в сибирской тайге. Рыбалка, прогулка по горам, палатка и, конечно, задушевные разговоры у костра. Президент в этих местах не в первый раз, но невероятная красота тайги притягивает снова и снова.
2021-09-26T15:01
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РИА Новости
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отдых, тайга, владимир путин
Палатка, костер и рыбалка: отпуск Путина в сибирской тайге
В начале сентября Владимир Путин провел короткий отпуск в сибирской тайге. Рыбалка, прогулка по горам, палатка и, конечно, задушевные разговоры у костра. Президент в этих местах не в первый раз, но невероятная красота тайги притягивает снова и снова.
2021-09-26T15:01
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PT1M08S
Палатка, костер и рыбалка: отпуск Путина в сибирской тайге
В начале сентября Владимир Путин провел короткий отпуск в сибирской тайге. Рыбалка, прогулка по горам, палатка и, конечно, задушевные разговоры у костра. Президент в этих местах не в первый раз, но невероятная красота тайги притягивает снова и снова.