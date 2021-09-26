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В Кремле рассказали о консультациях Путина по онлайн-голосованию
В Кремле рассказали о консультациях Путина по онлайн-голосованию - РИА Новости, 26.09.2021
В Кремле рассказали о консультациях Путина по онлайн-голосованию
Президент России Владимир Путин перед использованием электронного голосования затребовал полную информацию, чтобы гарантировать открытость проведения выборов,... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T14:16
2021-09-26T14:16
2021-09-26T14:16
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политика
владимир путин
дмитрий песков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин перед использованием электронного голосования затребовал полную информацию, чтобы гарантировать открытость проведения выборов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Безусловно, безусловно, по крайней мере, конечно же, он затребовал полную информацию о том, что это, что гарантирует честность, что гарантирует открытость и т.д. Конечно", - сказал он в интервью Владимиру Соловьеву программе "Москва Кремль. Путин" на телеканале "Россия", отвечая на вопрос, проводил ли Путин перед голосованием консультации со специалистами.
https://ria.ru/20210925/putin-1751794052.html
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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия
В Кремле рассказали о консультациях Путина по онлайн-голосованию
Песков: перед использованием электронного голосования Путин затребовал всю информацию