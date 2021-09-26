https://ria.ru/20210926/putin-1751874273.html
Недруги пытаются нарисовать абсурдный образ Путина, заявили в Кремле
Недруги пытаются нарисовать абсурдный образ Путина, заявили в Кремле - РИА Новости, 26.09.2021
Недруги пытаются нарисовать абсурдный образ Путина, заявили в Кремле
Недруги пытаются нарисовать абсолютно абсурдный образ президента России, действуют по известным канонам о чудовищной лжи, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T14:09
2021-09-26T14:09
2021-09-26T14:09
владимир путин
дмитрий песков
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Недруги пытаются нарисовать абсолютно абсурдный образ президента России, действуют по известным канонам о чудовищной лжи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Это реальный образ президента. Понятно, что недруги пытаются нарисовать что-то такое абсолютно абсурдное. И безусловно, что они всегда действуют по известным канонам о чудовищной лжи, которую нужно сфабриковать, чтобы в нее поверили", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".
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владимир путин, дмитрий песков, россия
Недруги пытаются нарисовать абсурдный образ Путина, заявили в Кремле
Песков: недруги пытаются нарисовать абсурдный образ Путина