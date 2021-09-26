https://ria.ru/20210926/putin-1751874273.html

Недруги пытаются нарисовать абсурдный образ Путина, заявили в Кремле

Недруги пытаются нарисовать абсурдный образ Путина, заявили в Кремле - РИА Новости, 26.09.2021

Недруги пытаются нарисовать абсурдный образ Путина, заявили в Кремле

Недруги пытаются нарисовать абсолютно абсурдный образ президента России, действуют по известным канонам о чудовищной лжи, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T14:09

2021-09-26T14:09

2021-09-26T14:09

владимир путин

дмитрий песков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749533539_0:5:3088:1742_1920x0_80_0_0_6a01665dc3e40dc237fdd1e62d96463d.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Недруги пытаются нарисовать абсолютно абсурдный образ президента России, действуют по известным канонам о чудовищной лжи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Это реальный образ президента. Понятно, что недруги пытаются нарисовать что-то такое абсолютно абсурдное. И безусловно, что они всегда действуют по известным канонам о чудовищной лжи, которую нужно сфабриковать, чтобы в нее поверили", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

https://ria.ru/20210926/putin-1751855456.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, дмитрий песков, россия