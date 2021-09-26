https://ria.ru/20210926/propaganda-1751875325.html

В Кремле назвали требования большей прокачки газа через Украину пропагандой

В Кремле назвали требования большей прокачки газа через Украину пропагандой - РИА Новости, 26.09.2021

В Кремле назвали требования большей прокачки газа через Украину пропагандой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал требования Госдепа США увеличить поставки газа через Украину "пропагандой со знаком минус". РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T14:17

2021-09-26T14:17

2021-09-26T15:08

украина

сша

дмитрий песков

экономика

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал требования Госдепа США увеличить поставки газа через Украину "пропагандой со знаком минус".На этой неделе в американском ведомстве заявили, что отказ "Газпрома" забронировать дополнительные объемы транзита через украинскую территорию на октябрь "вызывают беспокойство"."Можно ли взять газ больше у "Газпрома" и закачать? Можно. "Газпром" готов. Более того, он сейчас уже все дополнительные заявки выбрал. Все выполняет полностью свои обязательства. Ни у кого нет никаких абсолютно претензий. Да и не может быть", — сказал Песков в интервью Владимиру Соловьеву в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия".Он добавил, что "Газпром" заинтересован в дальнейшем заключении контрактов.Комментируя взлетевшие цены на газ в ЕС, он отметил, что европейцы, "одержимые" антимонопольным законодательством, иногда "переходят рамки разумного". В Евросоюзе предполагали, что конкуренция на рынке сжиженного газа приведет к падению цен, но оказалось, что "спотовый рынок достаточно неорганизован" и "очень трудно просчитать лавинообразные изменения климата", пояснил Песков."И потом поступающий на спотовые рынки газ все равно нужно передавать по трубам в определенной очередности. Это огромная работа по налаживанию, по администрированию этих потоков. И все это не получилось", — сказал представитель Кремля.В итоге в Европе не успели закачать газ в подземные хранилища — это нельзя сделать за несколько дней, "просто открыв вентиль на полную"."Есть технологическая скорость закачки. Если закачивается она за 30 суток, вот за 30 суток она и будет закачиваться. Или за 60, или за 90. Точно не знаю. Но ее нельзя закачать, грубо говоря, за пять суток, за неделю. И по всем расчетам у них не получится сейчас закачать", — отметил он.В последнее время цена на газ взлетела до рекордных отметок: еще месяц назад стоимость фьючерса на поставку тысячи кубометров топлива в октябре по индексу голландского TTF составляла немногим более 500 долларов, а 15 сентября она превысила 960 долларов.После этого некоторые европейские и украинские политики обвинили "Газпром" в "искусственном ограничении поставок". В ответ на это в российской компании подчеркнули, что выполняют все обязательства по действующим контрактам. В Кремле также отмечали рекордные объемы поставок газа в Европу. Песков при этом заметил, что голубое топливо невозможно транзитировать, не продав, поэтому для увеличения поставок необходимы дополнительные закупки европейскими партнерами.

https://ria.ru/20210924/gazporm-1751529005.html

https://ria.ru/20210920/polsha-1750596451.html

https://ria.ru/20210925/gaz-1751759680.html

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украина, сша, дмитрий песков, экономика