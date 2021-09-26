https://ria.ru/20210926/prognoz-1751851450.html

Вильфанд извинился за "наводящий тоску" прогноз погоды

Вильфанд извинился за "наводящий тоску" прогноз погоды - РИА Новости, 26.09.2021

Вильфанд извинился за "наводящий тоску" прогноз погоды

Жителей центра европейской части России в воскресенье ожидает умеренно теплые день и ночь, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T10:04

2021-09-26T10:04

2021-09-26T10:47

общество

гидрометцентр

роман вильфанд

россия

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Жителей центра европейской части России в воскресенье ожидает умеренно теплые день и ночь, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."В воскресенье, тут извините, такой прогноз скучный, наводящий тоску. Ночные температуры — 7-9 градусов, дневные — 10-13, облачно, дождь", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что теплые ночи связаны с ложбиной низкого давления.К понедельнику антициклон принесет в регион малооблачную погоду без осадков. По словам метеоролога, наступит "золотая осень" — солнечных дней на грядущей неделе будет гораздо больше. Днем воздух прогреется до 10-12 градусов, а ночью остынет до 0-5 градусов. Вильфанд не исключил вероятность заморозков.

россия

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2021

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общество, гидрометцентр, роман вильфанд, россия