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Вильфанд извинился за "наводящий тоску" прогноз погоды
Вильфанд извинился за "наводящий тоску" прогноз погоды - РИА Новости, 26.09.2021
Вильфанд извинился за "наводящий тоску" прогноз погоды
Жителей центра европейской части России в воскресенье ожидает умеренно теплые день и ночь, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T10:04
2021-09-26T10:04
2021-09-26T10:47
общество
гидрометцентр
роман вильфанд
россия
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Жителей центра европейской части России в воскресенье ожидает умеренно теплые день и ночь, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."В воскресенье, тут извините, такой прогноз скучный, наводящий тоску. Ночные температуры — 7-9 градусов, дневные — 10-13, облачно, дождь", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что теплые ночи связаны с ложбиной низкого давления.К понедельнику антициклон принесет в регион малооблачную погоду без осадков. По словам метеоролога, наступит "золотая осень" — солнечных дней на грядущей неделе будет гораздо больше. Днем воздух прогреется до 10-12 градусов, а ночью остынет до 0-5 градусов. Вильфанд не исключил вероятность заморозков.
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РИА Новости
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общество, гидрометцентр, роман вильфанд, россия
10:04 26.09.2021 (обновлено: 10:47 26.09.2021)
Вильфанд извинился за "наводящий тоску" прогноз погоды
Вильфанд извинился за "наводящий тоску" прогноз на воскресенье для Центральной России
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.
Жителей центра европейской части России
в воскресенье ожидает умеренно теплые день и ночь, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
.
"В воскресенье, тут извините, такой прогноз скучный, наводящий тоску. Ночные температуры — 7-9 градусов, дневные — 10-13, облачно, дождь", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что теплые ночи связаны с ложбиной низкого давления.
К понедельнику антициклон принесет в регион малооблачную погоду без осадков. По словам метеоролога, наступит "золотая осень" — солнечных дней на грядущей неделе будет гораздо больше.
Днем воздух прогреется до 10-12 градусов, а ночью остынет до 0-5 градусов. Вильфанд не исключил вероятность заморозков.