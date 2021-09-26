https://ria.ru/20210926/premiya-1751852970.html

Мишустин утвердил список лауреатов премии имени Гагарина

Мишустин утвердил список лауреатов премии имени Гагарина - РИА Новости, 26.09.2021

Мишустин утвердил список лауреатов премии имени Гагарина

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил список лауреатов премии имени Гагарина в 2021 году, в их числе вошли создатели астрофизической... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T10:18

2021-09-26T10:18

2021-09-26T10:18

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил список лауреатов премии имени Гагарина в 2021 году, в их числе вошли создатели астрофизической обсерватории "Спектр-Р", сообщает пресс-служба кабмина."Премию имени Ю.А.Гагарина в области космической деятельности в 2021 году получат 10 авторских коллективов. Список лауреатов своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что премия имени Гагарина присуждается раз в пять лет с 2011 года. Так государство поощряет космические исследования, разработки в сфере создания и эксплуатации ракетно-космической техники и наземной космической инфраструктуры, крупные, в том числе международные, проекты по освоению космоса, образовательные и просветительские программы, а также научную деятельность, направленную на развитие отрасли.Лауреатов утверждает правительство, предлагает их межведомственный совет по присуждению премий. Им может стать как один человек, так и группа в составе не более пяти человек. Размер каждой премии составляет один миллион рублей."В 2021 году награды присуждены в том числе за создание орбитальной астрофизической обсерватории "Спектр-Р", комплекса методов и технологий для отработки ключевых операций и поддержания высокой работоспособности космонавтов в полётах на Луну и Марс, систем управления полётом пилотируемых орбитальных станций", - добавляется в сообщении.Астрофизическая космическая обсерватория "Спектр-Р" (проект "Радиоастрон") была запущена в 2011 году и вышла из строя в январе 2019 года. Телескоп изучал ядра галактик, сверхмассивные черные дыры, магнитные поля, космические лучи. Кроме того, его аппаратура была способна уловить космологические эффекты, выявить зависимость различных физических параметров ядер галактик от красного смещения объектов, эффекты темной материи и темной энергии, области формирования звезд и планетных систем.

https://ria.ru/20210925/premii-1751753000.html

https://ria.ru/20210921/premiya-1751083004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, космос - риа наука, радиоастрон, марс, луна, россия