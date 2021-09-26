https://ria.ru/20210926/potok-1751870805.html

На Украине заявили о долге Запада из-за "Северного потока — 2"

Украинский экономист Кухта заявил о долге Запада из-за "Северного потока — 2"

На Украине заявили о долге Запада из-за "Северного потока — 2"

У Киева есть все шансы получить часть кредита от Международного валютного фонда, поскольку страны Запада должны чувствовать определенную вину из-за "Северного... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T13:24

2021-09-26T13:24

2021-09-26T13:24

экономика

украина

киев

мвф

верховная рада украины

северный поток — 2

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

даниил гетманцев

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. У Киева есть все шансы получить часть кредита от Международного валютного фонда, поскольку страны Запада должны чувствовать определенную вину из-за "Северного потока — 2". Об этом экономист Павел Кухта заявил в эфире телеканала "Украина 24".По его словам, траншей от МВФ не поступало уже более полутора лет, а препятствием могут стать проблемы бюджета, который сотрудники фонда будут тщательно анализировать. Тем не менее Киев в целом выполнил условия, а поспособствовать выдаче средств должна ситуация с уже достроенным российским газопроводом, считает Кухта."Давайте говорить честно: с геополитической точки зрения Запад нам немного должен после "Северного потока — 2". Логично было бы, чтобы транш они сейчас дали", — подчеркнул аналитик.Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Украина получит очередной транш от Международного валютного фонда в размере 700 миллионов долларов в первой декаде октября. Он отметил, что у МВФ есть определенные технические моменты, которые нужно выполнить для получения средств. В частности, речь идет о законопроекте о внесении изменений по Национальному банку, в закон о НАБУ и в проект бюджета на 2022 год.

https://ria.ru/20210925/potok-1751777306.html

украина

киев

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экономика, украина, киев, мвф, верховная рада украины, северный поток — 2, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), даниил гетманцев