На Украине заявили о долге Запада из-за "Северного потока — 2"
Украинский экономист Кухта заявил, что Запад должен Киеву из-за "Северного потока — 2"
© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСварка последней трубы "Северного потока ‑ 2" в Балтийском море
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. У Киева есть все шансы получить часть кредита от Международного валютного фонда, поскольку страны Запада должны чувствовать определенную вину из-за "Северного потока — 2". Об этом экономист Павел Кухта заявил в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, траншей от МВФ не поступало уже более полутора лет, а препятствием могут стать проблемы бюджета, который сотрудники фонда будут тщательно анализировать. Тем не менее Киев в целом выполнил условия, а поспособствовать выдаче средств должна ситуация с уже достроенным российским газопроводом, считает Кухта.
"Давайте говорить честно: с геополитической точки зрения Запад нам немного должен после "Северного потока — 2". Логично было бы, чтобы транш они сейчас дали", — подчеркнул аналитик.
Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Украина получит очередной транш от Международного валютного фонда в размере 700 миллионов долларов в первой декаде октября. Он отметил, что у МВФ есть определенные технические моменты, которые нужно выполнить для получения средств. В частности, речь идет о законопроекте о внесении изменений по Национальному банку, в закон о НАБУ и в проект бюджета на 2022 год.
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