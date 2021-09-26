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https://ria.ru/20210926/potok-1751870805.html
На Украине заявили о долге Запада из-за "Северного потока — 2"
Украинский экономист Кухта заявил о долге Запада из-за "Северного потока — 2"
На Украине заявили о долге Запада из-за "Северного потока — 2"
У Киева есть все шансы получить часть кредита от Международного валютного фонда, поскольку страны Запада должны чувствовать определенную вину из-за "Северного... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T13:24
2021-09-26T13:24
экономика
украина
киев
мвф
верховная рада украины
северный поток — 2
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
даниил гетманцев
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. У Киева есть все шансы получить часть кредита от Международного валютного фонда, поскольку страны Запада должны чувствовать определенную вину из-за "Северного потока — 2". Об этом экономист Павел Кухта заявил в эфире телеканала "Украина 24".По его словам, траншей от МВФ не поступало уже более полутора лет, а препятствием могут стать проблемы бюджета, который сотрудники фонда будут тщательно анализировать. Тем не менее Киев в целом выполнил условия, а поспособствовать выдаче средств должна ситуация с уже достроенным российским газопроводом, считает Кухта."Давайте говорить честно: с геополитической точки зрения Запад нам немного должен после "Северного потока — 2". Логично было бы, чтобы транш они сейчас дали", — подчеркнул аналитик.Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Украина получит очередной транш от Международного валютного фонда в размере 700 миллионов долларов в первой декаде октября. Он отметил, что у МВФ есть определенные технические моменты, которые нужно выполнить для получения средств. В частности, речь идет о законопроекте о внесении изменений по Национальному банку, в закон о НАБУ и в проект бюджета на 2022 год.
https://ria.ru/20210925/potok-1751777306.html
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экономика, украина, киев, мвф, верховная рада украины, северный поток — 2, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), даниил гетманцев
13:24 26.09.2021
 
На Украине заявили о долге Запада из-за "Северного потока — 2"

Украинский экономист Кухта заявил, что Запад должен Киеву из-за "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСварка последней трубы "Северного потока ‑ 2" в Балтийском море
Сварка последней трубы Северного потока ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. У Киева есть все шансы получить часть кредита от Международного валютного фонда, поскольку страны Запада должны чувствовать определенную вину из-за "Северного потока — 2". Об этом экономист Павел Кухта заявил в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, траншей от МВФ не поступало уже более полутора лет, а препятствием могут стать проблемы бюджета, который сотрудники фонда будут тщательно анализировать. Тем не менее Киев в целом выполнил условия, а поспособствовать выдаче средств должна ситуация с уже достроенным российским газопроводом, считает Кухта.
"Давайте говорить честно: с геополитической точки зрения Запад нам немного должен после "Северного потока — 2". Логично было бы, чтобы транш они сейчас дали", — подчеркнул аналитик.
Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Украина получит очередной транш от Международного валютного фонда в размере 700 миллионов долларов в первой декаде октября. Он отметил, что у МВФ есть определенные технические моменты, которые нужно выполнить для получения средств. В частности, речь идет о законопроекте о внесении изменений по Национальному банку, в закон о НАБУ и в проект бюджета на 2022 год.
Сварка последней трубы Северного потока ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 16:05
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ЭкономикаУкраинаКиевМВФВерховная Рада УкраиныСеверный поток — 2Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Даниил Гетманцев
 
 
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