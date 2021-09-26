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В Алеппо боевики попытались прорваться с подконтрольной Турции территории
В Алеппо боевики попытались прорваться с подконтрольной Турции территории - РИА Новости, 27.09.2021
В Алеппо боевики попытались прорваться с подконтрольной Турции территории
Боевики в Алеппо попытались прорваться с подконтрольной Турции территории, пятеро сирийских военных получили ранения, сообщил замруководителя российского Центра РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-26T22:10
2021-09-26T22:10
2021-09-27T00:15
в мире
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сирия
турция
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Боевики в Алеппо попытались прорваться с подконтрольной Турции территории, пятеро сирийских военных получили ранения, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить."В провинции Алеппо в районе населенного пункта Басельхайя боевики незаконных вооруженных формирований предприняли попытку перехода линии соприкосновения с вооруженными силами САР в направлении Телль-Рифъат с территории, подконтрольной вооруженным силам Турции... В результате боестолкновения ... получили ранения пять сирийских военнослужащих", - сообщил Кулить.Он добавил, что в ходе попытки прорыва также были ранены не менее 10 боевиков, а пятеро подорвались на минных заграждениях. Боевики отступили на исходные позиции.
https://ria.ru/20210926/pokhischenie-1751902233.html
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в мире, алеппо, сирия, турция
22:10 26.09.2021 (обновлено: 00:15 27.09.2021)
В Алеппо боевики попытались прорваться с подконтрольной Турции территории
Пять сирийских боевиков подорвались на минах при попытке прорвать фронт в Алеппо