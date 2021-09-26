https://ria.ru/20210926/polozhenie-1751836210.html

Генсек ООН и глава МИД Сирии обсудили ситуацию в стране

Генсек ООН и глава МИД Сирии обсудили ситуацию в стране - РИА Новости, 26.09.2021

Генсек ООН и глава МИД Сирии обсудили ситуацию в стране

Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом сирийское урегулирование, сообщает пресс-служба ООН. РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T02:11

2021-09-26T02:11

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фейсал микдад

антониу гутерреш

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ООН, 26 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом сирийское урегулирование, сообщает пресс-служба ООН.Генеральный секретарь ООН выступил за дальнейший прогресс в политическом процессе, который проводится при посредничестве организации.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористическими группировками в Сирии и Ираке.

https://ria.ru/20210923/siriya-1751401102.html

сирия

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2021

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