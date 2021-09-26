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Генсек ООН и глава МИД Сирии обсудили ситуацию в стране
Генсек ООН и глава МИД Сирии обсудили ситуацию в стране - РИА Новости, 26.09.2021
Генсек ООН и глава МИД Сирии обсудили ситуацию в стране
Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом сирийское урегулирование, сообщает пресс-служба ООН. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T02:11
2021-09-26T02:11
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фейсал микдад
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ООН, 26 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом сирийское урегулирование, сообщает пресс-служба ООН.Генеральный секретарь ООН выступил за дальнейший прогресс в политическом процессе, который проводится при посредничестве организации.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористическими группировками в Сирии и Ираке.
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в мире, оон, сирия, мид сирии, фейсал микдад, антониу гутерреш
02:11 26.09.2021
 
Генсек ООН и глава МИД Сирии обсудили ситуацию в стране

Генсек ООН Гутерреш и глава МИД Сирии Микдад обсудили положение дел в стране

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийГлава МИД Сирии Фейсал Микдад
Глава МИД Сирии Фейсал Микдад - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ООН, 26 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом сирийское урегулирование, сообщает пресс-служба ООН.
"Генеральный секретарь встретился с министром иностранных дел Сирийской арабской республики Фейсалом Микдадом. Они обсудили развитие событий в Сирии", - говорится в сообщении.
Генеральный секретарь ООН выступил за дальнейший прогресс в политическом процессе, который проводится при посредничестве организации.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористическими группировками в Сирии и Ираке.
Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад во время интервью с корреспондентами РИА Новости. 22 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 08:19Война в Сирии
Глава МИД Сирии заявил об ухудшении экономического положения в стране
 
В миреООНСирияМИД СирииФейсал МикдадАнтониу Гутерреш
 
 
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