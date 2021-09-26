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Генсек ООН и глава МИД Сирии обсудили ситуацию в стране
Генсек ООН и глава МИД Сирии обсудили ситуацию в стране - РИА Новости, 26.09.2021
Генсек ООН и глава МИД Сирии обсудили ситуацию в стране
Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом сирийское урегулирование, сообщает пресс-служба ООН. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T02:11
2021-09-26T02:11
2021-09-26T02:11
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ООН, 26 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом сирийское урегулирование, сообщает пресс-служба ООН.Генеральный секретарь ООН выступил за дальнейший прогресс в политическом процессе, который проводится при посредничестве организации.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористическими группировками в Сирии и Ираке.
https://ria.ru/20210923/siriya-1751401102.html
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Генсек ООН и глава МИД Сирии обсудили ситуацию в стране
Генсек ООН Гутерреш и глава МИД Сирии Микдад обсудили положение дел в стране