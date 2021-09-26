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В Space Adventures рассказали о планах туристического облёта Луны
В Space Adventures рассказали о планах туристического облёта Луны - РИА Новости, 26.09.2021
В Space Adventures рассказали о планах туристического облёта Луны
Компания Space Adventures продолжает обдумывать возможность предоставления услуг облета Луны на корабле "Союз", рассказал журналистам глава российского... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T16:54
2021-09-26T16:54
2021-09-26T16:54
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Компания Space Adventures продолжает обдумывать возможность предоставления услуг облета Луны на корабле "Союз", рассказал журналистам глава российского представительства компании-оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко."Может быть, придем к проекту облёта Луны, пока обдумываем это. Хотим выходить на рынок уже будучи полностью подготовленными. Она давно эта идея есть. Непростой проект на самом деле. Он гораздо сложнее, чем может показаться", - сказал Костенко по итогам лекции "Уроки космоса с Фёдором Юрчихиным" на ВДНХ.По его словам, потребуется доработка корабля "Союз", разгонный блок для отправки его к Луне, а также два пуска ракеты - одной с "Союзом", другой с разгонным блоком. "У "Союза" у самого ресурса нет, чтобы улететь к Луне", - сказал Костенко.
https://ria.ru/20210926/kosmos-1751885603.html
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в мире, космос - риа наука, федор юрчихин, луна, space adventures, космос, россия
В Space Adventures рассказали о планах туристического облёта Луны
Представитель Space Adventures Костенко рассказал о планах облёта Луны на корабле "Союз"