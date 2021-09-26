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В Москве ищут мужчину, скрывшегося при проверке документов
В Москве ищут мужчину, скрывшегося при проверке документов - РИА Новости, 26.09.2021
В Москве ищут мужчину, скрывшегося при проверке документов
Московские правоохранители ищут водителя "Мерседеса", который сбежал из машины во время проверки документов, захватив с собой похожий на пистолет предмет,... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T13:48
2021-09-26T15:29
происшествия
москва
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Московские правоохранители ищут водителя "Мерседеса", который сбежал из машины во время проверки документов, захватив с собой похожий на пистолет предмет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.Согласно данным ведомства, в воскресенье в районе пересечения 1-й улицы 8 Марта и Нового Зыковского проезда, когда сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Mercedes, водитель иномарки, держа в руке предмет, похожий на пистолет, резко вышел из авто и скрылся."На месте находятся сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Приняты меры к розыску и задержанию водителя", - сказали в ведомстве.Добавляется, что пострадавших нет.
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происшествия, москва
13:48 26.09.2021 (обновлено: 15:29 26.09.2021)
 
В Москве ищут мужчину, скрывшегося при проверке документов

В Москве ищут мужчину, который сбежал из машины при проверке документов

© АГН "Москва" / Мобильный репортерМесто происшествия в районе пересечения 1-й ул. 8 Марта и Нового Зыковского проезда, где вооруженный водитель Mercedes скрылся от автоинспекторов
Место происшествия в районе пересечения 1-й ул. 8 Марта и Нового Зыковского проезда, где вооруженный водитель Mercedes скрылся от автоинспекторов - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Московские правоохранители ищут водителя "Мерседеса", который сбежал из машины во время проверки документов, захватив с собой похожий на пистолет предмет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Согласно данным ведомства, в воскресенье в районе пересечения 1-й улицы 8 Марта и Нового Зыковского проезда, когда сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Mercedes, водитель иномарки, держа в руке предмет, похожий на пистолет, резко вышел из авто и скрылся.
"На месте находятся сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Приняты меры к розыску и задержанию водителя", - сказали в ведомстве.
Добавляется, что пострадавших нет.
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