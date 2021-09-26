https://ria.ru/20210926/poiski-1751872171.html

В Москве ищут мужчину, скрывшегося при проверке документов

В Москве ищут мужчину, скрывшегося при проверке документов - РИА Новости, 26.09.2021

В Москве ищут мужчину, скрывшегося при проверке документов

Московские правоохранители ищут водителя "Мерседеса", который сбежал из машины во время проверки документов, захватив с собой похожий на пистолет предмет,... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T13:48

2021-09-26T13:48

2021-09-26T15:29

происшествия

москва

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Московские правоохранители ищут водителя "Мерседеса", который сбежал из машины во время проверки документов, захватив с собой похожий на пистолет предмет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.Согласно данным ведомства, в воскресенье в районе пересечения 1-й улицы 8 Марта и Нового Зыковского проезда, когда сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Mercedes, водитель иномарки, держа в руке предмет, похожий на пистолет, резко вышел из авто и скрылся."На месте находятся сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Приняты меры к розыску и задержанию водителя", - сказали в ведомстве.Добавляется, что пострадавших нет.

https://ria.ru/20210921/germaniya-1751217629.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва