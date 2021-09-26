https://ria.ru/20210926/pogoda-1751849682.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 26.09.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
Облачная погода и кратковременный дождь ожидают москвичей в воскресенье, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T09:42
2021-09-26T09:42
2021-09-26T09:42
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Облачная погода и кратковременный дождь ожидают москвичей в воскресенье, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха плюс 9-11, в Подмосковье плюс 7-12 градусов", - сказал Тишковец.Синоптик добавил, что ожидается северо-западный и северный ветер, 4-9 метров в секунду, порывистый.Атмосферное давление будет слабо расти и составит 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
https://ria.ru/20210925/leto-1751812765.html
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московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, погода
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидаются облачная погода и кратковременный дождь