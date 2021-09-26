https://ria.ru/20210926/pogoda-1751849682.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 26.09.2021

Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Облачная погода и кратковременный дождь ожидают москвичей в воскресенье, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T09:42

2021-09-26T09:42

2021-09-26T09:42

московская область (подмосковье)

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Облачная погода и кратковременный дождь ожидают москвичей в воскресенье, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха плюс 9-11, в Подмосковье плюс 7-12 градусов", - сказал Тишковец.Синоптик добавил, что ожидается северо-западный и северный ветер, 4-9 метров в секунду, порывистый.Атмосферное давление будет слабо расти и составит 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20210925/leto-1751812765.html

московская область (подмосковье)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, погода