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Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 26.09.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
Облачная погода и кратковременный дождь ожидают москвичей в воскресенье, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T09:42
2021-09-26T09:42
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Облачная погода и кратковременный дождь ожидают москвичей в воскресенье, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха плюс 9-11, в Подмосковье плюс 7-12 градусов", - сказал Тишковец.Синоптик добавил, что ожидается северо-западный и северный ветер, 4-9 метров в секунду, порывистый.Атмосферное давление будет слабо расти и составит 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, погода
09:42 26.09.2021
 
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидаются облачная погода и кратковременный дождь

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Облачная погода и кратковременный дождь ожидают москвичей в воскресенье, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха плюс 9-11, в Подмосковье плюс 7-12 градусов", - сказал Тишковец.
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Вчера, 08:42
Синоптик добавил, что ожидается северо-западный и северный ветер, 4-9 метров в секунду, порывистый.
Атмосферное давление будет слабо расти и составит 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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Московская область (Подмосковье)МоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
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