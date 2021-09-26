Работа по реализации минских соглашений зашла в тупик, заявил Песков
Песков: работа по реализации минских соглашений зашла в тупик со стороны Киева
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Работа по реализации минских соглашений зашла в тупик со стороны Киева, попытки министров и политсоветников предпринимаются, чтобы реактивировать процесс, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации Минского комплекса мер зашла в тупик. Активные попытки по линии министров и политических советников, которые занимаются этой темой в контексте "четверки", предпринимаются, чтобы снова реактивировать этот процесс. Но реально он находится, конечно, в тупике. И тупик этот связан исключительно с позицией Украины", - сказал он в интервью Владимиру Соловьеву в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия".
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По его словам, президент РФ Владимир Путин к встрече с главой Украины Владимиром Зеленским, "что называется, был готов вчера", но камень преткновения именно в нежелании Киева выполнять минские соглашения.
"Украина не хочет выполнять минские договоренности, Украина хочет минские договоренности заменить чем-то еще, не называя это своими словами. И, помимо этого, также не хочет выполнять, например, договоренности, которые в Париже были достигнуты уже энное количество, сколько, уже 3 года", - сказал Песков.
Он подчеркнул, что "все написано по бумаге", и в них "нет ничего размытого", все предельно конкретно, и все опубликовано. "Здесь нужно, просто нужно прочитать один, два, три, четыре", - добавил Песков.
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