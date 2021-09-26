https://ria.ru/20210926/peskov-1751875181.html

Работа по реализации минских соглашений зашла в тупик, заявил Песков

Работа по реализации минских соглашений зашла в тупик, заявил Песков - РИА Новости, 26.09.2021

Работа по реализации минских соглашений зашла в тупик, заявил Песков

Работа по реализации минских соглашений зашла в тупик со стороны Киева, попытки министров и политсоветников предпринимаются, чтобы реактивировать процесс,... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T14:15

2021-09-26T14:15

2021-09-26T14:15

в мире

украина

киев

дмитрий песков

владимир зеленский

владимир соловьев (телеведущий)

минские соглашения

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Работа по реализации минских соглашений зашла в тупик со стороны Киева, попытки министров и политсоветников предпринимаются, чтобы реактивировать процесс, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации Минского комплекса мер зашла в тупик. Активные попытки по линии министров и политических советников, которые занимаются этой темой в контексте "четверки", предпринимаются, чтобы снова реактивировать этот процесс. Но реально он находится, конечно, в тупике. И тупик этот связан исключительно с позицией Украины", - сказал он в интервью Владимиру Соловьеву в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия".По его словам, президент РФ Владимир Путин к встрече с главой Украины Владимиром Зеленским, "что называется, был готов вчера", но камень преткновения именно в нежелании Киева выполнять минские соглашения.Он подчеркнул, что "все написано по бумаге", и в них "нет ничего размытого", все предельно конкретно, и все опубликовано. "Здесь нужно, просто нужно прочитать один, два, три, четыре", - добавил Песков.

https://ria.ru/20210920/ukraina-1750904392.html

https://ria.ru/20210917/ukraina-1750610877.html

украина

киев

россия

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в мире, украина, киев, дмитрий песков, владимир зеленский, владимир соловьев (телеведущий), минские соглашения, россия