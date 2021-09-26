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Глава Евросовета призвал к деэскалации в Косово
Глава Евросовета призвал к деэскалации в Косово - РИА Новости, 26.09.2021
Глава Евросовета призвал к деэскалации в Косово
Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал стороны конфликта в Косово принять меры по деэскалации ситуации и откликнуться на призывы переговоров под эгидой... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T01:10
2021-09-26T01:10
в мире
приштина
белград (город)
косово
евросоюз
европейский совет
мирослав лайчак
александр вучич
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БРЮССЕЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал стороны конфликта в Косово принять меры по деэскалации ситуации и откликнуться на призывы переговоров под эгидой Евросоюза.Сербы, компактно проживающие на севере Косово, утром 20 сентября начали мирную акцию протеста у КПП "Ярине", расположенного на автодороге из Приштины в Белград на административной линии между центральной Сербией и автономным краем. Там, а также на КПП "Брняк" по дороге из Косовской Митровицы в Нови-Пазар и в двух других точках на севере Косово разместились бойцы РОСУ, подразделения косовского МВД. По данным сербского руководства, косовский спецназ вошел на север края с 350 бойцами, 20 бронеавтомобилями и снайперами. Местные СМИ в пятницу разместили видео пролетающих в районе близ КПП "Ярине" со стороны центральной Сербии вертолетов Ми-35, в субботу в небе были замечены и истребители МиГ-29.Министр внутренних дел и экс-министр обороны Александр Вулин заявил в субботу, что вертолеты МВД и армии Сербии облетают район, прилегающий к административной линии, силовые структуры страны готовы ответить на эскалацию насилия, но сделают все, чтобы избежать конфликта.Косовская полиция ранее выпустила несколько шашек со слезоточивым газом по собравшимся у КПП "Брняк", протестующие отошли на несколько десятков метров, но остались там до субботы. Слезоточивый газ был применен и на КПП "Ярине", где сербы также отказались разойтись. Президент Александр Вучич заявил в специальном обращении, что Сербия призовет НАТО и международный контингент KFOR под эгидой альянса защитить жизни и имущество сербов в Косово.Полиция самопровозглашенной республики объявила ранее, что транспорт с сербскими регистрационными знаками не сможет больше въезжать в Косово, на въезде должны устанавливаться временные косовские номера. Установка автомобильных номеров самопровозглашенной республики вызывает негативную реакцию сербов и заставляет тратиться на временные регистрационные знаки и терять время на их установку. Ранее к контрольно-пропускным пунктам из Приштины были доставлены новые оборудованные контейнеры для работы таможенного и полицейского персонала, что насторожило местных сербов.
https://ria.ru/20210923/kosovo-1751393566.html
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в мире, приштина, белград (город), косово, евросоюз, европейский совет, мирослав лайчак, александр вучич, александр вулин
01:10 26.09.2021
 
Глава Евросовета призвал к деэскалации в Косово

Глава Евросовета Мишель призвал стороны конфликта в Косово провести переговоры

© РИА Новости / Григорий СысоевКосово. Косовская Митровица. Храм Св. Димитрия
Косово. Косовская Митровица. Храм Св. Димитрия - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БРЮССЕЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал стороны конфликта в Косово принять меры по деэскалации ситуации и откликнуться на призывы переговоров под эгидой Евросоюза.

"Надо вывести специальные силы полиции и разобрать баррикады, продолжить диалог в соответствии с предложением спецпредставителя ЕС по переговорам Белграда и ПриштиныМирослава Лайчака", - написал Мишель в Twitter.

Сербы, компактно проживающие на севере Косово, утром 20 сентября начали мирную акцию протеста у КПП "Ярине", расположенного на автодороге из Приштины в Белград на административной линии между центральной Сербией и автономным краем. Там, а также на КПП "Брняк" по дороге из Косовской Митровицы в Нови-Пазар и в двух других точках на севере Косово разместились бойцы РОСУ, подразделения косовского МВД. По данным сербского руководства, косовский спецназ вошел на север края с 350 бойцами, 20 бронеавтомобилями и снайперами. Местные СМИ в пятницу разместили видео пролетающих в районе близ КПП "Ярине" со стороны центральной Сербии вертолетов Ми-35, в субботу в небе были замечены и истребители МиГ-29.
Министр внутренних дел и экс-министр обороны Александр Вулин заявил в субботу, что вертолеты МВД и армии Сербии облетают район, прилегающий к административной линии, силовые структуры страны готовы ответить на эскалацию насилия, но сделают все, чтобы избежать конфликта.
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
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Вучич: в Косово задерживают за символику Сообщества сербских общин
Косовская полиция ранее выпустила несколько шашек со слезоточивым газом по собравшимся у КПП "Брняк", протестующие отошли на несколько десятков метров, но остались там до субботы. Слезоточивый газ был применен и на КПП "Ярине", где сербы также отказались разойтись. Президент Александр Вучич заявил в специальном обращении, что Сербия призовет НАТО и международный контингент KFOR под эгидой альянса защитить жизни и имущество сербов в Косово.
Полиция самопровозглашенной республики объявила ранее, что транспорт с сербскими регистрационными знаками не сможет больше въезжать в Косово, на въезде должны устанавливаться временные косовские номера. Установка автомобильных номеров самопровозглашенной республики вызывает негативную реакцию сербов и заставляет тратиться на временные регистрационные знаки и терять время на их установку. Ранее к контрольно-пропускным пунктам из Приштины были доставлены новые оборудованные контейнеры для работы таможенного и полицейского персонала, что насторожило местных сербов.
Нашивка с изображением герба самопровозглашенной Республики Косово на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 19:00
СМИ: в Косово полиция применила слезоточивый газ против протестующих сербов
 
В миреПриштинаБелград (город)КосовоЕвросоюзЕвропейский советМирослав ЛайчакАлександр ВучичАлександр Вулин
 
 
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