https://ria.ru/20210926/peregovory-1751833679.html

Глава Евросовета призвал к деэскалации в Косово

Глава Евросовета призвал к деэскалации в Косово - РИА Новости, 26.09.2021

Глава Евросовета призвал к деэскалации в Косово

Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал стороны конфликта в Косово принять меры по деэскалации ситуации и откликнуться на призывы переговоров под эгидой... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T01:10

2021-09-26T01:10

2021-09-26T01:10

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приштина

белград (город)

косово

евросоюз

европейский совет

мирослав лайчак

александр вучич

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БРЮССЕЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал стороны конфликта в Косово принять меры по деэскалации ситуации и откликнуться на призывы переговоров под эгидой Евросоюза.Сербы, компактно проживающие на севере Косово, утром 20 сентября начали мирную акцию протеста у КПП "Ярине", расположенного на автодороге из Приштины в Белград на административной линии между центральной Сербией и автономным краем. Там, а также на КПП "Брняк" по дороге из Косовской Митровицы в Нови-Пазар и в двух других точках на севере Косово разместились бойцы РОСУ, подразделения косовского МВД. По данным сербского руководства, косовский спецназ вошел на север края с 350 бойцами, 20 бронеавтомобилями и снайперами. Местные СМИ в пятницу разместили видео пролетающих в районе близ КПП "Ярине" со стороны центральной Сербии вертолетов Ми-35, в субботу в небе были замечены и истребители МиГ-29.Министр внутренних дел и экс-министр обороны Александр Вулин заявил в субботу, что вертолеты МВД и армии Сербии облетают район, прилегающий к административной линии, силовые структуры страны готовы ответить на эскалацию насилия, но сделают все, чтобы избежать конфликта.Косовская полиция ранее выпустила несколько шашек со слезоточивым газом по собравшимся у КПП "Брняк", протестующие отошли на несколько десятков метров, но остались там до субботы. Слезоточивый газ был применен и на КПП "Ярине", где сербы также отказались разойтись. Президент Александр Вучич заявил в специальном обращении, что Сербия призовет НАТО и международный контингент KFOR под эгидой альянса защитить жизни и имущество сербов в Косово.Полиция самопровозглашенной республики объявила ранее, что транспорт с сербскими регистрационными знаками не сможет больше въезжать в Косово, на въезде должны устанавливаться временные косовские номера. Установка автомобильных номеров самопровозглашенной республики вызывает негативную реакцию сербов и заставляет тратиться на временные регистрационные знаки и терять время на их установку. Ранее к контрольно-пропускным пунктам из Приштины были доставлены новые оборудованные контейнеры для работы таможенного и полицейского персонала, что насторожило местных сербов.

https://ria.ru/20210923/kosovo-1751393566.html

https://ria.ru/20210920/gaz-1751034694.html

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белград (город)

косово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, приштина, белград (город), косово, евросоюз, европейский совет, мирослав лайчак, александр вучич, александр вулин