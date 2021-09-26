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В Алтайском крае на свалке нашли пакет с паспортами
В Алтайском крае на свалке нашли пакет с паспортами - РИА Новости, 26.09.2021
В Алтайском крае на свалке нашли пакет с паспортами
Пакет с недействительными паспортами нашли на свалке в Алтайском крае, назначена проверка, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T20:05
2021-09-26T20:05
происшествия
паспорт
алтайский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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БАРНАУЛ, 26 сен - РИА Новости. Пакет с недействительными паспортами нашли на свалке в Алтайском крае, назначена проверка, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.Паспорта граждан Российской Федерации были обнаружены на свалке бытовых отходов на территории Волчихинского района Алтайского края. По данному факту назначена проверка, которую проводят сотрудники управления по вопросам миграции и оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Алтайскому краю."Установлено, что документы были подготовлены сотрудником для дальнейшего уничтожения - в них были проставлены соответствующие штампы, вырезаны номера. По предварительной информации, сотрудник по ошибке отправил пакет с недействительными документами на свалку", - говорится в сообщении.В ведомстве заверяют, что как только ошибка была обнаружена, документы собрали и направили на утилизацию."Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", - уточняют в МВД.
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алтайский край
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происшествия, паспорт, алтайский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
20:05 26.09.2021
 
В Алтайском крае на свалке нашли пакет с паспортами

МВД по Алтайскому края: на свалке нашли пакет с недействительными паспортами

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудница избирательного участка смотрит паспорт избирателя перед выдачей бюллетеня для голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ
Сотрудница избирательного участка смотрит паспорт избирателя перед выдачей бюллетеня для голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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БАРНАУЛ, 26 сен - РИА Новости. Пакет с недействительными паспортами нашли на свалке в Алтайском крае, назначена проверка, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.
Паспорта граждан Российской Федерации были обнаружены на свалке бытовых отходов на территории Волчихинского района Алтайского края. По данному факту назначена проверка, которую проводят сотрудники управления по вопросам миграции и оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Алтайскому краю.
"Установлено, что документы были подготовлены сотрудником для дальнейшего уничтожения - в них были проставлены соответствующие штампы, вырезаны номера. По предварительной информации, сотрудник по ошибке отправил пакет с недействительными документами на свалку", - говорится в сообщении.
В ведомстве заверяют, что как только ошибка была обнаружена, документы собрали и направили на утилизацию.
"Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", - уточняют в МВД.
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ПроисшествияПаспортАлтайский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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