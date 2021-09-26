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Макрон подал жалобу за посягательство на частную жизнь, сообщили СМИ
Макрон подал жалобу за посягательство на частную жизнь, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.09.2021
Макрон подал жалобу за посягательство на частную жизнь, сообщили СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит подали жалобу на папарацци Тибо Далифара за посягательство на частную жизнь, сообщает радиостанция... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T18:07
2021-09-26T18:07
в мире
франция
жак ширак
франсуа олланд
брижит макрон
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ПАРИЖ, 26 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит подали жалобу на папарацци Тибо Далифара за посягательство на частную жизнь, сообщает радиостанция Europe 1.Как отмечает радиостанция, Далифара в следующий вторник допросит полиция в рамках предварительного расследования, начатого парижской прокуратурой по делу о посягательстве на частную жизнь."Согласно информации Europe 1, Эммануэль и Брижит Макрон несколько дней назад подали жалобу за посягательство на частную жизнь на Тибо Далифара, папарацци. На протяжении примерно двух недель он выставлял фотографии с мест отдыха президентов Франции, в том числе Эммануэля Макрона, прямо напротив Елисейского дворца", - говорится в сообщении радиостанции.По данным радиостанции, на выставке, в частности, можно было увидеть фото Макрона на гидроцикле в купальном костюме. Также имелись фотографии бывших президентов Франции Франсуа Олланда, Жака Ширака, а также Николя Саркози с супругой Карлой Бруни. Макроны могли наблюдать эту выставку всякий раз, когда они входили в Елисейский дворец или выходили из него на протяжении двух недель.При этом указывается, что Макроны ранее уже сталкивались с фотографом. Летом 2017 года Макрон пожаловался на Далифара в связи с вторжением в резиденцию пары, проводившей отпуск в Марселе. Однако вскоре президент отозвал жалобу.
https://ria.ru/20210921/makron-1751188655.html
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в мире, франция, жак ширак, франсуа олланд, брижит макрон
18:07 26.09.2021
 
Макрон подал жалобу за посягательство на частную жизнь, сообщили СМИ

Europe 1: супруги Макрон подали жалобу на папарацци за посягательство на частную жизнь

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит у Елисейского дворца перед началом мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит у Елисейского дворца перед началом мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/Михаил Метцель
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ПАРИЖ, 26 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит подали жалобу на папарацци Тибо Далифара за посягательство на частную жизнь, сообщает радиостанция Europe 1.
Как отмечает радиостанция, Далифара в следующий вторник допросит полиция в рамках предварительного расследования, начатого парижской прокуратурой по делу о посягательстве на частную жизнь.
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"Согласно информации Europe 1, Эммануэль и Брижит Макрон несколько дней назад подали жалобу за посягательство на частную жизнь на Тибо Далифара, папарацци. На протяжении примерно двух недель он выставлял фотографии с мест отдыха президентов Франции, в том числе Эммануэля Макрона, прямо напротив Елисейского дворца", - говорится в сообщении радиостанции.
По данным радиостанции, на выставке, в частности, можно было увидеть фото Макрона на гидроцикле в купальном костюме. Также имелись фотографии бывших президентов Франции Франсуа Олланда, Жака Ширака, а также Николя Саркози с супругой Карлой Бруни. Макроны могли наблюдать эту выставку всякий раз, когда они входили в Елисейский дворец или выходили из него на протяжении двух недель.
При этом указывается, что Макроны ранее уже сталкивались с фотографом. Летом 2017 года Макрон пожаловался на Далифара в связи с вторжением в резиденцию пары, проводившей отпуск в Марселе. Однако вскоре президент отозвал жалобу.
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