Аэропорт острова Пальма, где извергается вулкан, возобновил работу
Аэропорт острова Пальма в Испании, где извергается вулкан, возобновил работу
МАДРИД, 26 сен - РИА Новости. Аэропорт острова Пальма (Канарские острова, Испания), где продолжается извержение вулкана, в воскресенье утром возобновил работу, сообщил оператор испанских аэропортов AENA.
"Аэропорт Пальмы возобновил работу. После проведения работ по очистке пепла можно работать с предварительным одобрением плана полета со стороны оператора воздушного сообщения ENAIRE", - говорится в сообщении AENA в Twitter.
Hilo (1/3):— Aena (@aena) September 26, 2021
📢El #aeropuerto de #LaPalma recupera la operatividad. Tras el avance en las labores de limpieza de la ceniza, ya se puede operar con aprobación previa del plan de vuelo por parte de @enaire.
✋La prioridad es garantizar la seguridad.#SafetyFirst pic.twitter.com/cHCe2aK7VA
Несмотря на это, региональная авиакомпания Binter заявила, что пока не возобновляет полеты на Пальму.
AENA уточняет, что от пепла надо было очистить 250 тысяч квадратных метров площади, что соответствует 50 футбольным полям. Ситуация осложнялась тем, что пепел продолжал падать в течение всей субботы.
Вулкан на Пальме извергается уже восьмой день. По оценкам специалистов, лава уничтожила более 400 зданий, большинство из них - жилые дома. Из зоны катастрофы эвакуированы более 6 тысяч человек. По прогнозам Института вулканологии Канарских островов, извержение может продлиться от 24 до 84 дней.
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