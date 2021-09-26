03:21 26.09.2021 (обновлено: 03:30 26.09.2021)
Синоптики пообещали жителям Центральной России "золотую осень"
Вильфанд сообщил, что антициклон принесет "золотую осень" в Центральную Россию
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Антициклон принесет на следующей неделе в центр Европейской России малооблачную погоду без осадков, придет "золотая осень", сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, мощный антициклон придет в регион в понедельник. Хотя в этот день еще и будет облачно, но появятся просветы, а дожди будут небольшими.
"Во вторник облачно с прояснениями, в среду еще больше, а в четверг еще… Солнца на следующей неделе будет гораздо больше, и всю неделю преимущественно без осадков… "Золотая осень" - это не теплая погода, это удовольствие от красок. Да, на следующей неделе можно об этом говорить", - добавил Вильфанд.
Днем воздух будет прогреваться до 10-12 градусов, а ночью будет остывать до 0-5 градусов. "О заморозках не говорим, но вероятность этого есть", - заключил синоптик.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что в конце месяца в Москве начнется потепление, придет "подобие бабьего лета", а дожди прекратятся ко вторнику. При этом по-настоящему летнее тепло в столицу в этом году уже не вернется.
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