https://ria.ru/20210926/osen-1751839231.html

Синоптики пообещали жителям Центральной России "золотую осень"

Синоптики пообещали жителям Центральной России "золотую осень" - РИА Новости, 26.09.2021

Синоптики пообещали жителям Центральной России "золотую осень"

Антициклон принесет на следующей неделе в центр Европейской России малооблачную погоду без осадков, придет "золотая осень", сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T03:21

2021-09-26T03:21

2021-09-26T03:30

общество

гидрометцентр

роман вильфанд

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Антициклон принесет на следующей неделе в центр Европейской России малооблачную погоду без осадков, придет "золотая осень", сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его словам, мощный антициклон придет в регион в понедельник. Хотя в этот день еще и будет облачно, но появятся просветы, а дожди будут небольшими.Днем воздух будет прогреваться до 10-12 градусов, а ночью будет остывать до 0-5 градусов. "О заморозках не говорим, но вероятность этого есть", - заключил синоптик.Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что в конце месяца в Москве начнется потепление, придет "подобие бабьего лета", а дожди прекратятся ко вторнику. При этом по-настоящему летнее тепло в столицу в этом году уже не вернется.

https://ria.ru/20210922/pogoda-1751221748.html

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2021

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общество, гидрометцентр, роман вильфанд