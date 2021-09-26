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Синоптики пообещали жителям Центральной России "золотую осень"
Синоптики пообещали жителям Центральной России "золотую осень" - РИА Новости, 26.09.2021
Синоптики пообещали жителям Центральной России "золотую осень"
Антициклон принесет на следующей неделе в центр Европейской России малооблачную погоду без осадков, придет "золотая осень", сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T03:21
2021-09-26T03:30
общество
гидрометцентр
роман вильфанд
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Антициклон принесет на следующей неделе в центр Европейской России малооблачную погоду без осадков, придет "золотая осень", сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его словам, мощный антициклон придет в регион в понедельник. Хотя в этот день еще и будет облачно, но появятся просветы, а дожди будут небольшими.Днем воздух будет прогреваться до 10-12 градусов, а ночью будет остывать до 0-5 градусов. "О заморозках не говорим, но вероятность этого есть", - заключил синоптик.Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что в конце месяца в Москве начнется потепление, придет "подобие бабьего лета", а дожди прекратятся ко вторнику. При этом по-настоящему летнее тепло в столицу в этом году уже не вернется.
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общество, гидрометцентр, роман вильфанд
03:21 26.09.2021 (обновлено: 03:30 26.09.2021)
 
Синоптики пообещали жителям Центральной России "золотую осень"

Вильфанд сообщил, что антициклон принесет "золотую осень" в Центральную Россию

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСкамья в парке усадьбы Кусково
Скамья в парке усадьбы Кусково - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Антициклон принесет на следующей неделе в центр Европейской России малооблачную погоду без осадков, придет "золотая осень", сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, мощный антициклон придет в регион в понедельник. Хотя в этот день еще и будет облачно, но появятся просветы, а дожди будут небольшими.

"Во вторник облачно с прояснениями, в среду еще больше, а в четверг еще… Солнца на следующей неделе будет гораздо больше, и всю неделю преимущественно без осадков… "Золотая осень" - это не теплая погода, это удовольствие от красок. Да, на следующей неделе можно об этом говорить", - добавил Вильфанд.

Днем воздух будет прогреваться до 10-12 градусов, а ночью будет остывать до 0-5 градусов. "О заморозках не говорим, но вероятность этого есть", - заключил синоптик.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что в конце месяца в Москве начнется потепление, придет "подобие бабьего лета", а дожди прекратятся ко вторнику. При этом по-настоящему летнее тепло в столицу в этом году уже не вернется.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 00:14
Вильфанд рассказал о потеплении в Центральной России
 
ОбществоГидрометцентрРоман Вильфанд
 
 
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