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При обстреле со стороны ВСУ погиб луганский военнослужащий, заявили в ЛНР
При обстреле со стороны ВСУ погиб луганский военнослужащий, заявили в ЛНР - РИА Новости, 26.09.2021
При обстреле со стороны ВСУ погиб луганский военнослужащий, заявили в ЛНР
В результате обстрела со стороны украинских Вооруженных сил погиб сотрудник Народной милиции ЛНР, сообщили журналистам в представительстве самопровозглашенной... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T18:17
2021-09-26T18:17
2021-09-26T18:42
в мире
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донбасс
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 26 сен — РИА Новости. В результате обстрела со стороны украинских Вооруженных сил погиб сотрудник Народной милиции ЛНР, сообщили журналистам в представительстве самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В 13:45 26 сентября зафиксирован огонь из стрелкового оружия с направления населенного пункта Новозвановка (под контролем ВСУ. — Прим. ред.) в направлении населенного пункта Калиново (под контролем ЛНР. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.Луганского военного ранило прицельным снайперским огнем, спасти его не удалось.Как уточнил представитель ЛНР в СЦКК, это был единственный обстрел, зафиксированный 26 сентября со стороны украинских силовиков.Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.При этом в регионе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также использования беспилотников.
https://ria.ru/20210926/bespilotnik-1751894541.html
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в мире, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
18:17 26.09.2021 (обновлено: 18:42 26.09.2021)
При обстреле со стороны ВСУ погиб луганский военнослужащий, заявили в ЛНР
Представитель ЛНР в СЦКК: при обстреле со стороны ВСУ погиб луганский военнослужащий