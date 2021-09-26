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В Мали заявили, что придется "заполнить пустоту" после вывода армии Франции
В Мали заявили, что придется "заполнить пустоту" после вывода армии Франции - РИА Новости, 26.09.2021
В Мали заявили, что придется "заполнить пустоту" после вывода армии Франции
Франция, решившая завершить антитеррористическую операцию "Бархан", тем самым "бросила" Мали, поэтому власти вынуждены искать других партнеров для обеспечения... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T03:10
2021-09-26T03:25
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ООН, 26 сен - РИА Новости. Франция, решившая завершить антитеррористическую операцию "Бархан", тем самым "бросила" Мали, поэтому власти вынуждены искать других партнеров для обеспечения безопасности, заявил премьер этой африканской страны Шогель Кокалла Майга.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал изменить модель военного присутствия в регионе Сахеля и завершить операцию "Бархан", заменив ее международным альянсом с участием стран региона. В субботу глава МИД Сергей Лавров заявил, что власти Мали обратились к российской частной компании для борьбы с терроризмом, эта деятельность ведется на законной основе. Он подчеркнул, что официальная Москва "не имеет к этому никакого отношения".Малийский премьер с трибуны Генассамблеи ООН отметил, что Франция сделала "одностороннее объявление" без согласования с Организацией объединенных наций и правительством страны, а "очертания" новой конфигурации сил после грядущего завершения операции "Бархан" неясны.По его словам, сотрудничество направлено на то, чтобы "заполнить пустоту" на севере Мали, которая возникнет после ухода французских войск. О каких именно партнерах идет речь, Шогель Кокалла Майга не уточнил. "Мали сожалеет, что принцип консультаций и согласования, который должен быть правилом между привилегированными партнерами, не был соблюден до принятия решения правительством Франции", - добавил он, призвав ООН занять более "активную в наступательном отношении" позицию в борьбе с террористами.Африканский регион Сахель является одним из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе проведение антитеррористической операции "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура G5, созданная в том же году. Целью операции, которая проводится в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад), является борьба с терроризмом и стабилизация ситуации в регионе до уровня, при котором местные власти смогут самостоятельно обеспечивать безопасность.
https://ria.ru/20210925/lavrov-1751810750.html
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в мире, мали, оон, франция, генеральная ассамблея оон
03:10 26.09.2021 (обновлено: 03:25 26.09.2021)
 
В Мали заявили, что придется "заполнить пустоту" после вывода армии Франции

Премьер Мали Майга: после вывода французских войск необходимо "заполнить пустоту"

© AP Photo / Christophe Petit Tesson, PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время посещения французского контингента операции "Бархан" в Мали
Президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения французского контингента операции Бархан в Мали - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© AP Photo / Christophe Petit Tesson, Pool
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ООН, 26 сен - РИА Новости. Франция, решившая завершить антитеррористическую операцию "Бархан", тем самым "бросила" Мали, поэтому власти вынуждены искать других партнеров для обеспечения безопасности, заявил премьер этой африканской страны Шогель Кокалла Майга.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал изменить модель военного присутствия в регионе Сахеля и завершить операцию "Бархан", заменив ее международным альянсом с участием стран региона. В субботу глава МИД Сергей Лавров заявил, что власти Мали обратились к российской частной компании для борьбы с терроризмом, эта деятельность ведется на законной основе. Он подчеркнул, что официальная Москва "не имеет к этому никакого отношения".
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Малийский премьер с трибуны Генассамблеи ООН отметил, что Франция сделала "одностороннее объявление" без согласования с Организацией объединенных наций и правительством страны, а "очертания" новой конфигурации сил после грядущего завершения операции "Бархан" неясны.

"Новая ситуация, складывающаяся в связи с завершением операции "Бархан", которая поставила Мали перед свершившимся фактом и привела к тому, что нас как будто бы выбросили на полпути, побудила нас изучать пути и средства, чтобы лучше самостоятельно обеспечивать безопасность с другими партнерами", - заявил Майга.

По его словам, сотрудничество направлено на то, чтобы "заполнить пустоту" на севере Мали, которая возникнет после ухода французских войск. О каких именно партнерах идет речь, Шогель Кокалла Майга не уточнил.
"Мали сожалеет, что принцип консультаций и согласования, который должен быть правилом между привилегированными партнерами, не был соблюден до принятия решения правительством Франции", - добавил он, призвав ООН занять более "активную в наступательном отношении" позицию в борьбе с террористами.
Африканский регион Сахель является одним из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе проведение антитеррористической операции "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура G5, созданная в том же году.
Целью операции, которая проводится в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад), является борьба с терроризмом и стабилизация ситуации в регионе до уровня, при котором местные власти смогут самостоятельно обеспечивать безопасность.
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