03:10 26.09.2021 (обновлено: 03:25 26.09.2021)
В Мали заявили, что придется "заполнить пустоту" после вывода армии Франции
Премьер Мали Майга: после вывода французских войск необходимо "заполнить пустоту"
© AP Photo / Christophe Petit Tesson, PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время посещения французского контингента операции "Бархан" в Мали
© AP Photo / Christophe Petit Tesson, Pool
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал изменить модель военного присутствия в регионе Сахеля и завершить операцию "Бархан", заменив ее международным альянсом с участием стран региона. В субботу глава МИД Сергей Лавров заявил, что власти Мали обратились к российской частной компании для борьбы с терроризмом, эта деятельность ведется на законной основе. Он подчеркнул, что официальная Москва "не имеет к этому никакого отношения".
Малийский премьер с трибуны Генассамблеи ООН отметил, что Франция сделала "одностороннее объявление" без согласования с Организацией объединенных наций и правительством страны, а "очертания" новой конфигурации сил после грядущего завершения операции "Бархан" неясны.
"Новая ситуация, складывающаяся в связи с завершением операции "Бархан", которая поставила Мали перед свершившимся фактом и привела к тому, что нас как будто бы выбросили на полпути, побудила нас изучать пути и средства, чтобы лучше самостоятельно обеспечивать безопасность с другими партнерами", - заявил Майга.
По его словам, сотрудничество направлено на то, чтобы "заполнить пустоту" на севере Мали, которая возникнет после ухода французских войск. О каких именно партнерах идет речь, Шогель Кокалла Майга не уточнил.
"Мали сожалеет, что принцип консультаций и согласования, который должен быть правилом между привилегированными партнерами, не был соблюден до принятия решения правительством Франции", - добавил он, призвав ООН занять более "активную в наступательном отношении" позицию в борьбе с террористами.
Африканский регион Сахель является одним из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе проведение антитеррористической операции "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура G5, созданная в том же году.
Целью операции, которая проводится в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад), является борьба с терроризмом и стабилизация ситуации в регионе до уровня, при котором местные власти смогут самостоятельно обеспечивать безопасность.