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Названа неожиданная польза горьких огурцов
Названа неожиданная польза горьких огурцов - РИА Новости, 26.09.2021
Названа неожиданная польза горьких огурцов
"Генеральная уборка" организма продлевает жизнь человека. Какие продукты могут в этом помочь, в интервью радио Sputnik рассказала биолог-генетик, специалист... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T02:08
2021-09-26T02:08
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. "Генеральная уборка" организма продлевает жизнь человека. Какие продукты могут в этом помочь, в интервью радио Sputnik рассказала биолог-генетик, специалист Института функциональной медицины (IFM, США) Ирина Мальцева.Обновление клеток человека происходит в процессе аутофагии, или самопоедания, который напоминает уборку "мусора".Некоторые самые обычные продукты могут способствовать процессу аутофагии, поскольку в них содержатся вещества, подающие клеткам соответствующие сигналы. Например, таким свойством обладают горькие огурцы."В тканях огурца вырабатываются особые вещества – кукурбитацины. Именно они придают горечь пристеблевым частям огурца, тем самым "попкам". Так вот, эти горькие "попки" могут подавать клеткам сигналы, чтобы старые и больные, то есть те, которые не функциональны, уходили из жизни. Горькие части огурца запускают некие механизмы, которые способствуют аутофагии", – сказала Мальцева.Аналогичное омолаживающее воздействие могут оказывать на организм ягоды физалиса, куркума и соя, отметила биолог.По ее словам, диета, регулярные физические нагрузки и крепкий сон тоже помогают своевременному запуску процессов "генеральной уборки"."На процесс омоложения клеток может влиять и ограничение калорийности питания на 20-30% суточной нормы", – уточнила Мальцева.Зато стресс мешает обновлению организма."Если человек находится в стрессе, то никакой аутофагии не будет. Стресс выключает все благотворные механизмы в нашем организме, который мобилизует силы для отражения атаки, и у вас нет возможности для обновления клеток", – сказала Ирина Мальцева в интервью радио Sputnik.
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общество, здоровье - общество, жизнь
02:08 26.09.2021
 
Названа неожиданная польза горьких огурцов

Биолог Мальцева посоветовала есть горькие огурцы для обновления клеток-

© Depositphotos / vladteodor95Девушка держит огурцы
Девушка держит огурцы - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© Depositphotos / vladteodor95
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. "Генеральная уборка" организма продлевает жизнь человека. Какие продукты могут в этом помочь, в интервью радио Sputnik рассказала биолог-генетик, специалист Института функциональной медицины (IFM, США) Ирина Мальцева.
Обновление клеток человека происходит в процессе аутофагии, или самопоедания, который напоминает уборку "мусора".
"Этот процесс предполагает не вынос из клетки "мусора", а ликвидацию клетки, которая перенасыщена собственными обломками, так называемыми органеллами. Когда погибают старые нежизнеспособные клетки, организм из стволовых клеток строит новые структуры, омолаживая себя", – объяснила Мальцева.
Некоторые самые обычные продукты могут способствовать процессу аутофагии, поскольку в них содержатся вещества, подающие клеткам соответствующие сигналы. Например, таким свойством обладают горькие огурцы.
"В тканях огурца вырабатываются особые вещества – кукурбитацины. Именно они придают горечь пристеблевым частям огурца, тем самым "попкам". Так вот, эти горькие "попки" могут подавать клеткам сигналы, чтобы старые и больные, то есть те, которые не функциональны, уходили из жизни. Горькие части огурца запускают некие механизмы, которые способствуют аутофагии", – сказала Мальцева.
Аналогичное омолаживающее воздействие могут оказывать на организм ягоды физалиса, куркума и соя, отметила биолог.
По ее словам, диета, регулярные физические нагрузки и крепкий сон тоже помогают своевременному запуску процессов "генеральной уборки".
"На процесс омоложения клеток может влиять и ограничение калорийности питания на 20-30% суточной нормы", – уточнила Мальцева.
Зато стресс мешает обновлению организма.
"Если человек находится в стрессе, то никакой аутофагии не будет. Стресс выключает все благотворные механизмы в нашем организме, который мобилизует силы для отражения атаки, и у вас нет возможности для обновления клеток", – сказала Ирина Мальцева в интервью радио Sputnik.
Огурец - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
6 июня, 15:13ЗОЖ
Назван продукт, который категорически запрещено сочетать с огурцами
 
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