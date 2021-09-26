https://ria.ru/20210926/ogurtsy-1751831801.html

Названа неожиданная польза горьких огурцов

Названа неожиданная польза горьких огурцов - РИА Новости, 26.09.2021

Названа неожиданная польза горьких огурцов

"Генеральная уборка" организма продлевает жизнь человека. Какие продукты могут в этом помочь, в интервью радио Sputnik рассказала биолог-генетик, специалист... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T02:08

2021-09-26T02:08

2021-09-26T02:08

общество

здоровье - общество

жизнь

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. "Генеральная уборка" организма продлевает жизнь человека. Какие продукты могут в этом помочь, в интервью радио Sputnik рассказала биолог-генетик, специалист Института функциональной медицины (IFM, США) Ирина Мальцева.Обновление клеток человека происходит в процессе аутофагии, или самопоедания, который напоминает уборку "мусора".Некоторые самые обычные продукты могут способствовать процессу аутофагии, поскольку в них содержатся вещества, подающие клеткам соответствующие сигналы. Например, таким свойством обладают горькие огурцы."В тканях огурца вырабатываются особые вещества – кукурбитацины. Именно они придают горечь пристеблевым частям огурца, тем самым "попкам". Так вот, эти горькие "попки" могут подавать клеткам сигналы, чтобы старые и больные, то есть те, которые не функциональны, уходили из жизни. Горькие части огурца запускают некие механизмы, которые способствуют аутофагии", – сказала Мальцева.Аналогичное омолаживающее воздействие могут оказывать на организм ягоды физалиса, куркума и соя, отметила биолог.По ее словам, диета, регулярные физические нагрузки и крепкий сон тоже помогают своевременному запуску процессов "генеральной уборки"."На процесс омоложения клеток может влиять и ограничение калорийности питания на 20-30% суточной нормы", – уточнила Мальцева.Зато стресс мешает обновлению организма."Если человек находится в стрессе, то никакой аутофагии не будет. Стресс выключает все благотворные механизмы в нашем организме, который мобилизует силы для отражения атаки, и у вас нет возможности для обновления клеток", – сказала Ирина Мальцева в интервью радио Sputnik.

https://rsport.ria.ru/20210606/ogurets-1735876023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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