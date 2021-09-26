https://ria.ru/20210926/oberlender-1751904149.html

Дело Оберлендера упростит депортацию военных преступников, считают эксперты

Дело Оберлендера упростит депортацию военных преступников, считают эксперты - РИА Новости, 26.09.2021

Дело Оберлендера упростит депортацию военных преступников, считают эксперты

Дело пособника нацистов Гельмута Оберлендера создает в Канаде прецедент для привлечения к ответственности тех, кто совершает преступления против человечности,... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T20:04

2021-09-26T20:04

2021-09-26T20:04

в мире

украина

канада

германия

онтарио

без срока давности

гельмут оберлендер

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ТОРОНТО, 26 сен - РИА Новости. Дело пособника нацистов Гельмута Оберлендера создает в Канаде прецедент для привлечения к ответственности тех, кто совершает преступления против человечности, заявили РИА Новости юристы и эксперты.Оберлендер умер в возрасте 97 лет в своем доме в провинции Онтарио в Канаде, где в суде рассматривался вопрос о его депортации в Германию."В следующий раз, когда Канада захочет депортировать военного преступника, в юридические меры и принципы, подкрепляющие закон, в значительной степени (уже) будет внесена ясность. Это должно упростить процедуру и ускорить ее", - отметил канадский юрист Эд Корриган, специализирующийся на вопросах гражданства, иммиграции и беженцев.По мнению экспертов Гэри Боттинга и Ричарда Кёрлинга, решение о лишении Оберлендера канадского гражданства позволит более оперативно решать аналогичные дела в будущем."Лишение Оберлендера гражданства само по себе предотвратит повторение задержки. Его (Оберлендера) случай был беспрецедентным, что объясняет задержку. Теперь есть ясный путь, по которому можно следовать", - сообщил Боттинг.По данным Следственного комитета РФ, уроженец Украины Оберлендер причастен к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году. Тогда он был переводчиком зондеркоманды СС-10а. В советское время КГБ СССР выяснил, что в 1941-1943 годах члены этой группы массово расстреливали мирных жителей и умерщвляли их в передвижных газовых камерах.Оберлендер не отрицал, что служил в отрядах смерти, но утверждал, что его заставили в 17-летнем возрасте под страхом смерти и что он не был причастен к убийствам.Он переехал в Канаду спустя несколько лет после окончания Второй мировой войны и получил местное гражданство, которого его лишили за попытку скрыть свою службу в зондеркоманде. В сентябре канадские иммиграционные власти рассматривали вопрос о его депортации, однако окончательного решения принять не успели.

https://ria.ru/20210923/oberlender-1751510199.html

https://ria.ru/20210508/prestupleniya-1731455278.html

украина

канада

германия

онтарио

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в мире, украина, канада, германия, онтарио, без срока давности, гельмут оберлендер