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Дело Оберлендера упростит депортацию военных преступников, считают эксперты
Дело Оберлендера упростит депортацию военных преступников, считают эксперты - РИА Новости, 26.09.2021
Дело Оберлендера упростит депортацию военных преступников, считают эксперты
Дело пособника нацистов Гельмута Оберлендера создает в Канаде прецедент для привлечения к ответственности тех, кто совершает преступления против человечности,... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T20:04
2021-09-26T20:04
в мире
украина
канада
германия
онтарио
без срока давности
гельмут оберлендер
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ТОРОНТО, 26 сен - РИА Новости. Дело пособника нацистов Гельмута Оберлендера создает в Канаде прецедент для привлечения к ответственности тех, кто совершает преступления против человечности, заявили РИА Новости юристы и эксперты.Оберлендер умер в возрасте 97 лет в своем доме в провинции Онтарио в Канаде, где в суде рассматривался вопрос о его депортации в Германию."В следующий раз, когда Канада захочет депортировать военного преступника, в юридические меры и принципы, подкрепляющие закон, в значительной степени (уже) будет внесена ясность. Это должно упростить процедуру и ускорить ее", - отметил канадский юрист Эд Корриган, специализирующийся на вопросах гражданства, иммиграции и беженцев.По мнению экспертов Гэри Боттинга и Ричарда Кёрлинга, решение о лишении Оберлендера канадского гражданства позволит более оперативно решать аналогичные дела в будущем."Лишение Оберлендера гражданства само по себе предотвратит повторение задержки. Его (Оберлендера) случай был беспрецедентным, что объясняет задержку. Теперь есть ясный путь, по которому можно следовать", - сообщил Боттинг.По данным Следственного комитета РФ, уроженец Украины Оберлендер причастен к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году. Тогда он был переводчиком зондеркоманды СС-10а. В советское время КГБ СССР выяснил, что в 1941-1943 годах члены этой группы массово расстреливали мирных жителей и умерщвляли их в передвижных газовых камерах.Оберлендер не отрицал, что служил в отрядах смерти, но утверждал, что его заставили в 17-летнем возрасте под страхом смерти и что он не был причастен к убийствам.Он переехал в Канаду спустя несколько лет после окончания Второй мировой войны и получил местное гражданство, которого его лишили за попытку скрыть свою службу в зондеркоманде. В сентябре канадские иммиграционные власти рассматривали вопрос о его депортации, однако окончательного решения принять не успели.
https://ria.ru/20210923/oberlender-1751510199.html
https://ria.ru/20210508/prestupleniya-1731455278.html
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в мире, украина, канада, германия, онтарио, без срока давности, гельмут оберлендер
20:04 26.09.2021
 
Дело Оберлендера упростит депортацию военных преступников, считают эксперты

Эксперты: дело Оберлендера создает прецедент для привлечения к ответственности в Канаде

© Фото : Public DomainГельмут Оберлендер
Гельмут Оберлендер - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© Фото : Public Domain
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ТОРОНТО, 26 сен - РИА Новости. Дело пособника нацистов Гельмута Оберлендера создает в Канаде прецедент для привлечения к ответственности тех, кто совершает преступления против человечности, заявили РИА Новости юристы и эксперты.
Оберлендер умер в возрасте 97 лет в своем доме в провинции Онтарио в Канаде, где в суде рассматривался вопрос о его депортации в Германию.
"В следующий раз, когда Канада захочет депортировать военного преступника, в юридические меры и принципы, подкрепляющие закон, в значительной степени (уже) будет внесена ясность. Это должно упростить процедуру и ускорить ее", - отметил канадский юрист Эд Корриган, специализирующийся на вопросах гражданства, иммиграции и беженцев.
По мнению экспертов Гэри Боттинга и Ричарда Кёрлинга, решение о лишении Оберлендера канадского гражданства позволит более оперативно решать аналогичные дела в будущем.
Материалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
23 сентября, 18:47
Биография Гельмута Оберлендера
"Лишение Оберлендера гражданства само по себе предотвратит повторение задержки. Его (Оберлендера) случай был беспрецедентным, что объясняет задержку. Теперь есть ясный путь, по которому можно следовать", - сообщил Боттинг.
По данным Следственного комитета РФ, уроженец Украины Оберлендер причастен к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году. Тогда он был переводчиком зондеркоманды СС-10а. В советское время КГБ СССР выяснил, что в 1941-1943 годах члены этой группы массово расстреливали мирных жителей и умерщвляли их в передвижных газовых камерах.
Оберлендер не отрицал, что служил в отрядах смерти, но утверждал, что его заставили в 17-летнем возрасте под страхом смерти и что он не был причастен к убийствам.
Он переехал в Канаду спустя несколько лет после окончания Второй мировой войны и получил местное гражданство, которого его лишили за попытку скрыть свою службу в зондеркоманде. В сентябре канадские иммиграционные власти рассматривали вопрос о его депортации, однако окончательного решения принять не успели.
Дети в нацистском концлагере Освенцим - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
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В миреУкраинаКанадаГерманияОнтариоБез срока давностиГельмут Оберлендер
 
 
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