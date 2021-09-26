Австралийский велосипедист воссоздал обложку альбома Nirvana при помощи GPS
Австралийский велосипедист воссоздал обложку альбома Nirvana "Nevermind" при помощи GPS
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Австралийский велосипедист Питер Стоукс в честь 30-летней годовщины со дня выхода альбома "Nevermind" американской рок-группы Nirvana при помощи GPS воссоздал его знаменитую обложку в городе Аделаида в штате Южная Австралия, сообщает телеканал ABC.
Культовый альбом "Nevermind" был выпущен 24 сентября 1991 года. Ранее адвокат Спенсера Элдена, который в младенческом возрасте появился на обложке альбома, потребовала отредактировать детское фото Элдена, добавив, что на фоне 30-летия со дня выхода альбома мужчина опасается насмешек в свой адрес.
На обложке, о которой идет речь, изображен обнаженный младенец под водой в бассейне. На снимок наложено изображение долларовой банкноты на рыболовном крючке, к которой якобы плывет ребенок.
При помощи приложения, которое отслеживает физические нагрузки, велосипедист нарисовал силуэт обложки на улицах города. Путь составил 150 километров и занял у него восемь часов, на протяжении которых мужчина слушал альбом.
"Безусловно, я много об этом думал и очень хотел это сделать, отдать дань действительно великому, с моей точки зрения, альбому", - заявил велосипедист.
Ранее он уже воссоздавал портрет немецкого композитора Людвига ван Бетховена.
В августе стало известно, что Элден, которому сейчас 30 лет, подал в суд Калифорнии иск против целого ряда ответчиков, в том числе против оставшихся в живых участников группы Nirvana Дэйва Грола и Криста Новоселича, а также распоряжающейся имуществом Курта Кобейна его вдовы Кортни Лав. Отмечалось, что адвокат Элдена заявил, что из-за включения денежной купюры в изображение ребенок выглядит на снимке "как секс-работник". От каждого ответчика Элден требует компенсацию в размере 150 тысяч долларов.
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