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Немцы не хотят правительства ХДС/ХСС, заявил кандидат в канцлеры от СДПГ
Немцы не хотят правительства ХДС/ХСС, заявил кандидат в канцлеры от СДПГ - РИА Новости, 26.09.2021
Немцы не хотят правительства ХДС/ХСС, заявил кандидат в канцлеры от СДПГ
Предварительные результаты выборов в бундестаг показывают, что граждане Германии не хотят, чтобы консервативный блок Христианско-демократического и... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T23:25
2021-09-26T23:34
в мире
германия
выборы в парламент германии
ard
хдс/хсс
олаф шольц
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БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Предварительные результаты выборов в бундестаг показывают, что граждане Германии не хотят, чтобы консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов правил страной, заявил кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц.СДПГ лидирует на выборах в бундестаг с 25,9% голосов, блок ХДС/ХСС занимает второе место с 24,5%, "Союз90/Зеленые" на третьем месте с 14,1%, четвертое место занимает "Свободная демократическая партия" с 11,7%, сообщал телеканал ZDF со ссылкой на собственный прогноз. "Альтернатива для Германии" занимает пятое место с 10,6%. Партия "Левые" едва преодолевает пятипроцентный барьер для вхождения в бундестаг - ей телеканал прогнозирует ровно 5%. Схожие данные приводит телеканал ARD.Согласно этим прогнозам, СДПГ улучшают результат по сравнению с прошлыми выборами на более чем пять процентных пунктов, ХДС/ХСС показывают исторически низкий результат, теряя восемь процентных пунктов."Граждане не хотят, чтобы ХДС/ХСС руководили новым правительством. Моя задача теперь - создать возможность формирования правительства, которое бы отражало пожелания избирателей", - заявил Шольц в интервью ZDF.По его словам, результат выборов является "голосованием против ХДС/ХСС". "Иначе сигнал от избирателей трактовать нельзя. Они потеряли очень много процентов, это сигнал", - добавил он.
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в мире, германия, выборы в парламент германии, ard, хдс/хсс, олаф шольц
23:25 26.09.2021 (обновлено: 23:34 26.09.2021)
 
Немцы не хотят правительства ХДС/ХСС, заявил кандидат в канцлеры от СДПГ

Кандидат в канцлеры от СДПГ Шольц: немцы не хотят нового правительства во главе с ХДС/ХСС

© REUTERS / Wolfgang RattayЛидер Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц после объявления результатов экзит-поллов на выборах в Берлине, Германия
Лидер Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц после объявления результатов экзит-поллов на выборах в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© REUTERS / Wolfgang Rattay
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БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Предварительные результаты выборов в бундестаг показывают, что граждане Германии не хотят, чтобы консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов правил страной, заявил кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц.
СДПГ лидирует на выборах в бундестаг с 25,9% голосов, блок ХДС/ХСС занимает второе место с 24,5%, "Союз90/Зеленые" на третьем месте с 14,1%, четвертое место занимает "Свободная демократическая партия" с 11,7%, сообщал телеканал ZDF со ссылкой на собственный прогноз. "Альтернатива для Германии" занимает пятое место с 10,6%. Партия "Левые" едва преодолевает пятипроцентный барьер для вхождения в бундестаг - ей телеканал прогнозирует ровно 5%. Схожие данные приводит телеканал ARD.
Согласно этим прогнозам, СДПГ улучшают результат по сравнению с прошлыми выборами на более чем пять процентных пунктов, ХДС/ХСС показывают исторически низкий результат, теряя восемь процентных пунктов.
"Граждане не хотят, чтобы ХДС/ХСС руководили новым правительством. Моя задача теперь - создать возможность формирования правительства, которое бы отражало пожелания избирателей", - заявил Шольц в интервью ZDF.
По его словам, результат выборов является "голосованием против ХДС/ХСС". "Иначе сигнал от избирателей трактовать нельзя. Они потеряли очень много процентов, это сигнал", - добавил он.
Партия ХДС (Христианско-демократический союз) после объявления данных экзит-поллов на выборах в Германии - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
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В миреГерманияВыборы в парламент ГерманииARDХДС/ХССОлаф Шольц
 
 
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