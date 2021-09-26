https://ria.ru/20210926/nemtsy-1751916755.html

Немцы не хотят правительства ХДС/ХСС, заявил кандидат в канцлеры от СДПГ

Немцы не хотят правительства ХДС/ХСС, заявил кандидат в канцлеры от СДПГ - РИА Новости, 26.09.2021

Немцы не хотят правительства ХДС/ХСС, заявил кандидат в канцлеры от СДПГ

Предварительные результаты выборов в бундестаг показывают, что граждане Германии не хотят, чтобы консервативный блок Христианско-демократического и... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T23:25

2021-09-26T23:25

2021-09-26T23:34

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выборы в парламент германии

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хдс/хсс

олаф шольц

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БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Предварительные результаты выборов в бундестаг показывают, что граждане Германии не хотят, чтобы консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов правил страной, заявил кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц.СДПГ лидирует на выборах в бундестаг с 25,9% голосов, блок ХДС/ХСС занимает второе место с 24,5%, "Союз90/Зеленые" на третьем месте с 14,1%, четвертое место занимает "Свободная демократическая партия" с 11,7%, сообщал телеканал ZDF со ссылкой на собственный прогноз. "Альтернатива для Германии" занимает пятое место с 10,6%. Партия "Левые" едва преодолевает пятипроцентный барьер для вхождения в бундестаг - ей телеканал прогнозирует ровно 5%. Схожие данные приводит телеканал ARD.Согласно этим прогнозам, СДПГ улучшают результат по сравнению с прошлыми выборами на более чем пять процентных пунктов, ХДС/ХСС показывают исторически низкий результат, теряя восемь процентных пунктов."Граждане не хотят, чтобы ХДС/ХСС руководили новым правительством. Моя задача теперь - создать возможность формирования правительства, которое бы отражало пожелания избирателей", - заявил Шольц в интервью ZDF.По его словам, результат выборов является "голосованием против ХДС/ХСС". "Иначе сигнал от избирателей трактовать нельзя. Они потеряли очень много процентов, это сигнал", - добавил он.

https://ria.ru/20210926/koalitsiya-1751910938.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, германия, выборы в парламент германии, ard, хдс/хсс, олаф шольц