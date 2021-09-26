https://ria.ru/20210926/nedoliv-1751830774.html
Эксперт объяснил, как выявить недолив топлива на АЗС
Эксперт объяснил, как выявить недолив топлива на АЗС - РИА Новости, 26.09.2021
Эксперт объяснил, как выявить недолив топлива на АЗС
Для выявления недолива топлива на АЗС нужны специальные сертифицированные приборы. К ним не относятся ни бензобак, ни датчики, установленные в машине... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T02:17
2021-09-26T02:17
2021-09-26T02:17
бензин
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
авто
роскачество
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Для выявления недолива топлива на АЗС нужны специальные сертифицированные приборы. К ним не относятся ни бензобак, ни датчики, установленные в машине. Достоверно выявить факт недолива самостоятельно не представляется возможным, но существуют механизмы проверки АЗС, рассказал агентству “Прайм” вице-президент “Независимого топливного союза” Дмитрий Гусев.Проще всего проверить объем заправляемого топлива с помощью обычной канистры, самостоятельно залив в нее заданное количество горючего. Чтобы снизить вероятность недолива, можно заправляться не на определенную сумму, а на количество литров. Важно помнить об изменении плотности топлива в зависимости от температуры. При ее повышении плотность уменьшается. Это естественный процесс, не связанный с недоливом, говорит эксперт.Если водитель уверен, что в бак автомобиля налили меньше положенного, стоит обратиться на АЗС. Как правило, руководство идет на компромисс и возмещает недозаправленные литры. Если получен отказ, остается обращаться в соответствующие органы: Росспотребнадзор, Роскачество, Росстандарт. В этом случае АЗС ждет экспертиза с использованием специальных приборов измерения количества заправляемого топлива, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210913/toplivo-1750578588.html
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бензин, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), авто, роскачество
Эксперт объяснил, как выявить недолив топлива на АЗС
Эксперт Гусев посоветовал проверять недолив топлива на АЗС с помощью канистры