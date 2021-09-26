https://ria.ru/20210926/naryshkin-1751862039.html

Глава СВР Нарышкин рассказал о "гаванском синдроме"

Глава СВР Нарышкин рассказал о "гаванском синдроме" - РИА Новости, 26.09.2021

Глава СВР Нарышкин рассказал о "гаванском синдроме"

Сотрудники Службы внешней разведки России не испытывали за рубежом симптомы "гаванского синдрома", заявил директор СВР Сергей Нарышкин. РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T11:46

2021-09-26T11:46

2021-09-26T11:46

в мире

сша

африка

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597961631_0:65:1500:909_1920x0_80_0_0_7703f7355ce03100d5ac3df7d09b72ea.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Сотрудники Службы внешней разведки России не испытывали за рубежом симптомы "гаванского синдрома", заявил директор СВР Сергей Нарышкин."Что касается вашего вопроса, были ли у нас случаи, так сказать, испытывали ли сотрудники Службы внешней разведки России такое влияние в какой-либо стране - нет", - сказал он в интервью телеканалу RT.Проявления "гаванского синдрома" наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Дипломаты, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое обернулось долговременным последствиям для здоровья. Периодически в американских СМИ звучали обвинения в адрес России в организации "акустических атак". МИД РФ назвал такие выпады "полным абсурдом и странными инсинуациями".Случаи недомогания, похожие на "гаванский синдром", также, по данным СМИ, были зафиксированы у американских представителей в Африке, Таджикистане и Москве. Последний известный случай необъяснимых недомоганий был зафиксирован у члена команды директора ЦРУ США Билла Бернса во время недавней поездки в Индию. В общей сложности, по данным главы ЦРУ, во всех инцидентах пострадали несколько сотен американских дипломатов, разведчиков и военных, как сообщал телеканал CNN, около сотни из них были сотрудниками ЦРУ. По данным телеканала, ожидается, что в этом году американская разведка завершит расследование "атак", вызывающих синдром, однако, согласно источникам, в сроки могут быть внесены коррективы, а публичного доклада в планах нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210818/ssha-1746267103.html

https://ria.ru/20210923/traditsii-1751460878.html

сша

африка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, африка, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия