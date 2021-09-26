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https://ria.ru/20210926/naryshkin-1751862039.html
Глава СВР Нарышкин рассказал о "гаванском синдроме"
Глава СВР Нарышкин рассказал о "гаванском синдроме" - РИА Новости, 26.09.2021
Глава СВР Нарышкин рассказал о "гаванском синдроме"
Сотрудники Службы внешней разведки России не испытывали за рубежом симптомы "гаванского синдрома", заявил директор СВР Сергей Нарышкин. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T11:46
2021-09-26T11:46
в мире
сша
африка
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Сотрудники Службы внешней разведки России не испытывали за рубежом симптомы "гаванского синдрома", заявил директор СВР Сергей Нарышкин."Что касается вашего вопроса, были ли у нас случаи, так сказать, испытывали ли сотрудники Службы внешней разведки России такое влияние в какой-либо стране - нет", - сказал он в интервью телеканалу RT.Проявления "гаванского синдрома" наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Дипломаты, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое обернулось долговременным последствиям для здоровья. Периодически в американских СМИ звучали обвинения в адрес России в организации "акустических атак". МИД РФ назвал такие выпады "полным абсурдом и странными инсинуациями".Случаи недомогания, похожие на "гаванский синдром", также, по данным СМИ, были зафиксированы у американских представителей в Африке, Таджикистане и Москве. Последний известный случай необъяснимых недомоганий был зафиксирован у члена команды директора ЦРУ США Билла Бернса во время недавней поездки в Индию. В общей сложности, по данным главы ЦРУ, во всех инцидентах пострадали несколько сотен американских дипломатов, разведчиков и военных, как сообщал телеканал CNN, около сотни из них были сотрудниками ЦРУ. По данным телеканала, ожидается, что в этом году американская разведка завершит расследование "атак", вызывающих синдром, однако, согласно источникам, в сроки могут быть внесены коррективы, а публичного доклада в планах нет.
https://radiosputnik.ria.ru/20210818/ssha-1746267103.html
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в мире, сша, африка, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия
11:46 26.09.2021
 
Глава СВР Нарышкин рассказал о "гаванском синдроме"

Глава СВР Нарышкин: разведчики не испытывали симптомы "гаванского синдрома"

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Сотрудники Службы внешней разведки России не испытывали за рубежом симптомы "гаванского синдрома", заявил директор СВР Сергей Нарышкин.
"Что касается вашего вопроса, были ли у нас случаи, так сказать, испытывали ли сотрудники Службы внешней разведки России такое влияние в какой-либо стране - нет", - сказал он в интервью телеканалу RT.
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Проявления "гаванского синдрома" наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Дипломаты, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое обернулось долговременным последствиям для здоровья. Периодически в американских СМИ звучали обвинения в адрес России в организации "акустических атак". МИД РФ назвал такие выпады "полным абсурдом и странными инсинуациями".
Случаи недомогания, похожие на "гаванский синдром", также, по данным СМИ, были зафиксированы у американских представителей в Африке, Таджикистане и Москве. Последний известный случай необъяснимых недомоганий был зафиксирован у члена команды директора ЦРУ США Билла Бернса во время недавней поездки в Индию. В общей сложности, по данным главы ЦРУ, во всех инцидентах пострадали несколько сотен американских дипломатов, разведчиков и военных, как сообщал телеканал CNN, около сотни из них были сотрудниками ЦРУ. По данным телеканала, ожидается, что в этом году американская разведка завершит расследование "атак", вызывающих синдром, однако, согласно источникам, в сроки могут быть внесены коррективы, а публичного доклада в планах нет.
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