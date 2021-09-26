Глава СВР Нарышкин рассказал о "гаванском синдроме"
Глава СВР Нарышкин: разведчики не испытывали симптомы "гаванского синдрома"
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Сотрудники Службы внешней разведки России не испытывали за рубежом симптомы "гаванского синдрома", заявил директор СВР Сергей Нарышкин.
"Что касается вашего вопроса, были ли у нас случаи, так сказать, испытывали ли сотрудники Службы внешней разведки России такое влияние в какой-либо стране - нет", - сказал он в интервью телеканалу RT.
Проявления "гаванского синдрома" наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Дипломаты, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое обернулось долговременным последствиям для здоровья. Периодически в американских СМИ звучали обвинения в адрес России в организации "акустических атак". МИД РФ назвал такие выпады "полным абсурдом и странными инсинуациями".
Случаи недомогания, похожие на "гаванский синдром", также, по данным СМИ, были зафиксированы у американских представителей в Африке, Таджикистане и Москве. Последний известный случай необъяснимых недомоганий был зафиксирован у члена команды директора ЦРУ США Билла Бернса во время недавней поездки в Индию. В общей сложности, по данным главы ЦРУ, во всех инцидентах пострадали несколько сотен американских дипломатов, разведчиков и военных, как сообщал телеканал CNN, около сотни из них были сотрудниками ЦРУ. По данным телеканала, ожидается, что в этом году американская разведка завершит расследование "атак", вызывающих синдром, однако, согласно источникам, в сроки могут быть внесены коррективы, а публичного доклада в планах нет.
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