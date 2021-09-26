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Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20210926/names-1751863492.html
Большая или маленькая? С кавычками или без? О трудностях имен собственных
Большая или маленькая? С кавычками или без? О трудностях имен собственных - РИА Новости, 26.09.2021
Большая или маленькая? С кавычками или без? О трудностях имен собственных
Еще пять веков назад в русском языке не существовало правил написания заглавных букв. Вместо прописных (больших) были буквицы, и только в начале страницы. Сейчас нюансов очень много, а правила есть для всех имен собственных. "Медный всадник", Аллея Славы, "Ирония судьбы, или С лёгким паром" и другие названия, в написании которых легко ошибиться.
2021-09-26T12:00
2021-09-26T12:00
как это по-русски
образование
грамотность
подкаст
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Большая или маленькая? С кавычками или без? О трудностях имен собственных
Еще пять веков назад в русском языке не существовало правил написания заглавных букв. Вместо прописных (больших) были буквицы, и только в начале страницы. Сейчас нюансов очень много, а правила есть для всех имен собственных. «Медный всадник», Аллея Славы, «Ирония судьбы, или С лёгким паром» и другие названия, в написании которых легко ошибиться.
audio/mpeg
Большая или маленькая? С кавычками или без? О трудностях имен собственных
Еще пять веков назад в русском языке не существовало правил написания заглавных букв. Вместо прописных (больших) были буквицы, и только в начале страницы. Сейчас нюансов очень много, а правила есть для всех имен собственных. «Медный всадник», Аллея Славы, «Ирония судьбы, или С лёгким паром» и другие названия, в написании которых легко ошибиться.
audio/mpeg
Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" в рамках совместного проекта "Как это тотально!".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________ Сценарий эпизода: Алиса ХохловаГолоса эпизода: Наталия Шашина, Игорь Кривицкий, Георгий Сладков, Дарья ДубининаЗвукорежиссер Андрей Темнов
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60
образование, грамотность, подкаст, аудио
12:00 26.09.2021
 

Большая или маленькая? С кавычками или без? О трудностях имен собственных

Как это по-русски
Большая или маленькая? С кавычками или без? О трудностях имен собственных
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Еще пять веков назад в русском языке не существовало правил написания заглавных букв. Вместо прописных (больших) были буквицы, и только в начале страницы. Сейчас нюансов очень много, а правила есть для всех имен собственных. "Медный всадник", Аллея Славы, "Ирония судьбы, или С лёгким паром" и другие названия, в написании которых легко ошибиться.
Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" в рамках совместного проекта "Как это тотально!".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Сценарий эпизода: Алиса Хохлова
Голоса эпизода: Наталия Шашина, Игорь Кривицкий, Георгий Сладков, Дарья Дубинина
Звукорежиссер Андрей Темнов
 
Как это по-русскиОбразованиеграмотностьПодкаст
 
 
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