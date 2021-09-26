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Большая или маленькая? С кавычками или без? О трудностях имен собственных
Большая или маленькая? С кавычками или без? О трудностях имен собственных - РИА Новости, 26.09.2021
Большая или маленькая? С кавычками или без? О трудностях имен собственных
Еще пять веков назад в русском языке не существовало правил написания заглавных букв. Вместо прописных (больших) были буквицы, и только в начале страницы. Сейчас нюансов очень много, а правила есть для всех имен собственных. "Медный всадник", Аллея Славы, "Ирония судьбы, или С лёгким паром" и другие названия, в написании которых легко ошибиться.
2021-09-26T12:00
2021-09-26T12:00
2021-09-26T12:00
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Большая или маленькая? С кавычками или без? О трудностях имен собственных
Еще пять веков назад в русском языке не существовало правил написания заглавных букв. Вместо прописных (больших) были буквицы, и только в начале страницы. Сейчас нюансов очень много, а правила есть для всех имен собственных. «Медный всадник», Аллея Славы, «Ирония судьбы, или С лёгким паром» и другие названия, в написании которых легко ошибиться.
audio/mpeg
Большая или маленькая? С кавычками или без? О трудностях имен собственных
Еще пять веков назад в русском языке не существовало правил написания заглавных букв. Вместо прописных (больших) были буквицы, и только в начале страницы. Сейчас нюансов очень много, а правила есть для всех имен собственных. «Медный всадник», Аллея Славы, «Ирония судьбы, или С лёгким паром» и другие названия, в написании которых легко ошибиться.
audio/mpeg
Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" в рамках совместного проекта "Как это тотально!".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________ Сценарий эпизода: Алиса ХохловаГолоса эпизода: Наталия Шашина, Игорь Кривицкий, Георгий Сладков, Дарья ДубининаЗвукорежиссер Андрей Темнов
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование, грамотность, подкаст, аудио
Большая или маленькая? С кавычками или без? О трудностях имен собственных
Еще пять веков назад в русском языке не существовало правил написания заглавных букв. Вместо прописных (больших) были буквицы, и только в начале страницы. Сейчас нюансов очень много, а правила есть для всех имен собственных. "Медный всадник", Аллея Славы, "Ирония судьбы, или С лёгким паром" и другие названия, в написании которых легко ошибиться.