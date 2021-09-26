https://ria.ru/20210926/names-1751863492.html

Большая или маленькая? С кавычками или без? О трудностях имен собственных

Большая или маленькая? С кавычками или без? О трудностях имен собственных - РИА Новости, 26.09.2021

Большая или маленькая? С кавычками или без? О трудностях имен собственных

Еще пять веков назад в русском языке не существовало правил написания заглавных букв. Вместо прописных (больших) были буквицы, и только в начале страницы. Сейчас нюансов очень много, а правила есть для всех имен собственных. "Медный всадник", Аллея Славы, "Ирония судьбы, или С лёгким паром" и другие названия, в написании которых легко ошибиться.

2021-09-26T12:00

2021-09-26T12:00

2021-09-26T12:00

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Большая или маленькая? С кавычками или без? О трудностях имен собственных Еще пять веков назад в русском языке не существовало правил написания заглавных букв. Вместо прописных (больших) были буквицы, и только в начале страницы. Сейчас нюансов очень много, а правила есть для всех имен собственных. «Медный всадник», Аллея Славы, «Ирония судьбы, или С лёгким паром» и другие названия, в написании которых легко ошибиться. audio/mpeg

Большая или маленькая? С кавычками или без? О трудностях имен собственных Еще пять веков назад в русском языке не существовало правил написания заглавных букв. Вместо прописных (больших) были буквицы, и только в начале страницы. Сейчас нюансов очень много, а правила есть для всех имен собственных. «Медный всадник», Аллея Славы, «Ирония судьбы, или С лёгким паром» и другие названия, в написании которых легко ошибиться. audio/mpeg

Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" в рамках совместного проекта "Как это тотально!".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________ Сценарий эпизода: Алиса ХохловаГолоса эпизода: Наталия Шашина, Игорь Кривицкий, Георгий Сладков, Дарья ДубининаЗвукорежиссер Андрей Темнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование, грамотность, подкаст, аудио