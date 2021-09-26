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В Москве выявили 3275 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 3275 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 26.09.2021
В Москве выявили 3275 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в Москве (3275), Санкт-Петербурге (2055) и Подмосковье (1215), сообщили журналистам в... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T11:35
2021-09-26T11:35
2021-09-26T11:35
распространение коронавируса
санкт-петербург
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москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в Москве (3275), Санкт-Петербурге (2055) и Подмосковье (1215), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3275, 2. Санкт-Петербург - 2055, 3. Московская область - 1215", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 19, Ненецком автономном округе - 14, Чукотском автономном округе - 12.
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РИА Новости
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 3275 новых случаев заражения коронавирусом
Оперштаб: в Москве выявили 3275 новых случаев заражения коронавирусом