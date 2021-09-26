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В Москве выявили 3275 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 3275 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 26.09.2021

В Москве выявили 3275 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в Москве (3275), Санкт-Петербурге (2055) и Подмосковье (1215), сообщили журналистам в... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T11:35

2021-09-26T11:35

2021-09-26T11:35

распространение коронавируса

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в Москве (3275), Санкт-Петербурге (2055) и Подмосковье (1215), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3275, 2. Санкт-Петербург - 2055, 3. Московская область - 1215", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 19, Ненецком автономном округе - 14, Чукотском автономном округе - 12.

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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