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США продолжают накачивать рейтинг за счет русофобии, заявил Песков
США продолжают накачивать рейтинг за счет русофобии, заявил Песков - РИА Новости, 26.09.2021
США продолжают накачивать рейтинг за счет русофобии, заявил Песков
В США не уходит мода накачивать себе рейтинг за счёт раздувания русофобии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T14:11
2021-09-26T14:11
2021-09-26T14:23
в мире
сша
дмитрий песков
россия
владимир соловьев (телеведущий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. В США не уходит мода накачивать себе рейтинг за счёт раздувания русофобии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мы знаем, что в Америке, к сожалению, это не уходящая с годами мода накачивать себе рейтинг за счет раздувания русофобии. То есть, как можно хуже говоря о России, тебя почтут большим патриотом", - сказал он в интервью Владимиру Соловьеву в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия", отвечая на вопрос о заявлениях конгресса США о новых санкциях против россиян."И вот группа таких людей действительно сформировала это беспрецедентное предложение, оно прошло", - добавил Песков.
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в мире, сша, дмитрий песков, россия, владимир соловьев (телеведущий)
14:11 26.09.2021 (обновлено: 14:23 26.09.2021)
США продолжают накачивать рейтинг за счет русофобии, заявил Песков
Песков: в США не уходит мода накачивать рейтинг за счет раздувания русофобии