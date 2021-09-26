https://ria.ru/20210926/moda-1751874400.html

США продолжают накачивать рейтинг за счет русофобии, заявил Песков

США продолжают накачивать рейтинг за счет русофобии, заявил Песков - РИА Новости, 26.09.2021

США продолжают накачивать рейтинг за счет русофобии, заявил Песков

В США не уходит мода накачивать себе рейтинг за счёт раздувания русофобии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T14:11

2021-09-26T14:11

2021-09-26T14:23

в мире

сша

дмитрий песков

россия

владимир соловьев (телеведущий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. В США не уходит мода накачивать себе рейтинг за счёт раздувания русофобии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мы знаем, что в Америке, к сожалению, это не уходящая с годами мода накачивать себе рейтинг за счет раздувания русофобии. То есть, как можно хуже говоря о России, тебя почтут большим патриотом", - сказал он в интервью Владимиру Соловьеву в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия", отвечая на вопрос о заявлениях конгресса США о новых санкциях против россиян."И вот группа таких людей действительно сформировала это беспрецедентное предложение, оно прошло", - добавил Песков.

https://ria.ru/20210926/protivostoyanie-1751863118.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, дмитрий песков, россия, владимир соловьев (телеведущий)