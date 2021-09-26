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Песков прокомментировал предстоящий уход Меркель с поста канцлера Германии
Песков прокомментировал предстоящий уход Меркель с поста канцлера Германии - РИА Новости, 26.09.2021
Песков прокомментировал предстоящий уход Меркель с поста канцлера Германии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на преемственность германской дипломатии в вопросе минских договоренностей по... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T14:35
2021-09-26T14:35
политика
германия
ангела меркель
выборы в парламент германии
донбасс
хдс/хсс
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на преемственность германской дипломатии в вопросе минских договоренностей по Донбассу после ухода канцлера ФРГ Ангелы Меркель."Давайте дождемся все-таки результатов сегодняшних выборов. Посмотрим, что будет. Преемственность германской дипломатии, она хорошо известна", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".Он также отметил предельную конкретность и ясность формулировок подписанных документов.В Германии в воскресенье проходят выборы в бундестаг ФРГ, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Ранее Ангела Меркель (ХДС/ХСС) заявила об уходе из политики после выборов.
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политика, германия, ангела меркель, выборы в парламент германии, донбасс, хдс/хсс
14:35 26.09.2021
 
Песков прокомментировал предстоящий уход Меркель с поста канцлера Германии

Пресс-секретарь Путина Песков надеется на преемственность германской дипломатии

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на преемственность германской дипломатии в вопросе минских договоренностей по Донбассу после ухода канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
"Давайте дождемся все-таки результатов сегодняшних выборов. Посмотрим, что будет. Преемственность германской дипломатии, она хорошо известна", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".
Он также отметил предельную конкретность и ясность формулировок подписанных документов.
В Германии в воскресенье проходят выборы в бундестаг ФРГ, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Ранее Ангела Меркель (ХДС/ХСС) заявила об уходе из политики после выборов.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
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ПолитикаГерманияАнгела МеркельВыборы в парламент ГерманииДонбассХДС/ХСС
 
 
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