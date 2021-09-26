https://ria.ru/20210926/merkel-1751877086.html

Песков прокомментировал предстоящий уход Меркель с поста канцлера Германии

Песков прокомментировал предстоящий уход Меркель с поста канцлера Германии - РИА Новости, 26.09.2021

Песков прокомментировал предстоящий уход Меркель с поста канцлера Германии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на преемственность германской дипломатии в вопросе минских договоренностей по... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T14:35

2021-09-26T14:35

2021-09-26T14:35

политика

германия

ангела меркель

выборы в парламент германии

донбасс

хдс/хсс

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на преемственность германской дипломатии в вопросе минских договоренностей по Донбассу после ухода канцлера ФРГ Ангелы Меркель."Давайте дождемся все-таки результатов сегодняшних выборов. Посмотрим, что будет. Преемственность германской дипломатии, она хорошо известна", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".Он также отметил предельную конкретность и ясность формулировок подписанных документов.В Германии в воскресенье проходят выборы в бундестаг ФРГ, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Ранее Ангела Меркель (ХДС/ХСС) заявила об уходе из политики после выборов.

https://ria.ru/20210926/merkel-1751867082.html

германия

донбасс

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политика, германия, ангела меркель, выборы в парламент германии, донбасс, хдс/хсс