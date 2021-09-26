https://ria.ru/20210926/merkel-1751877086.html
Песков прокомментировал предстоящий уход Меркель с поста канцлера Германии
Песков прокомментировал предстоящий уход Меркель с поста канцлера Германии - РИА Новости, 26.09.2021
Песков прокомментировал предстоящий уход Меркель с поста канцлера Германии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на преемственность германской дипломатии в вопросе минских договоренностей по... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T14:35
2021-09-26T14:35
2021-09-26T14:35
политика
германия
ангела меркель
выборы в парламент германии
донбасс
хдс/хсс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746599636_0:0:3103:1746_1920x0_80_0_0_ee01f48dda22c2d5938547025d89fcd8.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на преемственность германской дипломатии в вопросе минских договоренностей по Донбассу после ухода канцлера ФРГ Ангелы Меркель."Давайте дождемся все-таки результатов сегодняшних выборов. Посмотрим, что будет. Преемственность германской дипломатии, она хорошо известна", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".Он также отметил предельную конкретность и ясность формулировок подписанных документов.В Германии в воскресенье проходят выборы в бундестаг ФРГ, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Ранее Ангела Меркель (ХДС/ХСС) заявила об уходе из политики после выборов.
https://ria.ru/20210926/merkel-1751867082.html
германия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746599636_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_cdbb27f2c530d41ad0f57e20301da7bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, германия, ангела меркель, выборы в парламент германии, донбасс, хдс/хсс
Песков прокомментировал предстоящий уход Меркель с поста канцлера Германии
Пресс-секретарь Путина Песков надеется на преемственность германской дипломатии