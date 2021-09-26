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Немецкий политолог объяснил секрет популярности Меркель
Немецкий политолог объяснил секрет популярности Меркель - РИА Новости, 26.09.2021
Немецкий политолог объяснил секрет популярности Меркель
Несмотря на то, что срок пребывания на посту канцлера ФРГ Ангелы Меркель был омрачён крупными кризисами, ее невозмутимый стиль управления и позиционирование... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T12:46
2021-09-26T12:46
в мире
германия
ангела меркель
герхард шредер
выборы в парламент германии
фридрих мерц
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БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Несмотря на то, что срок пребывания на посту канцлера ФРГ Ангелы Меркель был омрачён крупными кризисами, ее невозмутимый стиль управления и позиционирование себя как прагматичной заботливой "мамочки" позволили ей оставаться у власти в течение 16 лет, считает профессор политологии и политической социологии Университета Мангейма (Германия) Рюдигер Шмитт-Бек."Срок пребывания Ангелы Меркель был омрачен несколькими крупными кризисами. Это финансовый кризис 2008 года; кризис евро 2010-2011 годов; кризис, связанный с беженцами, в 2015 году; а с 2020 года кризис на фоне коронавируса. Через них страна под ее руководством преимущественно прошла очень хорошо, отчасти даже значительно лучше, чем, например, другие страны ЕС, - даже если хорошее экономическое положение Германии является ее заслугой только отчасти", - сказал РИА Новости эксперт.По его словам, все это создало ей отличную репутацию в Германии."Кроме того, ее большой популярности на протяжении почти всего срока полномочий способствовали прагматичный, демонстративно невозмутимый, инклюзивный и, в целом, президентский стиль руководства", - считает эксперт. Немалую роль сыграла ее манера избегать повседневных политических конфликтов, а также ее самопрезентация и, наконец, "женственный" аспект ее стиля политики, добавил Шмитт-Бек."Он очень понравился немецкой общественности, но не был воспринят мужчинами. Особенно заметен контраст с ее предшественником, похожим на "мачо" Герхардом Шредером из СДПГ, а также на фоне ее неудачливых соперников из ее собственной партии, например, недавно вновь появившегося - с большой поддержкой, особенно со стороны консерваторов, сторонников ХДС, - Фридриха Мерца, вернувшегося на политическую сцену", - уточнил собеседник агентства.По его словам, в этой связи Меркель могла позволить себе, в том числе, агитацию на федеральных выборах 2017 года с простым лозунгом: "Вы меня знаете".
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в мире, германия, ангела меркель, герхард шредер, выборы в парламент германии, фридрих мерц
12:46 26.09.2021
 
Немецкий политолог объяснил секрет популярности Меркель

Эксперт Шмитт-Бек описал секрет популярности Меркель фразой "Мамочка обо всем позаботится"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Несмотря на то, что срок пребывания на посту канцлера ФРГ Ангелы Меркель был омрачён крупными кризисами, ее невозмутимый стиль управления и позиционирование себя как прагматичной заботливой "мамочки" позволили ей оставаться у власти в течение 16 лет, считает профессор политологии и политической социологии Университета Мангейма (Германия) Рюдигер Шмитт-Бек.
"Срок пребывания Ангелы Меркель был омрачен несколькими крупными кризисами. Это финансовый кризис 2008 года; кризис евро 2010-2011 годов; кризис, связанный с беженцами, в 2015 году; а с 2020 года кризис на фоне коронавируса. Через них страна под ее руководством преимущественно прошла очень хорошо, отчасти даже значительно лучше, чем, например, другие страны ЕС, - даже если хорошее экономическое положение Германии является ее заслугой только отчасти", - сказал РИА Новости эксперт.
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По его словам, все это создало ей отличную репутацию в Германии.
"Кроме того, ее большой популярности на протяжении почти всего срока полномочий способствовали прагматичный, демонстративно невозмутимый, инклюзивный и, в целом, президентский стиль руководства", - считает эксперт. Немалую роль сыграла ее манера избегать повседневных политических конфликтов, а также ее самопрезентация и, наконец, "женственный" аспект ее стиля политики, добавил Шмитт-Бек.
"Он очень понравился немецкой общественности, но не был воспринят мужчинами. Особенно заметен контраст с ее предшественником, похожим на "мачо" Герхардом Шредером из СДПГ, а также на фоне ее неудачливых соперников из ее собственной партии, например, недавно вновь появившегося - с большой поддержкой, особенно со стороны консерваторов, сторонников ХДС, - Фридриха Мерца, вернувшегося на политическую сцену", - уточнил собеседник агентства.
По его словам, в этой связи Меркель могла позволить себе, в том числе, агитацию на федеральных выборах 2017 года с простым лозунгом: "Вы меня знаете".
"Его можно трактовать так: "Не волнуйтесь, уважаемые избиратели, переживающие по поводу стабильности и безопасности, мамочка позаботится об этом", - заключил эксперт.
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В миреГерманияАнгела МеркельГерхард ШредерВыборы в парламент ГерманииФридрих Мерц
 
 
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