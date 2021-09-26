https://ria.ru/20210926/merkel-1751849840.html

В Германии поступили в продажу сувениры, посвященные Меркель

В Германии поступили в продажу сувениры, посвященные Меркель - РИА Новости, 26.09.2021

В Германии поступили в продажу сувениры, посвященные Меркель

Узнаваемая прическа, ладони, сложенные в фирменный "ромбик", и надпись "Спасибо, мамочка Меркель" - все это запечатлено в сувенирах, доступных к продаже в день... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T09:45

2021-09-26T09:45

2021-09-26T09:45

в мире

берлин (город)

сша

австрия

владимир путин

ангела меркель

бундестаг германии

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156219/78/1562197887_0:154:3094:1894_1920x0_80_0_0_ee6a17897939e3b21a8cec0a80191ab3.jpg

БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Узнаваемая прическа, ладони, сложенные в фирменный "ромбик", и надпись "Спасибо, мамочка Меркель" - все это запечатлено в сувенирах, доступных к продаже в день парламентских выборов в Германии, для желающих сохранить что-то на память о завершающейся 16-летней эпохе канцлера Ангелы Меркель.В сувенирных лавках Берлина, расположенных близ Бранденбургских ворот, Бундестага и Потсдамской площади и пользующихся большой популярностью у туристов, предметов с изображением канцлера не найти. На вопрос, где лежат сувениры с фрау Меркель, юная девушка - продавец одного из крупных берлинских магазинов для туристов - смеется: "У нас таких нет". Похожая реакция у ее коллег из других сувенирных точек. Однако онлайн-магазины пестрят разнообразными предложениями товаров с символикой уходящего канцлера.Меркель-уточкаРезиновую уточку для купания со сложенными руками в фирменный ромбик предлагает магазин, специализирующийся на игрушках для ванной. Уточка Энджи Меркель одета в строгий пиджак ярко-оранжевого цвета, у нее задумчивый взгляд, узнаваемая прическа и немного растерянный вид. За игрушку размером 8,5 сантиметра просят почти 16 евро."Фирменный" жест Меркель называют одним из самых узнаваемых в мире. На вопрос журналистов о появлении привычки соединять перед собой пальцы канцлер признавалась, что просто не знала, куда деть руки.Такое положение Меркель стало настолько типичным для нее, что даже музей восковых фигур в Берлине представил ее прототип с таким жестом."Спасибо, мамочка"Другой онлайн-магазин сувенирных товаров предлагает приобрести лаконичную черную майку с изображением ладоней Меркель, сложенных все тем же узнаваемым ромбом, и с надписью "Спасибо, мамочка" (Danke, Mutti)."Управлять нелегко. Она всегда сохраняла хладнокровие и действовала рационально, а не эмоционально… Срок ее полномочий истекает. Этот забавный мотив с "бриллиантом" (как называют сложенные в ромбик ладони) Меркель вызовет улыбки на каждой вечеринке, одновременно вы скажете ей "спасибо" и проявите уважение", - говорится в описании к товару.Меркель для благовонийДругой магазин предлагает деревянную фигурку Меркель для благовоний. На выбор предлагается сувенир в различных оттенках пиджака, ведь Меркель любит строгую одежду, в том числе и достаточно ярких цветов. У деревянной фигурки ярко выраженная прическа "горшок" и умиротворенная поза, прикрыты глаза и ладони как всегда сложены ромбиком.При зажжении благовоний может показаться, что "Меркель" закурила. Действительно, ранее канцлер была активным курильщиком, но, по ее словам, она давно бросила.Меркель в обществе ПутинаОдин из самых публикуемых карикатуристов Клаус Штуттман предлагает вспомнить подробности "марафона" Меркель в забавных и критичных картинках. На них канцлер предстает в самых разнообразных амплуа и в обществе известных политиков, включая президента России Владимира Путина и бывшего главы США Дональда Трампа. По случаю завершения эры Меркель был выпущен этот сборник, включающий около 800 карикатур с Меркель.Также на полках книжных магазинов появился детектив, героем которого предстает Меркель. Его автор Давид Зафьер полагает, что канцлер с выходом на пенсию быстро заскучает и в этой связи найдет себе новую работу, став настоящим детективом. В книге описывается захватывающая история преступления, произошедшего в Укермарке, где у канцлера есть загородный дом, и распутать его предстоит "мисс Меркель".Меркель в золотеДля тех, кто настроен серьезно, магазины монет и драгоценных металлов предлагают приобрести сувенирную монету из чистого золота с высеченным на ней портретом Меркель. Сувенир весом 0,3 грамма обойдется в 49 евро.Ровно за ту же сумму можно приобрести прямоугольную золотую пластинку того же веса с изображением канцлера. Размер невелик - примерно с сим-карту.Марципановая фрауКондитерская фирма Odenwälder Marzipan Konditorei по случаю ухода Меркель с поста канцлера выпустила марципановый десерт в форме ее головы. Стоимость "сладкой Меркель" составляет 5 евро за голову. Заказать можно онлайн, доставка действует по всей Германии и Австрии.По поводу срока годности волноваться не придется, он не закончится с выходом Меркель на пенсию, а составит два года. Сладкий сувенир предназначен для всех, кто "желает канцлеру всего самого лучшего на пенсии" - отмечают представители компании-производителя.

https://ria.ru/20210925/merkel-1751603901.html

https://ria.ru/20210919/merkel-1750759977.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210920/1750994032.html

берлин (город)

сша

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, берлин (город), сша, австрия, владимир путин, ангела меркель, бундестаг германии, дональд трамп