https://ria.ru/20210926/merkel-1751849840.html
В Германии поступили в продажу сувениры, посвященные Меркель
В Германии поступили в продажу сувениры, посвященные Меркель - РИА Новости, 26.09.2021
В Германии поступили в продажу сувениры, посвященные Меркель
Узнаваемая прическа, ладони, сложенные в фирменный "ромбик", и надпись "Спасибо, мамочка Меркель" - все это запечатлено в сувенирах, доступных к продаже в день... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T09:45
2021-09-26T09:45
2021-09-26T09:45
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БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Узнаваемая прическа, ладони, сложенные в фирменный "ромбик", и надпись "Спасибо, мамочка Меркель" - все это запечатлено в сувенирах, доступных к продаже в день парламентских выборов в Германии, для желающих сохранить что-то на память о завершающейся 16-летней эпохе канцлера Ангелы Меркель.В сувенирных лавках Берлина, расположенных близ Бранденбургских ворот, Бундестага и Потсдамской площади и пользующихся большой популярностью у туристов, предметов с изображением канцлера не найти. На вопрос, где лежат сувениры с фрау Меркель, юная девушка - продавец одного из крупных берлинских магазинов для туристов - смеется: "У нас таких нет". Похожая реакция у ее коллег из других сувенирных точек. Однако онлайн-магазины пестрят разнообразными предложениями товаров с символикой уходящего канцлера.Меркель-уточкаРезиновую уточку для купания со сложенными руками в фирменный ромбик предлагает магазин, специализирующийся на игрушках для ванной. Уточка Энджи Меркель одета в строгий пиджак ярко-оранжевого цвета, у нее задумчивый взгляд, узнаваемая прическа и немного растерянный вид. За игрушку размером 8,5 сантиметра просят почти 16 евро."Фирменный" жест Меркель называют одним из самых узнаваемых в мире. На вопрос журналистов о появлении привычки соединять перед собой пальцы канцлер признавалась, что просто не знала, куда деть руки.Такое положение Меркель стало настолько типичным для нее, что даже музей восковых фигур в Берлине представил ее прототип с таким жестом."Спасибо, мамочка"Другой онлайн-магазин сувенирных товаров предлагает приобрести лаконичную черную майку с изображением ладоней Меркель, сложенных все тем же узнаваемым ромбом, и с надписью "Спасибо, мамочка" (Danke, Mutti)."Управлять нелегко. Она всегда сохраняла хладнокровие и действовала рационально, а не эмоционально… Срок ее полномочий истекает. Этот забавный мотив с "бриллиантом" (как называют сложенные в ромбик ладони) Меркель вызовет улыбки на каждой вечеринке, одновременно вы скажете ей "спасибо" и проявите уважение", - говорится в описании к товару.Меркель для благовонийДругой магазин предлагает деревянную фигурку Меркель для благовоний. На выбор предлагается сувенир в различных оттенках пиджака, ведь Меркель любит строгую одежду, в том числе и достаточно ярких цветов. У деревянной фигурки ярко выраженная прическа "горшок" и умиротворенная поза, прикрыты глаза и ладони как всегда сложены ромбиком.При зажжении благовоний может показаться, что "Меркель" закурила. Действительно, ранее канцлер была активным курильщиком, но, по ее словам, она давно бросила.Меркель в обществе ПутинаОдин из самых публикуемых карикатуристов Клаус Штуттман предлагает вспомнить подробности "марафона" Меркель в забавных и критичных картинках. На них канцлер предстает в самых разнообразных амплуа и в обществе известных политиков, включая президента России Владимира Путина и бывшего главы США Дональда Трампа. По случаю завершения эры Меркель был выпущен этот сборник, включающий около 800 карикатур с Меркель.Также на полках книжных магазинов появился детектив, героем которого предстает Меркель. Его автор Давид Зафьер полагает, что канцлер с выходом на пенсию быстро заскучает и в этой связи найдет себе новую работу, став настоящим детективом. В книге описывается захватывающая история преступления, произошедшего в Укермарке, где у канцлера есть загородный дом, и распутать его предстоит "мисс Меркель".Меркель в золотеДля тех, кто настроен серьезно, магазины монет и драгоценных металлов предлагают приобрести сувенирную монету из чистого золота с высеченным на ней портретом Меркель. Сувенир весом 0,3 грамма обойдется в 49 евро.Ровно за ту же сумму можно приобрести прямоугольную золотую пластинку того же веса с изображением канцлера. Размер невелик - примерно с сим-карту.Марципановая фрауКондитерская фирма Odenwälder Marzipan Konditorei по случаю ухода Меркель с поста канцлера выпустила марципановый десерт в форме ее головы. Стоимость "сладкой Меркель" составляет 5 евро за голову. Заказать можно онлайн, доставка действует по всей Германии и Австрии.По поводу срока годности волноваться не придется, он не закончится с выходом Меркель на пенсию, а составит два года. Сладкий сувенир предназначен для всех, кто "желает канцлеру всего самого лучшего на пенсии" - отмечают представители компании-производителя.
https://ria.ru/20210925/merkel-1751603901.html
https://ria.ru/20210919/merkel-1750759977.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210920/1750994032.html
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в мире, берлин (город), сша, австрия, владимир путин, ангела меркель, бундестаг германии, дональд трамп
БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости.
Узнаваемая прическа, ладони, сложенные в фирменный "ромбик", и надпись "Спасибо, мамочка Меркель" - все это запечатлено в сувенирах, доступных к продаже в день парламентских выборов в Германии
, для желающих сохранить что-то на память о завершающейся 16-летней эпохе канцлера Ангелы Меркель
.
В сувенирных лавках Берлина
, расположенных близ Бранденбургских ворот, Бундестага
и Потсдамской площади и пользующихся большой популярностью у туристов, предметов с изображением канцлера не найти. На вопрос, где лежат сувениры с фрау Меркель, юная девушка - продавец одного из крупных берлинских магазинов для туристов - смеется: "У нас таких нет". Похожая реакция у ее коллег из других сувенирных точек. Однако онлайн-магазины пестрят разнообразными предложениями товаров с символикой уходящего канцлера.
Меркель-уточка
Резиновую уточку для купания со сложенными руками в фирменный ромбик предлагает магазин, специализирующийся на игрушках для ванной. Уточка Энджи Меркель одета в строгий пиджак ярко-оранжевого цвета, у нее задумчивый взгляд, узнаваемая прическа и немного растерянный вид. За игрушку размером 8,5 сантиметра просят почти 16 евро.
"Фирменный" жест Меркель называют одним из самых узнаваемых в мире. На вопрос журналистов о появлении привычки соединять перед собой пальцы канцлер признавалась, что просто не знала, куда деть руки.
Такое положение Меркель стало настолько типичным для нее, что даже музей восковых фигур в Берлине представил ее прототип с таким жестом.
"Спасибо, мамочка"
Другой онлайн-магазин сувенирных товаров предлагает приобрести лаконичную черную майку с изображением ладоней Меркель, сложенных все тем же узнаваемым ромбом, и с надписью "Спасибо, мамочка" (Danke, Mutti).
"Управлять нелегко. Она всегда сохраняла хладнокровие и действовала рационально, а не эмоционально… Срок ее полномочий истекает. Этот забавный мотив с "бриллиантом" (как называют сложенные в ромбик ладони) Меркель вызовет улыбки на каждой вечеринке, одновременно вы скажете ей "спасибо" и проявите уважение", - говорится в описании к товару.
Меркель для благовоний
Другой магазин предлагает деревянную фигурку Меркель для благовоний. На выбор предлагается сувенир в различных оттенках пиджака, ведь Меркель любит строгую одежду, в том числе и достаточно ярких цветов. У деревянной фигурки ярко выраженная прическа "горшок" и умиротворенная поза, прикрыты глаза и ладони как всегда сложены ромбиком.
При зажжении благовоний может показаться, что "Меркель" закурила. Действительно, ранее канцлер была активным курильщиком, но, по ее словам, она давно бросила.
Меркель в обществе Путина
Один из самых публикуемых карикатуристов Клаус Штуттман предлагает вспомнить подробности "марафона" Меркель в забавных и критичных картинках. На них канцлер предстает в самых разнообразных амплуа и в обществе известных политиков, включая президента России Владимира Путина
и бывшего главы США Дональда Трампа
. По случаю завершения эры Меркель был выпущен этот сборник, включающий около 800 карикатур с Меркель.
Также на полках книжных магазинов появился детектив, героем которого предстает Меркель. Его автор Давид Зафьер полагает, что канцлер с выходом на пенсию быстро заскучает и в этой связи найдет себе новую работу, став настоящим детективом. В книге описывается захватывающая история преступления, произошедшего в Укермарке, где у канцлера есть загородный дом, и распутать его предстоит "мисс Меркель".
Меркель в золоте
Для тех, кто настроен серьезно, магазины монет и драгоценных металлов предлагают приобрести сувенирную монету из чистого золота с высеченным на ней портретом Меркель. Сувенир весом 0,3 грамма обойдется в 49 евро.
Ровно за ту же сумму можно приобрести прямоугольную золотую пластинку того же веса с изображением канцлера. Размер невелик - примерно с сим-карту.
Марципановая фрау
Кондитерская фирма Odenwälder Marzipan Konditorei по случаю ухода Меркель с поста канцлера выпустила марципановый десерт в форме ее головы. Стоимость "сладкой Меркель" составляет 5 евро за голову. Заказать можно онлайн, доставка действует по всей Германии и Австрии
.
По поводу срока годности волноваться не придется, он не закончится с выходом Меркель на пенсию, а составит два года. Сладкий сувенир предназначен для всех, кто "желает канцлеру всего самого лучшего на пенсии" - отмечают представители компании-производителя.