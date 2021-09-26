https://ria.ru/20210926/mali-1751839607.html

Лавров ответил на обвинения в размещении российской ЧВК в Мали

Лавров ответил на обвинения в размещении российской ЧВК в Мали - РИА Новости, 26.09.2021

Лавров ответил на обвинения в размещении российской ЧВК в Мали

Руководство Мали обратилось с просьбой о помощи к частной военной компании из России для борьбы с террористами, российские власти не имеют к этому... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T03:34

2021-09-26T03:34

2021-09-26T03:36

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Руководство Мали обратилось с просьбой о помощи к частной военной компании из России для борьбы с террористами, российские власти не имеют к этому сотрудничеству никакого отношения. Об этом во время выступления в Организации объединенных наций заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Эта деятельность осуществляется на законной основе и касается отношений между принимающей стороной — это легитимное правительство, которое всеми признается как легитимная и переходная структура — и теми, кто предлагает услуги по линии иностранных специалистов", — пояснил Лавров.Министр отметил, что переходные власти африканской страны связались с ЧВК из-за планов Парижа существенно сократить воинский контингент, предназначением которого была борьба с террористами на севере Мали. По словам министра, незаконные формирования в этой части страны до сих пор "правят бал".Предупреждения от ЕСВ пятницу тему "присутствия ЧВК "Вагнер" в Мали на встрече с Лавровым поднимал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, как заявил Лавров, убеждал Россию "не работать" в Африке в сфере безопасности, потому что это "наше место".Министр отметил, что лучше было бы синхронизировать действия и Брюсселя, и Москвы в том, что касается борьбы с терроризмом - "не только в Мали, но и в целом в Сахаро-Сахельском регионе".Противостояние в МалиМали в составе африканского региона Сахель является одной из самых проблемных стран на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура "Сахельская пятерка" (G5), в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.В Кремле ранее заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет.В стране также работает Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации (MINUSMA), которая осуществляет специальные задачи в сфере безопасности.В июле президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж завершит операцию "Бархан" в первом квартале 2022 года, но продолжит борьбу с терроризмом в этом регионе. Он отметил, что французское министерство обороны провело значительную работу с партнерами в регионе, объясняя, что Франция не снимает с себя обязательств, а меняет модель своего присутствия в Сахеле, чтобы адаптироваться к трансформации террористической угрозы.

https://ria.ru/20210926/operatsiya-1751838770.html

https://ria.ru/20210925/afganistan-1751820366.html

https://ria.ru/20210918/frantsiya-1750597913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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