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Лавров ответил на обвинения в размещении российской ЧВК в Мали
Лавров ответил на обвинения в размещении российской ЧВК в Мали - РИА Новости, 26.09.2021
Лавров ответил на обвинения в размещении российской ЧВК в Мали
Руководство Мали обратилось с просьбой о помощи к частной военной компании из России для борьбы с террористами, российские власти не имеют к этому... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T03:34
2021-09-26T03:36
в мире
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франция
мид франции‎
евросоюз
сергей лавров
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Руководство Мали обратилось с просьбой о помощи к частной военной компании из России для борьбы с террористами, российские власти не имеют к этому сотрудничеству никакого отношения. Об этом во время выступления в Организации объединенных наций заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Эта деятельность осуществляется на законной основе и касается отношений между принимающей стороной — это легитимное правительство, которое всеми признается как легитимная и переходная структура — и теми, кто предлагает услуги по линии иностранных специалистов", — пояснил Лавров.Министр отметил, что переходные власти африканской страны связались с ЧВК из-за планов Парижа существенно сократить воинский контингент, предназначением которого была борьба с террористами на севере Мали. По словам министра, незаконные формирования в этой части страны до сих пор "правят бал".Предупреждения от ЕСВ пятницу тему "присутствия ЧВК "Вагнер" в Мали на встрече с Лавровым поднимал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, как заявил Лавров, убеждал Россию "не работать" в Африке в сфере безопасности, потому что это "наше место".Министр отметил, что лучше было бы синхронизировать действия и Брюсселя, и Москвы в том, что касается борьбы с терроризмом - "не только в Мали, но и в целом в Сахаро-Сахельском регионе".Противостояние в МалиМали в составе африканского региона Сахель является одной из самых проблемных стран на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура "Сахельская пятерка" (G5), в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.В Кремле ранее заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет.В стране также работает Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации (MINUSMA), которая осуществляет специальные задачи в сфере безопасности.В июле президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж завершит операцию "Бархан" в первом квартале 2022 года, но продолжит борьбу с терроризмом в этом регионе. Он отметил, что французское министерство обороны провело значительную работу с партнерами в регионе, объясняя, что Франция не снимает с себя обязательств, а меняет модель своего присутствия в Сахеле, чтобы адаптироваться к трансформации террористической угрозы.
https://ria.ru/20210926/operatsiya-1751838770.html
https://ria.ru/20210925/afganistan-1751820366.html
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в мире, мали, оон, африка, франция, мид франции‎, евросоюз, сергей лавров, жан-ив ле дриан, эммануэль макрон, жозеп боррель, россия
03:34 26.09.2021 (обновлено: 03:36 26.09.2021)
 
Лавров ответил на обвинения в размещении российской ЧВК в Мали

Глава МИД Лавров сообщил об обращении властей Мали к российской ЧВК

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выхода к прессе в рамках совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выхода к прессе в рамках совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Руководство Мали обратилось с просьбой о помощи к частной военной компании из России для борьбы с террористами, российские власти не имеют к этому сотрудничеству никакого отношения. Об этом во время выступления в Организации объединенных наций заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Эта деятельность осуществляется на законной основе и касается отношений между принимающей стороной — это легитимное правительство, которое всеми признается как легитимная и переходная структура — и теми, кто предлагает услуги по линии иностранных специалистов", — пояснил Лавров.
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Министр отметил, что переходные власти африканской страны связались с ЧВК из-за планов Парижа существенно сократить воинский контингент, предназначением которого была борьба с террористами на севере Мали. По словам министра, незаконные формирования в этой части страны до сих пор "правят бал".

Предупреждения от ЕС

В пятницу тему "присутствия ЧВК "Вагнер" в Мали на встрече с Лавровым поднимал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, как заявил Лавров, убеждал Россию "не работать" в Африке в сфере безопасности, потому что это "наше место".
Министр отметил, что лучше было бы синхронизировать действия и Брюсселя, и Москвы в том, что касается борьбы с терроризмом - "не только в Мали, но и в целом в Сахаро-Сахельском регионе".
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Противостояние в Мали

Мали в составе африканского региона Сахель является одной из самых проблемных стран на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура "Сахельская пятерка" (G5), в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.
В Кремле ранее заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет.
В стране также работает Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации (MINUSMA), которая осуществляет специальные задачи в сфере безопасности.
В июле президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж завершит операцию "Бархан" в первом квартале 2022 года, но продолжит борьбу с терроризмом в этом регионе. Он отметил, что французское министерство обороны провело значительную работу с партнерами в регионе, объясняя, что Франция не снимает с себя обязательств, а меняет модель своего присутствия в Сахеле, чтобы адаптироваться к трансформации террористической угрозы.
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