Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210926/likvidatsiya-1751643723.html
Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия
Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия - РИА Новости, 26.09.2021
Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия
Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия ежегодно отмечается во всем мире 26 сентября. Этот день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 5 РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T02:00
2021-09-26T02:02
в мире
справки
ядерное оружие
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615509_0:423:2698:1940_1920x0_80_0_0_7beee50e988f3d44443d576c5e909920.jpg
Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия ежегодно отмечается во всем мире 26 сентября. Этот день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 5 декабря 2013 года.Его основными задачами являются повышение уровня информированности и просвещения населения об угрозе, создаваемой ядерным оружием для человечества, а также о необходимости его полной ликвидации.Полная ликвидация ядерного оружия является одной из старейших целей Организации Объединенных Наций. Она была предметом первой резолюции Генеральной Ассамблеи в 1946 году. Также, начиная с 1959 года, наряду с всеобщим и полным разоружением была включена в повестку дня Генеральной Ассамблеи. Она была основной темой обзорных конференций, проводимых в ООН с 1975 года государствами-участниками Договора о нераспространении ядерного оружия. Была определена в качестве одной из приоритетных задач первой специальной сессии Генеральной Ассамблеи по разоружению в 1978 году, которая уделила особое внимание проблеме ядерного разоружения. Плюс была поддержана каждым из генеральных секретарей Организации Объединенных Наций.В ООН отмечают, что в настоящее время в арсеналах стран мира насчитывается около 13080 единиц ядерного оружия. Более половины населения мира живет в странах, которые либо имеют такое оружие, либо являются членами ядерных альянсов.В декабре 2016 года Генеральной Ассамблеей ООН было принято решение о подготовке конвенции о запрещении и полной ликвидации ядерного оружия. Соответствующую резолюцию поддержали 123 государства, в то время как ядерные державы, включая Россию, и еще около 30 стран, проголосовали "против". Китай стал единственным из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, кто воздержался в ходе голосования. Резолюция постановила провести конференцию с целью выработки "юридически обязывающего инструмента для запрещения ядерного оружия, который приведет к его полной ликвидации".27 марта 2017 года в Генеральной Ассамблее ООН стартовали межправительственные переговоры по разработке текста конвенции о запрещении ядерного оружия. Однако в конференции не приняли участие почти 40 стран, в том числе США, Великобритания, Франция, Россия и Китай.7 июля 2017 года договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) был принят при поддержке 122 государств-членов ООН, одна страна (Нидерланды) проголосовала против и одна (Сингапур) воздержалась. При этом в подготовке документа официально приняли участие 135 стран и неформально еще 14 государств. Основные лидеры процесса – Австрия, Бразилия, Ирландия, Мексика, Нигерия и ЮАР. Договор запрещает странам разрабатывать, испытывать, производить, передавать, обладать, накапливать, применять или угрожать применением ядерного оружия или разрешать размещение ядерного оружия на своей территории. Он также запрещает им помогать, поощрять или побуждать кого-либо к участию в любом из этих действий. 20 сентября 2017 года документ был открыт для подписания. В настоящее время договор о запрещении ядерного оружия подписали 86 стран, 55 из них ратифицировали. Документ вступил в силу 22 января 2021 года.В октябре 2018 года Россия, Великобритания, Китай, США и Франция совместно заявили, что выступают против и не будут подписывать ДЗЯО.В российском МИД считают "ошибкой выработку и продвижение Договора о запрещении ядерного оружия". В ведомстве отмечают, что "договор, разработанный без участия и без учета мнения стран, обладающих ядерными вооружениями, неспособен внести какой-либо вклад в процесс ограничения и сокращения ядерного оружия". По мнению МИД РФ, "реальный прогресс на пути ядерного разоружения можно обеспечить только на основе консенсусных решений, в условиях укрепления международной безопасности и стабильности, повышая безопасность всех без исключения государств". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615509_0:25:2698:2048_1920x0_80_0_0_5b4acc18c458cf9c165ef2d13d1cdbb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, справки, ядерное оружие, оон
02:00 26.09.2021 (обновлено: 02:02 26.09.2021)
 

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия

© AFP 2021 / Getty Images /Tim BoyleПосетитель на выставке "60 лет спустя: выставка атомной бомбы Хиросима-Нагасаки" в Чикагском музее мира
Посетитель на выставке 60 лет спустя: выставка атомной бомбы Хиросима-Нагасаки в Чикагском музее мира - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© AFP 2021 / Getty Images /Tim Boyle
Читать ria.ru в
Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия ежегодно отмечается во всем мире 26 сентября. Этот день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 5 декабря 2013 года.
Его основными задачами являются повышение уровня информированности и просвещения населения об угрозе, создаваемой ядерным оружием для человечества, а также о необходимости его полной ликвидации.
Полная ликвидация ядерного оружия является одной из старейших целей Организации Объединенных Наций. Она была предметом первой резолюции Генеральной Ассамблеи в 1946 году. Также, начиная с 1959 года, наряду с всеобщим и полным разоружением была включена в повестку дня Генеральной Ассамблеи. Она была основной темой обзорных конференций, проводимых в ООН с 1975 года государствами-участниками Договора о нераспространении ядерного оружия. Была определена в качестве одной из приоритетных задач первой специальной сессии Генеральной Ассамблеи по разоружению в 1978 году, которая уделила особое внимание проблеме ядерного разоружения. Плюс была поддержана каждым из генеральных секретарей Организации Объединенных Наций.
В ООН отмечают, что в настоящее время в арсеналах стран мира насчитывается около 13080 единиц ядерного оружия. Более половины населения мира живет в странах, которые либо имеют такое оружие, либо являются членами ядерных альянсов.
В декабре 2016 года Генеральной Ассамблеей ООН было принято решение о подготовке конвенции о запрещении и полной ликвидации ядерного оружия. Соответствующую резолюцию поддержали 123 государства, в то время как ядерные державы, включая Россию, и еще около 30 стран, проголосовали "против". Китай стал единственным из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, кто воздержался в ходе голосования. Резолюция постановила провести конференцию с целью выработки "юридически обязывающего инструмента для запрещения ядерного оружия, который приведет к его полной ликвидации".
27 марта 2017 года в Генеральной Ассамблее ООН стартовали межправительственные переговоры по разработке текста конвенции о запрещении ядерного оружия. Однако в конференции не приняли участие почти 40 стран, в том числе США, Великобритания, Франция, Россия и Китай.
7 июля 2017 года договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) был принят при поддержке 122 государств-членов ООН, одна страна (Нидерланды) проголосовала против и одна (Сингапур) воздержалась.
При этом в подготовке документа официально приняли участие 135 стран и неформально еще 14 государств. Основные лидеры процесса – Австрия, Бразилия, Ирландия, Мексика, Нигерия и ЮАР.
Договор запрещает странам разрабатывать, испытывать, производить, передавать, обладать, накапливать, применять или угрожать применением ядерного оружия или разрешать размещение ядерного оружия на своей территории. Он также запрещает им помогать, поощрять или побуждать кого-либо к участию в любом из этих действий.
20 сентября 2017 года документ был открыт для подписания.
В настоящее время договор о запрещении ядерного оружия подписали 86 стран, 55 из них ратифицировали. Документ вступил в силу 22 января 2021 года.
В октябре 2018 года Россия, Великобритания, Китай, США и Франция совместно заявили, что выступают против и не будут подписывать ДЗЯО.
В российском МИД считают "ошибкой выработку и продвижение Договора о запрещении ядерного оружия". В ведомстве отмечают, что "договор, разработанный без участия и без учета мнения стран, обладающих ядерными вооружениями, неспособен внести какой-либо вклад в процесс ограничения и сокращения ядерного оружия". По мнению МИД РФ, "реальный прогресс на пути ядерного разоружения можно обеспечить только на основе консенсусных решений, в условиях укрепления международной безопасности и стабильности, повышая безопасность всех без исключения государств".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
В миреСправкиЯдерное оружиеООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03При сходе пассажирского поезда с рельсов в США пострадали более 50 человек
04:51В США при сходе пассажирского поезда с рельсов погибли три человека
04:40В США сошел с рельсов пассажирский поезд, есть пострадавшие
04:00СМИ сообщили, что осведомитель ФБР оказался в числе штурмовавших Капитолий
03:34Трамп вновь заявил, что выиграл президентские выборы 2020 года
03:26Кикина может побить рекорд пребывания россиянок в космосе
03:21Синоптики пообещали жителям Центральной России "золотую осень"
03:18Названа самая “ходовая” фраза мошенников, заставляющая им поверить
03:10В Мали заявили, что придется "заполнить пустоту" после вывода армии Франции
03:00Названы категории россиян, которым с 1 октября поднимут зарплату
02:59Трамп обвинил Байдена в разгуле нелегальной иммиграции
02:52Погранслужба США задержала заблудившихся солдат из Мексики
02:23Назван способ снизить риск рака и инсульта
02:17Эксперт объяснил, как выявить недолив топлива на АЗС
02:11Генсек ООН и глава МИД Сирии обсудили ситуацию в стране
02:08Названа неожиданная польза горьких огурцов
01:45В Великобритании приняли пакет мер по трудовым мигрантам
01:35Франция удвоит число вакцин от COVID-19, предоставляемых Африке
01:16Россиянам разъяснили, когда мужчина может получить маткапитал
01:10Глава Евросовета призвал к деэскалации в Косово
Лента новостейМолния