https://ria.ru/20210926/leto-1751869942.html

Москвичам пообещали "прокси" бабье лето

Москвичам пообещали "прокси" бабье лето - РИА Новости, 26.09.2021

Москвичам пообещали "прокси" бабье лето

В Москве к следующим выходным установится период относительно сухой и солнечной погоды, будет до 15 градусов тепла, москвичей ждёт не классическое, а "прокси"... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T13:11

2021-09-26T13:11

2021-09-26T13:11

общество

европа

московская область (подмосковье)

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Москве к следующим выходным установится период относительно сухой и солнечной погоды, будет до 15 градусов тепла, москвичей ждёт не классическое, а "прокси" бабье лето, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, в ближайшие двое суток метеоусловия в Центральной России будут определяться тыловой частью североатлантического циклона, из-за чего небо продолжит хмуриться и не обойдется без кратковременных дождей, а холодные северные ветры позволят столбикам термометров в дневные часы подняться только до плюс 9-11, что на несколько градусов ниже положенной нормы. Финальные осадки очагового характера пройдут в ночь на вторник, после чего инициативу в атмосфере перехватит скандинавский антициклон, который станет постепенно усиливать свои позиции и сохранит за собой господство в атмосфере региона как минимум на неделю – до 4-5 октября."В такой обстановке из-за плотных инверсионных облаков, особенно к выходным, начнет чаще выглядывать солнце, среднесуточная температура воздуха к четвергу вернется в свое климатическое русло, а к субботе окажется на пару градусов выше нормы. Дневная температура с каждым днем начнет прибавлять по градусу. Так, если во вторник в Москве будет пока всего около плюс 10, то к выходным в столице потеплеет до плюс 15, в Подмосковье - до плюс 12-17", - сообщил Тишковец."Таким образом, в скором времени наступит довольно длительный период относительно сухой и солнечной погоды с претензией на статус старого бабьего лета, которое обычно и приходит в Европу на стыке сентября и октября. Конечно, это не будет идеальным бабьим летом в его классическом понимании, а скорее его заменителем, поэтому грядущие метеоусловия вполне заслуживают репутацию "прокси" бабьего лета", - заключил синоптик.

европа

московская область (подмосковье)

москва

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общество, европа, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, погода