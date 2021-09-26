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Эксперт оценил шансы кандидата от партии Меркель стать канцлером Германии
Эксперт оценил шансы кандидата от партии Меркель стать канцлером Германии - РИА Новости, 26.09.2021
Эксперт оценил шансы кандидата от партии Меркель стать канцлером Германии
Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет может возглавить... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T12:06
2021-09-26T22:58
в мире
парламентские выборы в германии
германия
ангела меркель
хдс/хсс
армин лашет
анналена бербок
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БЕРЛИН, 26 сен — РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет может возглавить правительство даже в том случае, если партия получит второй результат на выборах в бундестаг, заявил РИА Новости немецкий политолог и журналист, работавший в МИД ГДР, Хуберт Тилике.Выборы в бундестаг проходят 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство с новым канцлером во главе — Ангела Меркель (ХДС/ХСС) не претендует на новый срок. Опросы общественного мнения предрекают победу социал-демократов, но ни одна партия, скорее всего, не сможет набрать даже 30%. При этом, по прогнозам, в бундестаге будут представлены шесть партий."В демократии возможно все. Вы знаете из истории, что в 1970-х однажды так и было. Тогда СДПГ (Социал-демократическая партия Германии. — Прим. ред.) заняла второе место, и, несмотря на это, Вилли Брандт стал канцлером, создав коалицию с либералами (Свободная демократическая партия Германии). Поэтому возможно все", — сказал Тилике, отвечая на вопрос, сможет ли блок ХДС/ХСС продвинуть своего канцлера в случае, если займет второе место.В то же время он указал на то, что шансы победить у ХДС/ХСС и СДПГ равные — консервативный блок, отстававший на несколько процентных пунктов от социал-демократов, в последние дни улучшил рейтинг."Пока неясно, кто будет первым, у Лашета и (кандидата от СДПГ Олафа) Шольца равные шансы, поэтому сейчас было бы преждевременно об этом спекулировать. Я думаю, опросы всегда очень относительны. Вполне возможно, ХДС/ХСС победит, а СДПГ будет второй", — заключил собеседник агентства.Как свидетельствует опрос Forsa для телеканалов RTL и N-TV, опубликованный за два дня до выборов в бундестаг, 28% немцев хотят видеть на посту канцлера ФРГ кандидата от СДПГ Шольца. Кандидатуру от партии "Зеленые" Анналену Бербок поддержали 16% опрошенных. На третьем месте кандидат от ХДС/ХСС Лашет с 13% голосов. Еще 42% опрошенных заявили, что не поддерживают ни одного из кандидатов.
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в мире, парламентские выборы в германии, германия, ангела меркель, хдс/хсс, армин лашет, анналена бербок
12:06 26.09.2021 (обновлено: 22:58 26.09.2021)
 
Эксперт оценил шансы кандидата от партии Меркель стать канцлером Германии

Политолог Тилике оценил шансы кандидата от партии Меркель Лашета стать канцлером Германии

© AP Photo / Markus SchreiberПредседатель партии Христианско-демократический союза Армин Лашет
Председатель партии Христианско-демократический союза Армин Лашет - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© AP Photo / Markus Schreiber
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БЕРЛИН, 26 сен — РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет может возглавить правительство даже в том случае, если партия получит второй результат на выборах в бундестаг, заявил РИА Новости немецкий политолог и журналист, работавший в МИД ГДР, Хуберт Тилике.
Выборы в бундестаг проходят 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство с новым канцлером во главе — Ангела Меркель (ХДС/ХСС) не претендует на новый срок. Опросы общественного мнения предрекают победу социал-демократов, но ни одна партия, скорее всего, не сможет набрать даже 30%. При этом, по прогнозам, в бундестаге будут представлены шесть партий.
"В демократии возможно все. Вы знаете из истории, что в 1970-х однажды так и было. Тогда СДПГ (Социал-демократическая партия Германии. — Прим. ред.) заняла второе место, и, несмотря на это, Вилли Брандт стал канцлером, создав коалицию с либералами (Свободная демократическая партия Германии). Поэтому возможно все", — сказал Тилике, отвечая на вопрос, сможет ли блок ХДС/ХСС продвинуть своего канцлера в случае, если займет второе место.
В то же время он указал на то, что шансы победить у ХДС/ХСС и СДПГ равные — консервативный блок, отстававший на несколько процентных пунктов от социал-демократов, в последние дни улучшил рейтинг.
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"Пока неясно, кто будет первым, у Лашета и (кандидата от СДПГ Олафа) Шольца равные шансы, поэтому сейчас было бы преждевременно об этом спекулировать. Я думаю, опросы всегда очень относительны. Вполне возможно, ХДС/ХСС победит, а СДПГ будет второй", — заключил собеседник агентства.
Как свидетельствует опрос Forsa для телеканалов RTL и N-TV, опубликованный за два дня до выборов в бундестаг, 28% немцев хотят видеть на посту канцлера ФРГ кандидата от СДПГ Шольца. Кандидатуру от партии "Зеленые" Анналену Бербок поддержали 16% опрошенных. На третьем месте кандидат от ХДС/ХСС Лашет с 13% голосов. Еще 42% опрошенных заявили, что не поддерживают ни одного из кандидатов.
 
В миреПарламентские выборы в ГерманииГерманияАнгела МеркельХДС/ХССАрмин ЛашетАнналена Бербок
 
 
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