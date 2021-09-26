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В Японии назвали Крым исторически российской территорией
Читатели Yahoo News Japan назвали Крым исторически российской территорией
В Японии назвали Крым исторически российской территорией
Читатели портала Yahoo News Japan прокомментировали статью об успехах в развитии Крыма с 2014 года. Многие заметили, что непризнание полуострова российским со... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T15:08
2021-09-26T15:58
украина
сша
япония
оон
республика крым
владимир путин
россия
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Читатели портала Yahoo News Japan прокомментировали статью об успехах в развитии Крыма с 2014 года. Многие заметили, что непризнание полуострова российским со стороны мирового сообщества ошибочно, поскольку Украине он исторически никогда не принадлежал."Этот глупец Хрущев, который сумел хитростью узурпировать власть в СССР после Сталина, сам был украинцем, поэтому и отдал Крым Украине, хотя подавляющее большинство населения на полуострове было русским и говорило по-русски", — отметил пользователь с ником runa."Я думаю, что Крым российский. Украина просто удачно "подстроилась" под чисто административное и не очень умное решение прежних советских правителей и начала считать исторически российский Крым своей территорией. Разве это честно?" — задался вопросом nao."Не забывайте, что исторически наши Хоккайдо и Окинава не были японскими. Просто пока нам никто не предъявляет претензии об их возврате!" — подчеркнул lon."А мне нравится патриотизм Путина. Он герой в глазах патриотов России. В каком-то смысле я бы даже хотел, чтобы и у нас в Японии был бы такой же сильный и патриотически настроенный лидер!" — посетовал C3OP."Исторически Крым всегда был российским. Так что просто все вернулось в свое исходное историческое состояние", — подытожили читатели.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Ряд стран, в том числе США и Украина, по-прежнему считают республику украинской, но временно оккупированной территорией. В Кремле неоднократно заявляли, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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сша
япония
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украина, сша, япония, оон, республика крым, владимир путин, россия
15:08 26.09.2021 (обновлено: 15:58 26.09.2021)
 
В Японии назвали Крым исторически российской территорией

Читатели Yahoo News Japan признали Крым исторически российской территорией

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Читатели портала Yahoo News Japan прокомментировали статью об успехах в развитии Крыма с 2014 года. Многие заметили, что непризнание полуострова российским со стороны мирового сообщества ошибочно, поскольку Украине он исторически никогда не принадлежал.
"Этот глупец Хрущев, который сумел хитростью узурпировать власть в СССР после Сталина, сам был украинцем, поэтому и отдал Крым Украине, хотя подавляющее большинство населения на полуострове было русским и говорило по-русски", — отметил пользователь с ником runa.
Андреевский флаг в Севастополе - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
Вчера, 08:47
В Крыму оценили сценарии о силовом захвате полуострова Украиной
"Я думаю, что Крым российский. Украина просто удачно "подстроилась" под чисто административное и не очень умное решение прежних советских правителей и начала считать исторически российский Крым своей территорией. Разве это честно?" — задался вопросом nao.
"Не забывайте, что исторически наши Хоккайдо и Окинава не были японскими. Просто пока нам никто не предъявляет претензии об их возврате!" — подчеркнул lon.
"А мне нравится патриотизм Путина. Он герой в глазах патриотов России. В каком-то смысле я бы даже хотел, чтобы и у нас в Японии был бы такой же сильный и патриотически настроенный лидер!" — посетовал C3OP.
"Исторически Крым всегда был российским. Так что просто все вернулось в свое исходное историческое состояние", — подытожили читатели.
Вид на побережье Черного моря с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 12:22
В Крыму призвали принудить Украину к признанию полуострова российским
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Ряд стран, в том числе США и Украина, по-прежнему считают республику украинской, но временно оккупированной территорией. В Кремле неоднократно заявляли, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
 
УкраинаСШАЯпонияООНРеспублика КрымВладимир ПутинРоссия
 
 
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