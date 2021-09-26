https://ria.ru/20210926/krym-1751879924.html

В Японии назвали Крым исторически российской территорией

Читатели Yahoo News Japan назвали Крым исторически российской территорией

В Японии назвали Крым исторически российской территорией

Читатели портала Yahoo News Japan прокомментировали статью об успехах в развитии Крыма с 2014 года. Многие заметили, что непризнание полуострова российским со... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T15:08

2021-09-26T15:08

2021-09-26T15:58

украина

сша

япония

оон

республика крым

владимир путин

россия

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Читатели портала Yahoo News Japan прокомментировали статью об успехах в развитии Крыма с 2014 года. Многие заметили, что непризнание полуострова российским со стороны мирового сообщества ошибочно, поскольку Украине он исторически никогда не принадлежал."Этот глупец Хрущев, который сумел хитростью узурпировать власть в СССР после Сталина, сам был украинцем, поэтому и отдал Крым Украине, хотя подавляющее большинство населения на полуострове было русским и говорило по-русски", — отметил пользователь с ником runa."Я думаю, что Крым российский. Украина просто удачно "подстроилась" под чисто административное и не очень умное решение прежних советских правителей и начала считать исторически российский Крым своей территорией. Разве это честно?" — задался вопросом nao."Не забывайте, что исторически наши Хоккайдо и Окинава не были японскими. Просто пока нам никто не предъявляет претензии об их возврате!" — подчеркнул lon."А мне нравится патриотизм Путина. Он герой в глазах патриотов России. В каком-то смысле я бы даже хотел, чтобы и у нас в Японии был бы такой же сильный и патриотически настроенный лидер!" — посетовал C3OP."Исторически Крым всегда был российским. Так что просто все вернулось в свое исходное историческое состояние", — подытожили читатели.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Ряд стран, в том числе США и Украина, по-прежнему считают республику украинской, но временно оккупированной территорией. В Кремле неоднократно заявляли, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210926/krym-1751846521.html

https://ria.ru/20210923/krym-1751437675.html

украина

сша

япония

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, сша, япония, оон, республика крым, владимир путин, россия