https://ria.ru/20210926/krym-1751861051.html

В Крыму заявили о начале реформирования структуры власти

В Крыму заявили о начале реформирования структуры власти - РИА Новости, 26.09.2021

В Крыму заявили о начале реформирования структуры власти

Председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что серия отставок в правительстве региона связана с началом системного реформирования... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T11:41

2021-09-26T11:41

2021-09-26T14:48

политика

республика крым

сергей аксенов (политик)

александр форманчук

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости. Председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что серия отставок в правительстве региона связана с началом системного реформирования структуры исполнительной власти."Эти решения призваны повысить качество работы исполнительной власти, которая, к сожалению, просела. Такова сегодня реальность, но я бы не стал ее драматизировать", — сказал он РИА Новости.Собеседник агентства заметил, что местные управленцы "не всегда соответствуют высоким требованиям исполнительности и ответственности, а также темпу работы", заданному главой региона Сергеем Аксеновым. Поэтому стоит ждать еще нескольких кадровых решений."Глава Крыма попытается сделать структуру исполнительной власти более мобильной, компетентной и ответственной. Сергей Аксенов всегда стремится к совершенствованию структуры власти, поэтому чиновники всегда будут находиться в поле высокого напряжения и в зоне риска отставок. Это его стиль", — добавил Форманчук.Аксенов ранее принял отставки вице-премьера правительства Евгения Кабанова, министра строительства и архитектуры Михаила Храмова и министра транспорта Евгения Исакова. Кабанова и Храмова суд арестовал на два месяца, их обвиняют в хищениях из бюджета.

https://radiosputnik.ria.ru/20210925/otstavka-1751766394.html

https://ria.ru/20210926/aksenov-1751862738.html

республика крым

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политика, республика крым, сергей аксенов (политик), александр форманчук