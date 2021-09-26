11:41 26.09.2021 (обновлено: 14:48 26.09.2021)
В Крыму заявили о начале реформирования структуры власти
В Крыму на фоне отставок чиновников заявили о начале реформирования структуры власти
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗдание Совета министров Республики Крым в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости. Председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что серия отставок в правительстве региона связана с началом системного реформирования структуры исполнительной власти.
"Эти решения призваны повысить качество работы исполнительной власти, которая, к сожалению, просела. Такова сегодня реальность, но я бы не стал ее драматизировать", — сказал он РИА Новости.
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Собеседник агентства заметил, что местные управленцы "не всегда соответствуют высоким требованиям исполнительности и ответственности, а также темпу работы", заданному главой региона Сергеем Аксеновым. Поэтому стоит ждать еще нескольких кадровых решений.
"Глава Крыма попытается сделать структуру исполнительной власти более мобильной, компетентной и ответственной. Сергей Аксенов всегда стремится к совершенствованию структуры власти, поэтому чиновники всегда будут находиться в поле высокого напряжения и в зоне риска отставок. Это его стиль", — добавил Форманчук.
Аксенов ранее принял отставки вице-премьера правительства Евгения Кабанова, министра строительства и архитектуры Михаила Храмова и министра транспорта Евгения Исакова. Кабанова и Храмова суд арестовал на два месяца, их обвиняют в хищениях из бюджета.