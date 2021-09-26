08:47 26.09.2021 (обновлено: 15:53 26.09.2021)
В Крыму оценили сценарии о силовом захвате полуострова Украиной
Политолог Мезюхо: у Украины нет шансов захватить Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости. Председатель крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо заявил, что у Украины нет шансов захватить полуостров, сценарии, озвучиваемые украинскими политиками, абсурдны.
Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Береза в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о силовом варианте захвата Крыма и Донбасса, предложив увеличивать мощность армии и привлечь крупных партнеров. Главными союзниками Украины в этом деле он назвал США, Европу и Великобританию.
"У Украины нет шансов захватить Крым. Регион охраняется со всех сторон. По сути, полуостров превращен в укрепленный форпост для безопасности его жителей и защиты государственных интересов России на юге. Это понимают в НАТО и даже в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины", — сказал Мезюхо РИА Новости.
По его словам, украинский политик Береза является "отпетым русофобом". "Однако даже он должен понимать абсурдность своего заявления. Прежде чем говорить об увеличении мощности украинской армии для войны с Россией за Крым, ему бы порассуждать о проблемах в ВС Украины. Как армия, где, по сообщениям украинских же СМИ, созданы спецроты для алкоголиков, а также существует проблема неуставных отношений и обосновалась дичайшая коррупция, может пойти на войну с Российской Федерацией?" — подчеркнул Мезюхо.
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