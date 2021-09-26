https://ria.ru/20210926/krym-1751846521.html

В Крыму оценили сценарии о силовом захвате полуострова Украиной

В Крыму оценили сценарии о силовом захвате полуострова Украиной - РИА Новости, 26.09.2021

В Крыму оценили сценарии о силовом захвате полуострова Украиной

Председатель крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо заявил, что у Украины нет шансов захватить полуостров, РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T08:47

2021-09-26T08:47

2021-09-26T15:53

политика

украина

республика крым

вооруженные силы украины

донбасс

иван мезюхо

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости. Председатель крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо заявил, что у Украины нет шансов захватить полуостров, сценарии, озвучиваемые украинскими политиками, абсурдны.Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Береза в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о силовом варианте захвата Крыма и Донбасса, предложив увеличивать мощность армии и привлечь крупных партнеров. Главными союзниками Украины в этом деле он назвал США, Европу и Великобританию.По его словам, украинский политик Береза является "отпетым русофобом". "Однако даже он должен понимать абсурдность своего заявления. Прежде чем говорить об увеличении мощности украинской армии для войны с Россией за Крым, ему бы порассуждать о проблемах в ВС Украины. Как армия, где, по сообщениям украинских же СМИ, созданы спецроты для алкоголиков, а также существует проблема неуставных отношений и обосновалась дичайшая коррупция, может пойти на войну с Российской Федерацией?" — подчеркнул Мезюхо.

https://ria.ru/20210925/ten-1751775148.html

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политика, украина, республика крым, вооруженные силы украины, донбасс, иван мезюхо, россия