https://ria.ru/20210926/krizis-1751881905.html

"Сами себе в ногу выстрелили": британцы обвинили ЕС в газовом кризисе

Британцы обвинили Евросоюз в газовом кризисе

"Сами себе в ногу выстрелили": британцы обвинили ЕС в газовом кризисе

Читатели британской газеты Daily Express выразили недовольство после статьи журналиста Джейкоба Пола о причинах газового кризиса в Европе. РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T15:25

2021-09-26T15:25

2021-09-26T15:29

политика

в мире

москва

евросоюз

газпром

северный поток — 2

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express выразили недовольство после статьи журналиста Джейкоба Пола о причинах газового кризиса в Европе.По мнению автора материала, к росту цен на газ, в частности в Соединенном Королевстве, привели именно действия "Газпрома": в результате стоимость голубого топлива повысилась на 250% с начала года.Комментаторы назвали заявления о сокращении российских поставок дезинформацией, ведь Россия делает это в соответствии с контрактом. По их мнению, европейские политики "сами себе выстрелили в ногу "."Ничего Россия не сокращает поставки в ЕС, это все деза, которую разбрасывают наши лживые СМИ. Вы что, не читали, что представители энергетического ведомства Германии совсем недавно подтвердили, что поставки газа из России идут в полном соответствии с контрактом?" — возмутился пользователь с ником Username Mk2.Читатели также не согласились с мнением немецких СМИ, что кризис произошел из-за Brexit.Пользователи раскритиковали политику британского премьер-министра, который убедил население в том, что скоро все проблемы разрешатся и мировая экономика "встанет на ноги".Ранее депутаты Европарламента призвали Еврокомиссию расследовать действия российской компании, которые, по их словам, привели к рекордному росту цен на газ в ЕС. В Брюсселе убеждены, что Москва воспользовалась ситуацией, чтобы надавить на Европу и "принудить" ее к запуску "Северного потока — 2". По мнению политиков, такие меры приведут к сбою продовольственных поставок и подрыву экономики Великобритании и европейских стран.В "Газпроме" отреагировали на требование депутатов Европейского парламента расследовать деятельность компании до запуска "Северного потока — 2". Как отметили в пресс-службе, компания поставляет газ согласно заявкам потребителей и в полном соответствии с действующими контрактами, стремясь удовлетворить спрос в силу возможностей.

https://ria.ru/20210922/gaz-1751224905.html

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политика, в мире, москва, евросоюз, газпром, северный поток — 2, цены на нефть, россия