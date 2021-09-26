В российском посольстве прокомментировали ситуацию на севере Косово
Посольство России: Сербия ведет себя предельно ответственно и сдержанно в Косово
Вице-премьер и министр обороны Сербии Небойша Стефанович и начальник генштаба Милан Мойсилович вместе с российским послом Александром Боцан-Харченко и военным атташе генерал-майором Александром Зинченко осмотрели в воскресенье подразделения сербской армии в Рашке близ Косово и Метохии.
"В ходе поездки отмечено, что сербская сторона ведет себя предельно ответственно и сдержанно, последовательно реализует комплекс мер, утвержденных Советом национальной безопасности страны под председательством президента Александра Вучича. Вновь констатировано, что единственным путем к разрядке созданной Приштиной напряженности является отмена всех предпринятых ей односторонних действий, возвращение к докризисному статус-кво", - говорится в сообщении диппредставительства РФ.
"Признательны руководству минобороны Сербии за открытый и доверительный диалог, настроены поддерживать его и впредь. Россия как постоянный член СБ ООН продолжит уделять должное внимание вопросам косовского урегулирования", - указали в посольстве.
Вчера, 01:10Глава Евросовета призвал к деэскалации в Косово
Глава МИД Сербии Никола Селакович накануне на полях Генеральной ассамблеи ООН проинформировал российского коллегу Сергея Лаврова об обстановке в Косово.
Сербы, компактно проживающие на севере Косово, 20 сентября начали мирную акцию протеста у КПП "Ярине", расположенного на автодороге из Приштины в Белград на административной линии между центральной Сербией и автономным краем. Там, а также на КПП "Брняк" по дороге из Косовской Митровицы в Нови-Пазар и в двух других точках на севере Косово разместились бойцы РОСУ, подразделения косовского МВД. По данным сербского руководства, косовский спецназ вошел на север края с 350 бойцами, 20 бронеавтомобилями и снайперами. Местные СМИ в пятницу разместили видео пролетающих в районе близ КПП "Ярине" со стороны центральной Сербии вертолетов Ми-35, в субботу и воскресенье в небе были замечены и истребители МиГ-29.
Министр внутренних дел и экс-министр обороны Александр Вулин заявил в субботу, что вертолеты МВД и армии Сербии облетают район, прилегающий к административной линии между центральной частью страны и Косово и Метохии, силовые структуры страны готовы ответить на эскалацию насилия, но сделают все, чтобы избежать конфликта.
Косовская полиция в минувший понедельник выпустила несколько шашек со слезоточивым газом по собравшимся гражданам у КПП "Брняк", протестующие отошли на несколько десятков метров, но остались там до субботы. Слезоточивый газ был применен и на КПП "Ярине", где сербы также отказались разойтись. Президент Александр Вучич заявил в специальном обращении вечером в понедельник, что Сербия призовет НАТО и международный контингент KFOR под эгидой альянса защитить жизни и имущество сербов в Косово.
Полиция самопровозглашенной республики объявила в понедельник, что транспорт с сербскими регистрационными знаками не сможет больше въезжать в Косово, на въезде должны устанавливаться временные косовские номера. Установка автомобильных номеров самопровозглашенной республики вызывает у сербов не только моральный протест, но и заставляет тратиться на временные регистрационные знаки и терять время на их установку. Ранее к контрольно-пропускным пунктам из Приштины были доставлены новые оборудованные контейнеры для работы таможенного и полицейского персонала, что насторожило местных сербов.
В понедельник с визитом Белград посетил спецпредставитель ЕС по переговорам Белграда и Приштины Мирослав Лайчак, который обсудил ход диалога с президентом Сербии перед следующим раундом, намеченным на октябрь.
20 сентября, 22:03Вучич рассказал о провокациях косовского спецназа