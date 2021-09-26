https://ria.ru/20210926/kosmos-1751873127.html
Жена космического туриста Симони не пустила его в космос в третий раз
Жена космического туриста Симони не пустила его в космос в третий раз - РИА Новости, 26.09.2021
Жена космического туриста Симони не пустила его в космос в третий раз
Американский миллионер венгерского происхождения Чарльз Симони, в свое время дважды слетавший в космос в качестве космического туриста, готов был отправиться на РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T13:59
2021-09-26T13:59
2021-09-26T13:59
наука
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федор юрчихин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Американский миллионер венгерского происхождения Чарльз Симони, в свое время дважды слетавший в космос в качестве космического туриста, готов был отправиться на орбиту в третий раз, но жена не разрешила, рассказал российский космонавт Фёдор Юрчихин в преддверии Международного дня туризма."Это Чарльз Симони, он и в третий раз бы полетел, если бы не супруга, которая запретила ему летать", - рассказал Юрчихин к ходе лекции "Уроки космоса с Фёдором Юрчихиным" на ВДНХ."Он в серьезном возрасте стал отцом двух детей, молодая жена, не до космоса", - добавил глава российского представительства компании-оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко, участвовавший в лекции.Чарльз Симони летал в космос на российском космическом корабле "Союз" в 2007 (вместе с Юрчихиным) и 2009 годах. На сегодняшний день он является единственным дважды космическим туристом.Ранее в СМИ неофициально звучала версия о семейных обстоятельствах, которые не пустили Симони в новый полет.
https://ria.ru/20210617/turyshev-1737250407.html
https://ria.ru/20210615/mks-1737019152.html
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космос - риа наука, федор юрчихин, space adventures
Жена космического туриста Симони не пустила его в космос в третий раз
Жена дважды космического туриста Симони не пустила его в космос в третий раз