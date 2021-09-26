Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210926/kosmos-1751873127.html
Жена космического туриста Симони не пустила его в космос в третий раз
Жена космического туриста Симони не пустила его в космос в третий раз - РИА Новости, 26.09.2021
Жена космического туриста Симони не пустила его в космос в третий раз
Американский миллионер венгерского происхождения Чарльз Симони, в свое время дважды слетавший в космос в качестве космического туриста, готов был отправиться на РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T13:59
2021-09-26T13:59
наука
космос - риа наука
федор юрчихин
space adventures
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/16397/68/163976855_0:71:2535:1497_1920x0_80_0_0_0d0f0a2ab12b18bc27f1865ea0a0ff91.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Американский миллионер венгерского происхождения Чарльз Симони, в свое время дважды слетавший в космос в качестве космического туриста, готов был отправиться на орбиту в третий раз, но жена не разрешила, рассказал российский космонавт Фёдор Юрчихин в преддверии Международного дня туризма."Это Чарльз Симони, он и в третий раз бы полетел, если бы не супруга, которая запретила ему летать", - рассказал Юрчихин к ходе лекции "Уроки космоса с Фёдором Юрчихиным" на ВДНХ."Он в серьезном возрасте стал отцом двух детей, молодая жена, не до космоса", - добавил глава российского представительства компании-оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко, участвовавший в лекции.Чарльз Симони летал в космос на российском космическом корабле "Союз" в 2007 (вместе с Юрчихиным) и 2009 годах. На сегодняшний день он является единственным дважды космическим туристом.Ранее в СМИ неофициально звучала версия о семейных обстоятельствах, которые не пустили Симони в новый полет.
https://ria.ru/20210617/turyshev-1737250407.html
https://ria.ru/20210615/mks-1737019152.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/16397/68/163976855_64:0:2535:1853_1920x0_80_0_0_58ebc7bef29a90e8729e8c721405401d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
космос - риа наука, федор юрчихин, space adventures
13:59 26.09.2021
 
Жена космического туриста Симони не пустила его в космос в третий раз

Жена дважды космического туриста Симони не пустила его в космос в третий раз

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧарльз Симони
Чарльз Симони - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Американский миллионер венгерского происхождения Чарльз Симони, в свое время дважды слетавший в космос в качестве космического туриста, готов был отправиться на орбиту в третий раз, но жена не разрешила, рассказал российский космонавт Фёдор Юрчихин в преддверии Международного дня туризма.
"Это Чарльз Симони, он и в третий раз бы полетел, если бы не супруга, которая запретила ему летать", - рассказал Юрчихин к ходе лекции "Уроки космоса с Фёдором Юрчихиным" на ВДНХ.
едущий научный сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА Вячеслав Турышев
17 июня, 11:00Хочу стать космонавтом
Вячеслав Турышев: первый триллионер заработает деньги на космосе
"Он в серьезном возрасте стал отцом двух детей, молодая жена, не до космоса", - добавил глава российского представительства компании-оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко, участвовавший в лекции.
Чарльз Симони летал в космос на российском космическом корабле "Союз" в 2007 (вместе с Юрчихиным) и 2009 годах. На сегодняшний день он является единственным дважды космическим туристом.
Ранее в СМИ неофициально звучала версия о семейных обстоятельствах, которые не пустили Симони в новый полет.
Японский миллиардер Юсаку Мэзава - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 08:37Наука
Японский космический турист начал в России подготовку к полету на МКС
 
НаукаКосмос - РИА НаукаФедор ЮрчихинSpace Adventures
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09Источник заявил, что к чиновникам крымских курортов "возникли вопросы"
04:55Вучич назвал условие, при котором Сербия отреагирует на обострение в Косово
04:44Премьер Испании поздравил СДПГ c результатами выборов в бундестаг
04:32Согласно прогнозу, "Левые" не проходят в бундестаг
04:23Ученые раскрыли тайну древнейших ювелирных украшений
04:19В Хабаровском крае спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26
04:09Названы самые тяжелые для возврата кредиты
04:02На Камчатке частный вертолет завалился при посадке на бок
04:00Немцы дали Украине совет на фоне ее учений с НАТО
03:58Российские дипломаты призвали предоставить медпомощь Ярошенко
03:54В Приморье пропали три туристки
03:38Исследование: почти половина россиян готовы переехать в новые города Сибири
03:27НАСА и Boeing помогают в расследовании причин появления трещин на МКС
03:21Немецкий политолог заявил, что Германия "развернулась" от России
03:18Юрист рассказал о доплатах пенсионерам в октябре
03:07Жители Канарских островов укрылись в домах из-за приближения лавы к морю
03:00Ученые рассказали, как тренировки влияют на гипертоников
03:00Эксперты рассказали, когда за долги по ипотеке начинают отбирать жилье
02:50Глава YouTube рассчитывает продолжить работу сервиса в России
02:46Россияне запатентовали технологию контроля сахара в крови без уколов
Лента новостейМолния