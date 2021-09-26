https://ria.ru/20210926/koronavirus-1751913082.html

Глава Pfizer назвал сроки возвращения к обычной жизни после пандемии

Глава Pfizer назвал сроки возвращения к обычной жизни после пандемии - РИА Новости, 26.09.2021

Глава Pfizer назвал сроки возвращения к обычной жизни после пандемии

Глава компании-производителя вакцин от коронавируса Pfizer Альберт Бурла заявил, что ожидает "в течение года" возвращения к нормальной жизни после пандемии... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T22:11

2021-09-26T22:11

2021-09-26T22:11

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в мире

вакцинация

pfizer, inc.

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коронавирусы

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Глава компании-производителя вакцин от коронавируса Pfizer Альберт Бурла заявил, что ожидает "в течение года" возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса, но при условии ежегодной вакцинации."Думаю, мы сможем вернуться к нормальной жизни. Не думаю, что это означает, что не будут приходить новые варианты (вируса). И я не думаю, что это означает, что мы сможем жить обычной жизнью без вакцинации", - сказал Бурла в эфире телеканала ABC."У нас будут вакцины, (действие которых) будет продолжаться по крайней мере год. В наиболее вероятном сценарии речь идет о ежегодной ревакцинации", - сказал Бурла.Он также обещал в ближайшие дни передать американским регуляторам данные исследования, которые проводила компания на детях 5-11 лет. По данным компании, исследование подтвердило безопасность и эффективность ее вакцины для данной возрастной категории.

https://ria.ru/20210924/vaktsina-1751563273.html

весь мир

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в мире, вакцинация, pfizer, inc., здоровье - общество, весь мир, коронавирусы, коронавирус covid-19, альберт бурла