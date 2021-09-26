https://ria.ru/20210926/koronavirus-1751913082.html
Глава Pfizer назвал сроки возвращения к обычной жизни после пандемии
Глава Pfizer назвал сроки возвращения к обычной жизни после пандемии - РИА Новости, 26.09.2021
Глава Pfizer назвал сроки возвращения к обычной жизни после пандемии
Глава компании-производителя вакцин от коронавируса Pfizer Альберт Бурла заявил, что ожидает "в течение года" возвращения к нормальной жизни после пандемии... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T22:11
2021-09-26T22:11
2021-09-26T22:11
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Глава компании-производителя вакцин от коронавируса Pfizer Альберт Бурла заявил, что ожидает "в течение года" возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса, но при условии ежегодной вакцинации."Думаю, мы сможем вернуться к нормальной жизни. Не думаю, что это означает, что не будут приходить новые варианты (вируса). И я не думаю, что это означает, что мы сможем жить обычной жизнью без вакцинации", - сказал Бурла в эфире телеканала ABC."У нас будут вакцины, (действие которых) будет продолжаться по крайней мере год. В наиболее вероятном сценарии речь идет о ежегодной ревакцинации", - сказал Бурла.Он также обещал в ближайшие дни передать американским регуляторам данные исследования, которые проводила компания на детях 5-11 лет. По данным компании, исследование подтвердило безопасность и эффективность ее вакцины для данной возрастной категории.
https://ria.ru/20210924/vaktsina-1751563273.html
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в мире, вакцинация, pfizer, inc., здоровье - общество, весь мир, коронавирусы, коронавирус covid-19, альберт бурла
Глава Pfizer назвал сроки возвращения к обычной жизни после пандемии
Глава Pfizer Бурла ожидает в течение года возвращения к нормальной жизни после пандемии